«Склад химических отходов»: что подкосило Началову

16 марта Боткинской больнице скончалась певица Юлия Началова. По заключению врачей, 38-летняя исполнительница умерла вследствие заражения крови и распространившегося абсцесса, но проблемы со здоровьем начались у Началовой еще в 2007-м году, когда певица полетела заграницу, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Ее организм не принял импланты, и почти сразу после пластики у нее стали отказывать почки.

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Близкая подруга Началовой предпринимательница Лена Ленина прокомментировала смертельный риск операции в интервью порталу Woman.ru:

«Если виноваты импланты, то как могут в дорогой американской клинике в наше продвинутое время делать столь примитивные операции так плохо, чтобы от этого умирали?»

Ленина предпочла лишний раз не обсуждать опасность пластики и предложила оставить дебаты на эту тему специалистам, которые станут «перекидывать ответственность друг на друга».

Еще при жизни Началова успела рассказать о причинах, по которым он решилась на процедуру. В первую очередь певица назвала моду на модификации тела, а второй — недовольство внешним видом после грудного вскармливания ее дочери Веры. Ребенок от брака с футболистом Евгением Алдониным родился в 2006-м, а летом следующего года исполнительница уже легла под нож — врачи советовали подождать до осени, но Юлия оставалась непреклонной и хотела поскорее выйти на сцену с «улучшенными» формами.

Теперь дочь Юлии Началовой будет жить вместе со своим отцом, с которым артистка развелась в 2016-м году, но продолжала поддерживать дружеские отношения ради общего ребенка.

Исполнительница хита «Герой не моего романа» даже старалась убедить своих поклонниц не повторять ее ошибок.

В одном из интервью она сравнивала жизнь с имплантами с существованием «на складе химических отходов».

Хотя сейчас смерть молодой женщины называют результатом мистического совпадения — она участвовала в съемках сезона шоу «Последний герой» вместе с Децлом и Жанной Фриске — ее случай не уникален и объясняется простыми медицинскими фактами. Сообщения о летальном исходе после многих пластических операций регулярно появляются в Сети, а самые распространенные объяснения — врачебная ошибка или некомпетентность, некачественные исходные материалы, если речь идет о внедрении различных веществ, и заражение крови.

Довольно часто организм не в состоянии справиться с присутствием инородных компонентов и воспринимает их как угрозу.

Это провоцирует воспалительные процессы и в разы увеличивает нагрузку на почки — в результате природный «фильтр» человека может не справиться и прекратить функционировать.

И пластические операции, как хорошо известно большинству, страшны не только внутренними осложнениями — мы все слышали истории о том, как звезд шоу-бизнеса и неизвестных широкой публике людей попросту уродовали хирурги. В отечественной практике одним из самых ярких примеров стала история популярной в нулевых исполнительницы Саши Project.

Девушка, благодаря которой страна узнала песню «Очень нужен ты», рассказала о своей персональной трагедии порталу Super в 2014 году. По ее словам, профессиональнее всего хирург, который предложил ей несколько модифицировать свою внешность, занимался психологией, потому что именно ему удалось убедить ее изменить форму подбородка и сделать подтяжку груди после родов, хотя она пришла к нему с просьбой изменить носовую перегородку.

После проделанных манипуляций мать Саши назвала то, что стало с лицом дочери «фильмом ужасов», а у самой девушки после суммарно девяти общих наркозов началось расстройство сна, как она выразилась, «патологическая безграмотность» и появились проблемы с памятью — Саша Project забывала русскую речь.

Также в 2014-м публика во всем мире ужаснулась при виде сильно изменившегося лица бывшей «Бриджет Джонс» Рене Зеллвегер, которую подтяжки и ботокс лишили какой-либо внешней уникальности. Сначала актриса говорила, что ее лицо изменилось под воздействием времени, а не трудолюбивых врачей, но отрицать очевидное вскоре перестала и даже заявила, что ей комфортнее жить с новым, хоть и почти неузнаваемым лицом.

Одной из главных «страшилок» Голливуда более десяти лет назад стал актер Микки Рурк. Звезда «9 1/2 недель» много заплатил за желание уйти из индустрии в середине 2000-х в любительский бокс, но еще больше пришлось отдать не слишком профессиональному пластическому хирургу, который взялся устранить последствия искалеченного поединками лица Рурка.

Актер, в 2008-м году номинированный на премию «Оскар» за фильм «Рестлер», признался журналистам, что он «обратился не к тому парню». В результате его черты уже никогда не будут напоминать те, что сделали его звездой в середине 80-х, а дополнительный «слой» ботокса сделал его лицо безжизненным.