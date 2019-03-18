Кричит и пинается: 87 видео бывшей Джонни Деппа

Джонни Депп продолжает судебные разбирательства со своей экс-супругой. Актер еще в начале марта подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Хёрд и все еще продолжает присылать суду доказательства того, что жертвой во всем этом скандале на самом деле является он. Об этом сообщает Lad Bible.

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Несмотря на то что развод пары давно завершился и стороны пришли к соглашению, скандал продолжает развиваться. Актер, пытаясь отстоять свою невиновность, в доказательство собрал 87 видео с домашних камер видеонаблюдения и передал их суду. Сообщается, что на видеозаписях видно, как Эмбер агрессивно ведет себя по отношению к Деппу, кричит, пинается и избивает его.

Представители Деппа заявили, что после того как стало известно о намерениях актера отсудить у Хёрд $50 млн за клевету, актриса пошла на опережение и выдвинула обвинения против Деппа.

По словам адвокатов Деппа, 32-летняя Хёрд обвинила актера в нескольких эпизодах домашнего насилия, присоединилась к движению #MeToo, первая среди актрис заняла пост борца за права человека в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека и стала представителем прав женщин в Американском союзе защиты гражданских свобод.

Однако Джонни Депп не собирается сдаваться. Он уже выяснил, что еще будучи его супругой, Хёрд изменяла ему с Илоном Маском во время рабочих разъездов актера. В своем иске актер заявил, что Маск наносил Херд ночные визиты, пока Депп уезжал на съемки. Согласно его предположениям, его на тот момент жена и Илон Маск начали встречаться уже через месяц после свадьбы актеров в 2015 году. Также 55-летний актер утверждает, что глава Tesla был в квартире супругов в Лос-Анджелесе в ту самую ночь, когда Херд обнародовала доказательства побоев, якобы нанесенных Джонни Деппом.

У Эмбер Хёрд и Илона Маска действительно был роман, однако как сообщают представители инженера-изобретателя, «Илон и Эмбер начали видеться только в мае 2016 года», а их отношения переросли в романтические еще позже, в то время когда актриса подала на развод с Деппом 23 мая 2016 года.

Также Джонни Депп напомнил об инциденте со стеклянной бутылкой, которой Эмбер Хёрд едва не отрезала актеру палец.

Актриса заявила, что во время одной из ссор в 2016 году Депп сам порезался и написал своей кровью на стене имя Билли Боба Торнтона, в романе с которым подозревал ее. Однако Джонни Депп поспешил рассказать свою версию этой истории. По словам актера, Хёрд швырнула в него стеклянной бутылкой из-под водки, которая разбилась и разрезала ему палец до кости.

«Мисс Хёрд рассекла кость на кончике среднего пальца мистера Деппа, почти полностью отрезав его», — говорится в бумагах иска. «Бутылка разбилась, и осколки повредили и рассекли палец мистера Деппа», — подтверждают представители актера.

О том, что Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену, стало известно 3 марта. Актер обвинил Эмбер Хёрд в клевете после того, как она выставила его насильником и тираном.

«Мисс Херд не является жертвой домашнего насилия, она виновное лицо», — утверждается в тексте искового заявления Деппа, которому пришлось выплатить $7 млн супруге, обвинившей его в домашнем насилии.

Адвокаты актера уверяют, что Джонни Депп никогда не подвергал насилию Эмбер Хёрд и все ее обвинения — ложные. В 2016 году актриса продемонстрировала фотографии, на которых было видно, что у нее синяки. Однако адвокаты актера уверены, что это была подделка.

«Десятки видеофайлов с камер наблюдения в Восточной Колумбии, которые мы недавно получили, в сочетании с многочисленными показаниями свидетелей и присяжных, данных в 2016 году, не оставляют никаких сомнений в том, что Эмбер Хёрд подделала факты о домашнем насилии, которые лежат в основе порочащих мистера Деппа сведениях издания The Sun», — привел слова защитника актера портал TMZ.

При этом, судя по показаниям свидетелей, следов избиения на следующий день после предполагаемого инцидента у актрисы не было. Как отмечал один из источников, синяки на теле актрисы появились только через шесть дней.

Сам Джонни Депп уверен, что его обвинения — это целая специально продуманная кампания, целью которой было выставить Эмбер Херд жертвой насилия и тем самым дать толчок ее карьере. Теперь актер намерен компенсировать ущерб, который своими действиями нанесла ему бывшая супруга.