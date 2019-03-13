Ему позволили сжечь Пугачеву: Игорю Кио исполнилось бы 75

13 марта, 75 лет исполнилось бы выдающемуся иллюзионисту, народному артисту России и настоящей легенде советского цирка – Игорю Эмильевичу Кио. Зритель, разумеется, помнит его коронные номера, которые неизменно были связаны с дамами — «Превращение женщины во льва», «Подвешивание женщины в воздухе», «Протыкание женщины металлическим острием». И, конечно же – легендарное «Сжигание женщины»: многие помнят, что однажды в передаче «Новогодний аттракцион» Игорь Кио «сжег» даже Аллу Пугачеву, выступавшей его ассистенткой: для этого ему пришлось даже взять разрешение у тогдашнего главы МВД Николая Щелокова.

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Игорь Эмильевич Кио происходил из знаменитой цирковой семьи – младший сын одного из величайших иллюзионистов XX века Эмиля Теодоровича Кио, он с пяти лет ассистировал отцу на арене цирка – в том, что он тоже станет фокусником, не было никаких сомнений. У него был, впрочем, и спортивный талант – Игорь Кио в детстве подавал надежды как футболист, — однако семейное дело оказалось важнее.

Тонкий, артистичный, с необыкновенным – тоже унаследованным – чувством юмора, Игорь Кио уже в 15 лет – в 1959 году – дебютировал на арене Московского цирка самостоятельно. Тогда он показывал номера, которым научил его отец – в руках юного иллюзиониста разорванная веревка оказывалась целой, из пустых ящиков вылетали белые голуби или выскакивали дети.

Фоторепортаж: 75 лет со дня рождения Игоря Кио __is_photorep_included12239917: 1

Однако уже тогда наследник цирковой династии отказался от ярмарочного стиля и слишком ярких одежд, которые выбирали другие артисты этого жанра в пользу простого черного костюма. Это будет его фирменным стилем все последующие годы.

Игорь Кио был не только талантлив, но и чрезвычайно деятелен. Он выступал на цирковых аренах, ездил с гастролями в Японию, США, Бельгию, Францию, Югославию и другие страны, вел передачи на телевидении. С 1982 по 1984 год Игорь Кио вел собственную программу «Новогодний аттракцион», где его ассистенткой выступала Алла Пугачева, а в программу входили и цирковые,и эстрадные номера. После перестройки – в 1989-м – Игорь Эмильевич создал «Творческое объединение шоу-иллюзион Игоря Кио», в которое вошли советские, а позже русские иллюзионисты, в конце 90-х создал «Шоу Игоря Кио», работая по 20 часов в сутки и соглашаясь выступать даже в ночных клубах, чтобы сохранить труппу.

Как у каждого признанного артиста, у Игоря Кио были награды – однако получил он их, когда слово «советский» ушло в историю В 1999 году иллюзионист был избран почетным академиком Национальной академии циркового искусства России. Звание Народного артиста России ему присудили в 2003-м. А еще Игорь Кио – единственный русский иллюзионист, удостоенный международной премии «Оскар», которая вручается по решению Общества журналистов и критиков Бельгии Королевским цирком Брюсселя.

Легенды окружали Игоря Кио, не только благодаря его необычайному таланту и по-настоящему упорному труду. Наверное, каждый советский человек знал об одном факте его биографии, который, впрочем, никак не афишировался: первой женой знаменитого иллюзиониста была дочь Леонида Брежнева Галина. Знали, впрочем, и то, что брак продлился всего 10 дней, после чего у молодых супругов, поженившихся тайно, отобрали паспорта и вернули новые, уже без штампов.

Игорю Кио тогда едва исполнилось 18, Галине Брежневой было 33. Впоследствии многие, в том числе, и сам иллюзионист, и его третья жена Виктория, будут говорить, что это была его первая любовь – настоящая искренняя любовь юного мальчика к зрелой женщине.

Хорошие отношения с Галиной Брежневой Игорю Кио удалось сохранить на долгие годы. Впрочем, как и со второй женой – Иолантой Ольховиковой, позже ставшей женой его старшего брата Эмиля. Как и братья Кио, она происходит из потомственной цирковой семьи, и с детства знала обоих сыновей Эмиля Теодоровича Кио.

Третьей женой Игоря Кио стала его ассистентка Виктория. На ее долю выпала участь ухаживать за терявшим здоровье супругом. В начале 2006 года Игорь Кио тяжело заболел – у него обнаружилась тяжелая форма пневмонии, осложнявшаяся сахарным диабетом. В августе 2006 года его не стало.

К концу жизни у Игоря Кио появилась мечта – создать Театр иллюзий, где можно было бы околдовывать зрителя чудесными явлениями, начиная с порога. Там начинал бы играть сам собой стоявший в холле рояль, а одежда в гардеробе парила бы в воздухе. Этой мечте не суждено было сбыться, зато и сейчас мы тепло вспоминаем великого артиста, который дарил зрителям веру в чудо, секрет которого они не могли разгадать. Единственного, кому разрешили сжечь Аллу Пугачеву.