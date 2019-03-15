Погрязли в разврате: скандальная свадьба Элизабет Тейлор

Ровно 55 лет назад, 15 марта 1964 года, в Монреале состоялась одна из самых громких свадеб XX века. Точнее, весть о ней прогремела на весь мир уже после церемонии, организованной в обстановке строжайшей секретности. Только тогда люди узнали, что в Монреале поженились Элизабет Тейлор и Ричард Бертон, знаменитые голливудские актеры, за романом которых к этому моменту публика наблюдала около полутора лет.

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Страсть между Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном вспыхнула в 1962 году на съемках фильма «Клеопатра». Оба актера были несвободны: мужем Тейлор был актер и певец Эдди Фишер, женой Бертона — актриса Сибил Уильямс. Об отношениях между актерами мгновенно стало известно общественности, которая не слишком одобрила эту связь: у Элизабет Тейлор к тому моменту уже была репутация роковой женщины, приносящей семьям несчастье — Эдди Фишера она увела у его жены, актрисы Дебби Рейнольдс.

Однако влюбленным было все равно, и весь 1963 год они открыто появлялись вместе на премьерах фильмов, а папарацци регулярно публиковали их совместные снимки.

Единственное, чего не могли сделать Ричард Бертон и Элизабет Тейлор, — это пожениться: прежде нужно было развестись с предыдущими супругами. Оба решили сделать это в Мексике, где это было быстрее и проще.

В январе 1964 года пара оказалась в канадском Торонто: Бертон играл там в «Гамлете», и Тейлор, не желая томиться в разлуке, отправилась вслед за ним. Влюбленные поселились в отеле «King Edward» в пятикомнатном номере — и снова разразился скандал: консервативное общество возмутило, что мужчина и женщина, не состоящие в браке, живут вместе.

В один из дней Элизабет Тейлор, как обычно, спустилась к завтраку в один из залов ресторана. Он был совершенно пуст — там был только Ричард Бертон. Тогда он сделал ей предложение.

Влюбленные поженились 15 марта — через девять дней после того, как был оформлен развод Тейлор и Фишера. Однако для этого им пришлось уехать из Торонто, поскольку там не признавали их мексиканские разводы.

В отличие от Торонто и Оттавы, их признавали в Монреале, но там была другая сложность: в канадской провинции Квебек нельзя было заключить гражданский брак — нужная была религиозная церемония. Тейлор и Бертон исповедовали разные религии: валлиец Бертон был протестантом, Тейлор ради брака с Фишером приняла иудаизм. Выходом стала унитарианская церковь, для которой неважно, к какой конфессии принадлежит прихожанин.

Брачную церемонию провел преподобный Леонард Мейсон. Он согласился это сделать при одном условии — чтобы свадьба в отеле «Ritz-Carlton» не была публичной. Пара зарегистрировалась в отеле под именем мистера и миссис Смит, после чего менеджер отеля проводил актеров в королевский сьют.

«Мистер и миссис Смит» попросили принести им два ящика шампанского и две дюжины бокалов, добавив, что они женятся, и попросив менеджера по услугам в номерах Питера Райлза стать их свидетелем.

На Элизабет Тейлор было короткое желтое платье из шифона, сшитое для нее Ирэн Шарафф, дизайнера по костюмам фильма «Клеопатра» — оно было украшено брошью Bugatti с изумрудами и бриллиантами. К 18:00 церемония завершилась, гости отужинали в номере. А утром отель уже окружили сотни людей, поскольку договор о секретности, заключенный с преподобным Леонардом Мейсоном, нарушил агент по связям с общественностью Тейлор и Бертона.

Для новобрачных это означало, что им пришлось выбирать, выходить ли к людям или спасаться через запасной ход — и они выбрали первый вариант. А на преподобного Леонарда Мейсона вскоре после свадьба обрушился шквал звонков от разгневанных граждан, недовольных тем, что он соединил брачными узами скандальную пару.

Для Монреаля свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона имела историческое значение. И вовсе не потом, что с тех пор поклонники пары тянутся туда, чтобы посмотреть на легендарный отель. По словам Дайен Роллерт, это бракосочетание подвигло Мейсона, уверенного в том, что брак должен быть не религиозным обрядом, а гражданской регистрацией, начать работу над изменением закона вместе с тогдашним мэром Монреаля Жаном Драпо. В 1968 году в Квебеке было разрешено регистрировать браки в муниципалитете.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон проведут вместе 10 лет. В 1974 году они разведутся, в 1975 году снова поженятся — и снова, теперь уже в последний раз, разведутся в 1976 году.