Лишь бы развестись: Анджелина Джоли и Бред Питт готовы на все

Бред Питт и Анджелина Джоли наконец-то устали от бракоразводного процесса, продолжающегося вот уже третий год, и потребовали, чтобы их сделали юридически свободными людьми как можно скорее. Как сообщил портал The Blast, они ведут переговоры о том, чтобы их часть исковых требований по их делу о разводе была выделена в отдельное судопроизводство — таким образом у суда появится возможность юридически развести супругов, а решения об опеке и разделе имуществу вынести позже.

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Как сообщил таблоиду источник, «они хотят дальше жить своей жизнью и больше не состоять в браке друг с другом».

Инсайдеры добавляют, что это желание обеих сторон не связано с тем, что кто-то хочет вновь жениться или выйти замуж. Бреду и Анджелине, по их словам, нужно начать жить дальше «эмоционально».

Пока не закончится бракоразводный процесс, спокойной жизни бывшим голливудским секс-символам, по всей видимости, ждать не приходится — слишком сложно даются им переговоры об опеке. Некоторое перемирие было достигнуто в конце 2018 года, когда были заключены временные договоренности, касающиеся опеки над шестерыми детьми, своими и приемными. Тогда Питт согласился проводить с детьми менее половины времени, однако, по словам источников The Blast, он рассчитывает после развода поделить опеку с Анджелиной Джоли пополам.

Однако в глазах общественности шестеро детей Питта и Анджелины — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Вивьен и Нокс — скорее мамины, чем папины дети. По крайней мере, сама Анджелина Джоли старательно это доказывает. В последние месяцы она регулярно появляется на премьерах фильмов в компании своих отпрысков.

В конце февраля звезда «Малефисенты» появилась в Нью-Йорке на премьере фильма «Мальчик, который обуздал ветер» вместе с Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Коксом. Уже через две недели ее сфотографировали в Лос-Анджелесе на показе диснеевского «Дамбо» с четырьмя младшими детьми.

Как сообщали репортеры, Захара, Шайло, Вивьен и Нокс произвели весьма приятное впечатление на окружающих — было видно, что они хорошо воспитаны, расслаблены и получают настоящее удовольствие от своего семейного выхода.

Пока Анджелина водила детей в кино, Бред Питт находился в Европе — он осматривал локации для нового фильма. «Бред должен получить разрешение Энджи на путешествие с детьми, — объяснил источник, близкий к семье, изданию Us Weekly. — Так же, как и она должна получать разрешение у него. С тех пор, как баталии по поводу опеки улеглись, Бред и Анджелина стали получше. Но, конечно, моменты, в которых они не приходят к согласию, остаются».

Поездка Анджелины вместе с детьми в Нью-Йорк спровоцировала появление еще одного слуха — якобы звезда Голливуда намерена переехать вместе с детьми из Лос-Анджелеса в деловую столицу США. Косвенным доказательством этому таблоиды сочли ознакомительную экскурсию Анджелины Джоли в Университет Нью-Йорка вместе со старшим сыном Мэддоксом. Как сообщил National Enquirer со ссылкой на собственный источник, «Энджи хочет начать с чистого листа в Большом яблоке». «Ее не волнует, что в этом случае Бреду будет сложнее встречаться с детьми», — добавил собеседник издания.

Однако дело в том, что лишив Бреда Питта возможности общаться с детьми столько, сколько это подразумевает соглашения, Анджелина рискует лишиться опеки над ними. Поэтому предположения таблоидов не выглядят состоятельными.

Тем не менее, Бред Питт не слишком счастлив от того, что его фактически бывшая жена стала так часто выводить в свет их общих детей. «Бреж не в восторге от того, что Энджи водит детей на премьеры, однако это не спровоцирует никаких действий с его стороны, — рассказал недавно источник изданию Us Weekly. — Энджи всегда предпочитала выставлять детей напоказ, в отличие от Бреда».

Бред Питт и Анджелина Джоли, напомним, официально вступили в брак в 2014 году после десяти лет отношений. Однако в сентября 2016 года стало известно, что одна из самых ярких актрис Голливуда, долгое время считавшаяся воплощением сексуальности, подала на развод. С тех пор длится крайне тяжелый утомительный бракоразводный процесс, который, как ожидается, закончится совсем скоро — в отличие от раздела имущества и обсуждения опеки над детьми.