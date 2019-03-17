Снова в загул: Меган Маркл опять устраивает вечеринку

Меган Маркл планирует уже второй праздник по случаю рождению своего первенца — на этот раз в Великобритании, вместе со своей матерью и Кейт Миддлтон. Источники рассказали, что в число примерно шести приглашенных женщин вошла и Виктория Бекхэм, чье отсутствие на роскошном девичнике в Нью-Йорке 20 февраля стало неожиданностью. Однако пока чета Бэкхемов проводит свои будни в Лондоне, сообщается, что Дориа Рагланд планирует прилететь на небольшое сборище из Лос-Анджелеса.

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Портал Mail On Sunday рассказал, что 37-летняя герцогиня хотела провести мероприятие в коттедже Фрогмор в Виндзоре, но ремонт исторического здания, которое уже к апрелю должно стать новым домом Меган и принца Гарри, явно затягивается. Поэтому источники таблоида рассказали, что гостей будут ждать в Букингемском дворце. Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская может попробовать взять на себя обязанности ведущей празднования, чтобы в очередной раз доказать критикам, что между ней и бывшей голливудской актрисой не осталось никаких разногласий. Эту информацию изданию US Weekly передал источник во дворце.

Предположения подтвердил главный редактор издания Majesty и королевский комментатор Ингрид Сьюард в беседе с Sun Online: «Я думаю, что она (Кейт Миддлтон — «Газета.Ru») должна стать первым человеком в списке просто для того, чтобы все заткнулись». Сьюард также заметила, что в назначенный день в официальной резиденции королевы можно будет увидеть и принцессу Евгению, которая, если верить слухам, стала одной из ближайших приятельниц Меган в королевской семье.

«Это будет очень спокойно, арфиста не ожидайте, но там явно будут предметы роскоши, которую обожает Меган», — заявил инсайдер в интервью с Fabulous Digital.

Тихая домашняя вечеринка будет сильно отличаться от того, что устроили для американских друзей беременной Маркл — в конце февраля праздник в честь будущего ребенка в Нью-Йорке обошелся организаторам примерно в $200 тысяч, но платили за все не британские налогоплательщики, а друзья американки.

Помимо близких друзей супруги Меган из США, событие, устроенное по всем голливудским канонам, посетили Серена Уильямс и Амаль Клуни.

Vanity Fair сообщил, что именно всемирно известная теннисистка и оплатила пребывание многочисленных подруг звезды «Форс-мажоров» в одном из лучших гостиниц Нью-Йорка. Пятизвездочный отель The Mark предлагает своим постояльцам пентхаусы стоимостью $75 тысяч за ночь — администрация обещает, что их двухэтажные люксы больше любых других в США.

Краткое исследование показало, что пентхаус в The Mark на протяжении многих лет остается самым дорогим гостиничным номером в стране. Если верить королевскому репортеру Кэролин Дюран, развлечения для гостей были выбраны не менее низкосортные — одним из них стал мастеркласс по оформлению цветочных композиций. Vanity Fair сообщал, что еще одним сюрпризом стала презентация и дегустация десертов от шеф-повара востребованного ресторана при The Mark.

Жена принца Гарри, очевидно, хорошо умеет дружить — помимо полностью оплаченных номеров, угощений и программы мероприятий ее ждала услуга от других обеспеченных друзей — перелет из Лондона в Нью-Йорк и обратно на частном самолете стоимостью около $100 тысяч.

Казалось бы, влиятельных знакомых в Великобритании у родственницы Елизаветы II тоже предостаточно, но шиковать на глазах у соотечественников мужа Маркл не решилась — Ингрид Сьюард объяснила это решение различием в национальных традициях. «Я думаю, что она бы подверглась критике, если бы это было такое же пышное сборище в гостинице, да и в этом нет необходимости, — продолжила главред,

— американцы любят проводить все в отелях и ресторанах, но британцы предпочитают оставаться дома».

За последние несколько месяцев репутация герцогини Сассекской в Великобритании претерпевала различные изменения от «американской Золушки» до «трудной герцогини», поэтому желание будущей матери лишний раз не показываться в общественных местах кажется совершенно обоснованным. К тому же, для британских подданных «скандальная» невестка Кейт Миддлтон сейчас находится в отпуске.

17 марта таблоид The Sunday Times сообщил, что у жен принцев Уильяма и Гарри случился небольшой конфликт интересов в вопросе цветочной выставки в Челси. Дело в том, что 37-летние герцогини не могут договориться о том, какой темы придерживаться, так что теперь все будет зависеть от индивидуального влияния каждой из них. По информации издания, супруга герцога Кембриджского настаивает на традиционном английском дизайне, в то время как беременная и «пробивная» американка продвигает идею сада авторства африканской благотворительной организации.