«Дима поощрял»: кто виноват в анорексии Началовой

После смерти певицы Юлии Началовой от заражения крови 16 марта в Боткинской больнице — 38-летняя исполнительница хита «Герой не моего романа» не перенесла операцию из-за гангрены в ноге — СМИ обратили внимание на многочисленные заболевания, с которыми ей пришлось бороться всю жизнь. Многочисленные источники и сама Началова утверждали, что она заработала психическое расстройство в самом начале своей карьеры из-за возлюбленного.

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С солистом некогда популярной группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским 15-летняя девушка познакомилась во время обучения в музыкальном училище — Ланскому было 18. Когда Юлии исполнилось 19 лет, пара приняла решение пожениться. Практически сразу молодые люди, которые уже успели добиться славы и получить первые крупные гонорары, приобрели однокомнатную квартиру.

Этот союз певица впоследствии называла «ошибкой юности»: совместный быт амбициозных молодоженов не ладился, а из-за взаимных претензий, многочисленных ссор и низкой самооценки у Началовой развилась нервная анорексия. По словам самой певицы, она перестала есть, «вдохновившись» моделями в глянцевых журналах, которые в начале нулевых тоже не отличались здоровьем, и в начале новой «диеты» просто пила воду, исключая приемы пищи из распорядка дня. Неминуемое снижение веса молодая девушка приняла за положительные результаты, а в какой-то момент она решила отказаться даже от жидкости.

Страшнее всего было то, что муж, раньше не перестававший критиковать внешний вид супруги, начал делать Юлии комплименты, одобряя изменения в фигуре певицы с «не модельными» параметрами.

Надежда на то, что отношения с мужем наладятся, заставляли Юлию худеть еще больше. В эфире программы «Судьба человека», который вышел в августе 2018 года, Началова призналась: «Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится».

Однако, несмотря на то, что весы уже показывали 42 кг, радостнее при взгляде в зеркало не становилось — казалось, что необходимо «сбросить» еще. Все изменили слова врача, который сказал, что если ситуация усугубится, необратимые изменения организма приведут к тому, что исполнительница никогда не сможет родить — о детях она мечтала больше, чем об одобрении со стороны не слишком внимательного супруга. В эфире ток-шоу Началова рассказала: «С ним после всего этого я рассталась. Просто сменила замки и все».

Как это часто случается у больных анорексией, после курса лечения и выздоровления случались рецидивы, но Юлия твердо решила, что далекая мечта о теле «с обложки» больше не позволит ей вредить себе.

Многие знаменитости, которые прославились в юном возрасте, сталкивались с расстройствами пищевого поведения, и их истории совпадают в одном —

давление со стороны общества, которое хотело получить от них куда больше, чем может дать человек с неокрепшей психикой, в какой-то момент становилось практически невыносимым.

Нервной анорексией чаще всего страдают женщины, но и среди звездных мужчин есть жертвы этого недуга. Бывший солист группы One Direction Зейн Малик рассказал о своем опыте в автобиографии «Зейн»: певец признался, что постоянные туры, репетиции и записи все новых синглов привели к тому, что ему стало легче пропускать приемы пищи, иногда он мог не есть дни напролет и даже не замечать этого. Признать наличие проблемы и решить ее автор песни «Pillow Talk» смог только после того, как ушел из британского бойз-бенда.

Еще одной жертвой ранней популярности стала исполнительница Деми Ловато, которая с детства участвовала в съемках шоу для телеканала Disney. Много лет спустя она описала свои сложные отношения с едой в документальном фильме «Stay Strong» («Оставайся сильной»). Уже в возрасте 18 лет Ловато поступила в специализированное медицинское учреждение, когда у нее диагностировали анорексию и булимию. После реабилитации певица дала интервью порталу People, в котором призналась, что ей приходится ежедневно прилагать усилия, чтобы не сорваться:

«Я бы лгала, если бы сказала, что нет дней, когда я просто хочу остаться в постели, потому что я стыжусь своего тела. Это борьба, которую мне, скорее всего, придется вести до конца жизни».