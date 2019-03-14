Джей Ло поверила в измену? Жених вернулся домой с синяком

Жених Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес, был замечен в Майами, куда он прилетел вместе с невестой после отпуска на Багамах, с синяком на лице — об этом сообщает Daily Mail. Пара вернулась домой во Флориду еще во вторник, 12 марта, однако издание узнало о наличии у Родригеса следа от удара только сегодня — и не преминуло связать его с появлением обвинений в измене в адрес бейсболиста.

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О том, что Алекс Родригес изменял Дженнифер Лопес в течение тех двух лет, что они встречаются, в твиттере рассказал бывший бейсболист Хосе Кансеко. В воскресенье, 10 марта, — на следующий день после того, как мир облетела новость о помолвке Алекса Родригеса и Джей Ло – он написал несколько твитов, в которых сообщил, что 43-летний жених имел роман на стороне и встречался с его бывшей женой Джессикой Кансеко.

Хосе Кансеко заявил, что может доказать свою правоту, пройдя тест на детекторе лжи, а Алексу Родригесу предложил встретиться в поединке по правилам бокса или борьбы MMA.

Кроме того, в воскресенье Хосе Кансеко выразил сочувствие 49-летней Дженнифер Лопес, еще накануне хваставшейся в инстаграме кольцом с огромным бриллиантом стоимостью, предположительно, $4,5 млн. «Смотрю World of Dance, смотрю, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, ничего она не знает о том, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой, бедная девочка, она понятия не имеет о том, кто он такой на самом деле», — написал Хосе Кансеко, видимо, под влиянием просмотра телепередачи, в которой Джей Ло выступает в качестве члена жюри.

В среду 13 марта, Хосе Кансеко разразился в твиттере новой серией обращений к Родригесу. Все началось с того, что Хосе Кансеко обнаружил статью о его бывшей жене Джессике, опубликованную порталом The Blast. В ней говорится о твите женщины, в котором она категорически заявила, что у нее не было романа с Алексом Родригесом. «Ложные обвинения, которые выдвигает Хосе, — неправда! Я знакома с Алексом многие годы и я не виделась с ним лет пять, — написала Джессика Кансеко. — Я совершенно точно не спала с ним. Я дружна и с ним, и с Дженнифер. Что же касается Хосе, то он может продолжать играть со своими друзьями-уродами».

Джессика Кансеко добавила, что давно не заходит в твиттер, и для того, чтобы прочесть все, что написал о ней бывший муж, ей пришлось специально загрузить приложение. Как оказалось, она даже не знала, что скандал, в котором она замешана, развивается уже несколько дней.

Слова Джессики Кансеко, видимо, привели ее бывшего мужа в крайнее возбуждение, поскольку он отреагировал на них серией из шести твитов за час. В своих записях он, как и раньше, потребовал, чтобы его протестировали на полиграфе, а также призвал пройти проверку на детекторе лжи свою бывшую жену.

Обратился Хосе Кансеко и к другим невольным участникам этого своеобразного любовного четырехугольника. «Дженнифер Лопес, я слышал, что ты очень хороший человек, и мне жаль, что ты оказалась в этом замешана, но правда должна была быть услышана».

Что же касается Алекса Родригеса, то к нему поступило сразу два предложения от бывшего бейсболиста. Во-первых, пройти проверку на полиграфе наравне с остальными. А во-вторых, проявить мужской характер и встретиться с Хосе Кансеко лицом к лицу. «Алекс, раз уж ты такой весь из себя мужик, почему ты не свяжешься со мной — мы поговорим один-на-один, ты знаешь, как меня найти», — написал Кансеко.

Никаких заявлений от Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес в прессу пока не поступало, однако это не первый случай, когда бывшего бейсболиста обвиняют в том, что он изменяет Джей Ло. В 2017 году фитнес-модель Лорен Хантер, с которой Алекс Родригес встречался раньше, рассказала изданию National Enquirer, что экс-бойфренд изменял Джей Ло с ней. Однако бывший игрок New York Yankees опроверг эти заявления, а представитель Лопес подтвердил, что она не поверила словам Лорен Хантер. Означает ли синяк на лице Алекса Родригеса то, что теперь певица восприняла обвинения в измене серьезно, неизвестно.