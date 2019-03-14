Хэштег «Позор»: дочь Лори Лафлин подкупила университет

Дочь голливудской актрисы Лори Лафлин, 19-летнюю Оливию Джейд, затравили в соцсетях после того, как выяснилось, что родители устроили ее в Университет Южной Калифорнии мошенническим путем. Пользователи соцсетей оставляют на страницах популярного ютьюб-влогера и инстаграм-инфлюенсера гневные комментарии, узнав, что она попала в высшее учебное заведение благодаря тому, что ее мать заплатила $500 тыс., чтобы ее дочерей Оливию и Изабеллу зачислили в университетскую команду по гребле, хотя девушки вовсе не занимаются этим видом спорта.

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«Как насчет того, чтобы приложить усилия и использовать свой мозг? Может быть, таким образом ты сможешь попасть в Университет Южной Калифорнии благодаря своим собственным заслугам. Или как насчет того, чтобы порадоваться поступлению в любой другой университет и получить образование, потому что это само по себе уже привилегия. Твоя семья мне противна», — написал пользователь с ником Avril.616 на странице Оливии.

«Твоя мама купила тебе дорогу в хорошую школу, обучение в которой тебе было неинтересно, чего не скажешь о вечеринках. Ты — воплощение проблемы общественного неравенства в наши дни. Хэштег «Позор», — написали под ее последним видео на ютьюбе.

Однако среди прочих похожих комментариев у Оливии Джейд находятся и защитники: «В статье говорится, что большинство детей не знали, вносили ли за них взятки. Вы не знаете, была ли она осведомлена об этом! Отстаньте от нее. Возможно, она была не в курсе», — написал пользователь sillvaaa под фотографией девушки.

Неизвестно, знала ли Оливия Джейд о том, какой ценой родители пропихнули ее в учебное заведение, но ясно одно: сама она учиться вовсе не хотела и отправилась на учебу в Лос-Анджелес по настоянию отца и матери.

В прошлом году Оливия Джейд в одном из своих видео заявила, что школа ее не волнует, и ей больше нравятся вечеринки и прочие развлечение. Девушку осудили за эти слова, написав множество гневных комментариев под видеороликом, и Оливии пришлось извиниться, однако своего мнения девушка не изменила.

Став студенткой университета, она признавалась пользователям соцсетей, что на самом деле обучение в этом месте не было ее мечтой: «Я посещаю Университет Южной Калифорнии в основном из-за того, что мои родители так хотят», — заявила Оливия Джейд на записи подкаста Zach Sang Show.

В прошлом месяце она также писала в твиттере, что на самом деле хотела бы стать профессиональным влогером, и видео — это ее «страсть №1».

«Клянусь, лучше 24 часа в сутки снимать, чем отсидеть шесть часов на занятиях», — написала дочь Лори Лафлин.

19-летняя Оливия Джейд была довольно популярна в сети еще до скандала с поступлением в университет. В инстаграме за ней следят более 1,4 млн подписчиков, и свыше 2 млн подписаны на нее на ютьюбе.

В качестве инстаграм-инфлюенсера девушка сотрудничает с брендами, выпускающими одежду, аксессуары и косметику, продвигая их продукцию в соцсетях.

Однако после разгоревшегося скандала есть вероятность, что бренды начнут отказываться от сотрудничества с Оливией Джейд. Некоторые подписчики стали требовать, например, чтобы отношения с инфлюенсером разорвал мировой косметический бренд Sephora. В декабре в продажу поступила совместная «коллекция» дочери Лори Лафлин с косметической компанией, однако сейчас палетка Bronze & Illuminate, созданная в рамках коллаборации Olivia Jade x Sephora, недоступна к заказу на сайте. Стоит отметить, что еще до коррупционного скандала многие ругали продукт Оливии: покупатели жаловались, что хайлайтеры слишком «пыльные» и выглядят вульгарно.

И это не единственная проблема, которая грозит девушке: скорее всего, из-за обвинений ее матери в мошенничестве самой Оливии придется изменить свой роскошный образ жизни, чтобы не подвергаться травле за то, что у нее слишком много привилегий.

В день, когда Лори Лафлин обвинили в уплате взятки в размере $500 тыс. для поступления дочери в колледж, Оливия Джейд отдыхала на Багамах на яхте председателя Совета попечителей Университета Южной Калифорнии Рика Карузо вместе с подругами, среди которых есть дочь Карузо Джанна. Однако неприятное известие заставило ее изменить свои планы.

Узнав о проблемах матери, Оливия Джейд приняла решение прервать каникулы. Карузо, миллиардер, владеющий крупными активами в сфере недвижимости, рассказал TMZ: «Моя дочь и еще несколько студентов уехали [на Багамы] на весенние каникулы. Как только стало известно о расследовании, девушка решила, что в ее интересах будет как можно скорее вернуться домой», — рассказал TMZ Рика Карузо.

Пока что, впрочем, Оливия Джейд никак не комментирует обвинения, выдвинутые в адрес ее матери, и не выражает сожаления из-за случившегося, что еще больше злит пользователей соцсетей.