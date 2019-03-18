«Что с глазом?»: Кансеко снова пристает к жениху Джей Ло

Хосе Кансеко отказывается оставлять в покое Алекса Родригеса и его невесту Дженнифер Лопес и продолжает подогревать спекуляции о неверности спортсмена.

«Род, что случилось с твоим глазом? Это одна из твоих девушек поступила так с тобой? Перестань быть таким лжецом и мошенником», — написал Кансеко в своем твиттере вечером 17 марта.

Дело в том, что бывший игрок New York Yankees Алекс Родригес прилетел из отпуска на Багамах с синяком под глазом. Следы побоев на лице экс-спортсмена появились сразу после обвинений в измене своей невесте Дженнифер Лопес. В неверности Родригеса обвинил не кто иной, как Хосе Кансеко: на следующий день после объявления о помолвке Алекса Родригеса и Джей Ло бывший бейсболист заявил, что Алекс изменял Дженнифер с бывшей женой Хосе — Джессикой.

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Родригеса с синяком под глазом заметили в Майами, куда он прилетел вместе с Джей Ло после отпуска на Багамах. Пара вернулась домой во Флориду еще во вторник, 12 марта, однако о наличии у Алекса следа от удара стало известно в четверг, что вероятнее всего связано с появлением обвинений бейсболиста в измене.

Хосе Кансеко рассказал об изменах Родригеса в своем твиттере. 10 марта он написал несколько твитов о том, что 43-летний жених имел роман на стороне и в течение двух лет встречался с его бывшей женой Джессикой Кансеко.

Экс-баскетболист настолько уверен в своих заявлениях, что предложил доказать свою правоту на детекторе лжи, а Родригеса пригласил на поединок по правилам бокса или борьбы MMA.

Также Кансеко не забыл посочувствовать 49-летней Дженнифер Лопес, которая только накануне хвасталась в инстаграме шикарным помолвочным кольцом с увесистым бриллиантом, стоимость которого приблизительно оценивается в $4,5 млн.

«Смотрю World of Dance и смотрю, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, ничего не зная о том, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Бедная девочка, она понятия не имеет о том, кто он такой на самом деле», — написал Хосе Кансеко, вероятно, под впечатлением от просмотра телешоу, в котором Джей Ло выступает в качестве члена жюри.

Однако на этом серия обращений Кансеко к Родригесу и его невесте и предполагаемой любовнице не прекратилась. Бывший баскетболист обнаружил статью о его бывшей жене Джессике, опубликованную порталом The Blast, в котором говорится о ее твите, где она отрицает роман с Алексом Родригесом.

«Ложные обвинения, которые выдвигает Хосе, — неправда! Я знакома с Алексом многие годы и я не виделась с ним лет пять, — написала Джессика Кансеко. — Я совершенно точно не спала с ним. Я дружу и с ним, и с Дженнифер. Что же касается Хосе, то он может продолжать играть со своими друзьями-уродами».

Джессика Кансеко также добавила, что давно не заходила в твиттер, и чтобы прочесть провокационные записи бывшего мужа, ей пришлось специально загрузить приложение. Как оказалось, она даже не была в курсе, что этот странный скандал с ее участием развивается уже несколько дней.

В ответ на заявление своей бывшей жены Кансеко написал шесть твитов в течение часа. Он снова потребовал, чтобы его протестировали на полиграфе, а также призвал свою бывшую жену пройти проверку на детекторе лжи. И снова обратился к невесте Родригеса:

«Дженнифер Лопес, я слышал, что ты очень хороший человек, и мне жаль, что ты оказалась в этом замешана, но правда должна была быть услышана».

Что касается самого Родригеса, ему поступило сразу два новых предложения от Кансеко. Во-первых, пройти проверку на полиграфе наравне с остальными, а во-вторых, проявить мужской характер и встретиться с глазу на глаз.

«Алекс, раз уж ты такой весь из себя мужик, почему ты не свяжешься со мной — мы поговорим один-на-один, ты знаешь, как меня найти», — написал Кансеко.

Непосредственно от Алекса Родригеса и его невесты Дженнифер Лопес в прессу пока не поступало никаких заявлений и комментариев. От них ничего не слышно с тех пор, как 10 марта актриса и спортсмен объявили о помолвке, опубликовав в инстаграме снимок кольца.