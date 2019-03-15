Обошла Кейт: Меган станет ближе к королеве

Семьи герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских расходятся окончательно: как объявил в пятницу, 15 марта, Букингемский дворец, их домохозяйства окончательно разделяются - делами принца Гарри и Меган Маркл будет заниматься отдельное ведомство со своим штатом сотрудников. В заявлении, опубликованном Букингемом, говорится: «Королева согласилась на создание нового домохозяйства для герцога и герцогини Сассекских вследствие их вступления в брак в мае прошлого года. Домохозяйство, которое будет создано при поддержке королевы и принца Уэльского, будет образовано весной».

На практике это означает, что принц Гарри и Меган Маркл отделяются от принца Уильяма и Кейт Миддлтон не только физически — скоро они съедут из Кенсингтонского дворца, где занимают апартаменты с двумя спальнями по соседству с герцогами Кембриджскими, — но и юридически.

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Их делами будет управлять отдельное ведомство, которое расположится не в Кенсингтоне, где сейчас находится офис принца Гарри, а в Букингемском дворце.

«Королева дала разрешение герцогу и герцогине Сассекским расположить свой кабинет в Букингемском дворце, — говорится в заявлении королевского двора. — Их королевские высочества получат собственный штат сотрудников, ответственных за коммуникации с общественностью, который станет частью отдела коммуникаций Букингемского дворца и будет подотчетен директору по коммуникациям Доналу Маккейбу. Кенсингтонский дворец продолжит поддерживать их королевские высочества, пока не будет набран их собственный штат».

До сих пор предполагалось, что несмотря на то что принц Гарри и Меган Маркл вскоре переедут во Фрогмор-хауз в Виндзоре, рабочее место герцогов Сассекских останется в Кенсингтонском дворце. Однако если судить по последним заявлениям Букингема, пути двух принцев в ближайшее время окончательно разойдутся.

То, что герцоги Сассекские рассчитывают жить самостоятельно, не завися от планов семьи старшего брата принца Гарри и его интересов, стало понятно, когда Гарри и Меган собрались съезжать из Кенсингтонского дворца.

Первоначально предполагалось, что после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл переедут в Кенсингтонский дворец и поселятся в апартаментах по соседству с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, однако в какой-то момент герцоги передумали и решили поселиться в коттедже Фрогмор. Он расположен неподалеку от Виндзорского замка примерно в 30 км от Кенсингтона.

Фрогморский коттедж был построен еще в 1684 году. В 80-е годы прошлого века в нем была проведена реконструкция для герцогов Йоркских, однако они так и не поселились во Фрогморе, и замок снова продолжил ветшать.

Гарри и Меган ремонтируют с Фрогмор с начала апреля прошлого года: масштабные работы по реконструкции обойдутся паре в несколько миллионов фунтов стерлингов. Герцоги Сассекские собираются перебраться во Фрогмор уже в ближайшее время — сразу после завершения ремонта.

Ремонт, затеянный для герцогов Сассекских, оказался чрезвычайно масштабным: Меган устраивает жилище по собственному вкусу. В частности, она потребовала оборудовать в коттедже «комнату для паники» — тщательно охраняемое убежище, которое может стоить до $50 тыс..

Такая идея вызвала у британцев негодование: дело в том, что ремонт в королевском коттедже проводится за счет Суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками Великобритании — то есть фактически на деньги англичан. Теперь Меган Маркл собирается потратить целых $50 тыс. на комнату, о которой британцы даже ничего не узнают. Предполагается, что это помещение может стать подарком от королевы, однако и в этом случае расходы будут покрыты средствами из того же Суверенного гранта.

Кроме того, герцогиня Сассекская хочет отвести одну из комнат в коттедже под зал для йоги. Меган Маркл нравится практиковать виньяса йогу и «горячую йогу», и она хотела бы заниматься не выходя из дома. Сложность состоит в том, что занятиями «горячей йогой» нужны особые условия: упражнения должны выполняться в помещении с воздухом, прогретым до 40 градусов.