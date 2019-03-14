Ушла в декрет: где родит Меган Маркл

Герцогиня Сассекская, находящаяся на восьмом месяце беременности, уходит в декретный отпуск: перед родами у Меган Маркл запланировано еще несколько частных встреч, но в общественных мероприятиях до рождения наследника принца Гарри она участвовать не будет. Свой последний на ближайшие месяцы выход в свет герцогиня осуществила в сопровождении мужа и его брата с женой — герцоги Кембриджские и Сассекские присоединились к остальным Виндзорам для празднования Дня Содружества в Букингемском дворце в понедельник, 11 марта.

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На празднике произошло важное событие для всех, кто говорил о взаимной неприязни своячениц — в знак приветствия Кейт и Меган расцеловали друг друга в щеки. Королевский эксперт Кэти Николл, которая в скором времени опубликует книгу «Гарри и Меган: жизнь, потеря и любовь», рассказала Vanity Fair, что это проявление теплых чувств со стороны Кэтрин было вовсе не случайным.

«Согласно источнику во дворце, необычный публичный жест Кейт Миддлтон был намеренным — она надеялась, что объятие будет запечатлено фотографами мировых СМИ и это, наконец, положит конец слухам об их вражде», — заявила Николл.

Беременная супруга принца Гарри выбрала кремовое платье с узором из зеленых цепочек от бренда Victoria Beckham и шляпу-таблетку. В тот день это был второй публичный выход Меган и Гарри — утром того же дня супружескую чету пригласили на прием в отделение посольства Канады на Трафальгарской площади, куда Меган надела зеленое шерстяное пальто от Erdem и в очередной раз возмутила критиков «чересчур высоким каблуком».

11 марта наблюдатели заметили, что герцогиня не надела свое обручальное кольцо, и связали это необычное явление с тем, что у нее, как и у многих во время беременности, опухают пальцы, так что от украшений ей пришлось отказаться. Перепады настроения, видимо, тоже дают о себе знать — во время исполнения песни «Run» авторства группы Snow Patrol певцом Алфи Бо Меган, сидевшая за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, прослезилась.

По информации Vanity Fair, торжество в Вестминстерском аббатстве стало заключительным публичным появлением в расписании Меган — по крайней мере, на несколько ближайших месяцев. Маркл дала прессе много тем для обсуждения после своего выступления на женской конференции 8 марта — в тот день герцогиня не только сказала, что ее ребенок (пол, по ее словам, неизвестен даже самим будущим родителям) вырастет феминистом, как и ее супруг.

Меган Маркл даже пошутила, что она периодически «чувствует эмбрионные толчки феминизма».

Герцогиня Сассекская также сообщила, что за время беременности она отказалась от ознакомления с информационной повесткой и читает только издание The Economist — к слову, оно стало одним из немногих, что не следит за каждым шагом новой родственницы Елизаветы II.

Сейчас журналисты сошлись на мысли, что бывшая актриса находится на восьмом месяце беременности, но если она решила последовать примеру «старшей» герцогини, ожидать рождения следующего королевского ребенка стоит раньше, чем обещают. Перед рождением своего третьего ребенка Кейт Миддлтон отошла от дел 1 апреля, а уже 23-го она вышла из родильного крыла Линдо с новорожденным принцем Луи Артуром Чарльзом.

Пока до конца неизвестно, где именно собирается рожать герцогиня Сассекская — престижный лондонский госпиталь Святой Марии, куда дважды обращалась принцесса Диана и трижды — герцогиня Кэтрин, находится не слишком близко к новому дому Меган Маркл в Виндзоре. Однако журналисты будут обращать внимание на необычные подсказки, которые появлялись в преддверии родов наследников принца Уильяма — парковочные ограничения.

Примерно за 14 дней до рождения каждого из детей Уильяма и Кейт администрация госпиталя размещала указатели с просьбой не парковать транспорт у входа в родильное крыло. Именно таким образом даже случайные прохожие могли узнать о том, что вскоре именно здесь произойдет историческое событие.

Фанаты королевской семьи будут пристально следить за другими возможными локациями — госпиталем Фраймли-Парк, который находится на территории графства Суррей, и больницей Портленд, принадлежащей американской корпорации. В последней в 80-е родились дочери герцогов Йоркских Беатрис и Евгения.

При этом в прессе уже высказываются мнения, что собираться в ожидании появления Меган с младенцем фанатам королевской семьи стоит вовсе не у крыла Линдо. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел сообщил газете The Sun, что герцогиня Сассекская вряд ли поедет именно туда. «Я не думаю, что она воспользуется крылом Линдо, я считаю, что выбор падет на американский госпиталь», — сказал он.