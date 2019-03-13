«С ума сошли»: Трампу сказали, что эта Меланья не его

Дональд Трамп написал твит на тему недавно конспирологической теории о его супруге Меланье. Хештег «Фальшивая Меланья» всколыхнул твиттер на прошлой неделе — пользователи социальной сети в очередной раз вспомнили свою теорию о том, что у первой леди США есть двойник, время от времени сопровождающий Трампа в поездках вместо нее. В ответ на это политик твитнул:

«Фейковые новости отфотошопили фотографии Меланьи, а затем стали продвигать теории заговора о том, что на самом деле в Алабаме и других местах меня сопровождала не она. Они становятся только более невменяемыми со временем».

Теория в очередной раз завоевала популярность после того как 8 марта в сети появились фотографии супружеской пары у мемориала в честь 23 жертв торнадо в штате Алабама. Однако шутка вышла за пределы интернета благодаря дневному ток-шоу «The View» («Взгляд»), которое выходит на канале ABC: после того, как наличие у Меланьи Трамп двойника обсудили в популярной телепередаче, у сторонников Трампа не осталось возможности игнорировать эту тему.

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13 марта в утреннем эфире программы Fox & Friends на телеканале Fox News телеведущие резко отреагировали на предположения пользователей соцсети — ведущая Fox New Тэмми Брюс назвала обсуждение этой темы авторами программы The View шуточным «поводом для того, чтобы поиздеваться над первой леди».

Она продолжила свою речь заявлением о том, что госпожа Трамп могла выглядеть иначе, чем обычно, не потому что это другой человек, а из-за нормальных человеческих переживаний за трагическую судьбу семей пострадавших и погибших при катаклизме. Брюс заявила: «Это предлог, выдвинутый, чтобы иметь возможность смеяться над ней (Меланьей — «Газета.Ru»), чтобы сказать, что она выглядит невысокой, а ее лицо изменило форму. Классическое поведение подлых девочек».

На этом претензии к телешоу не иссякли — Тэмми Брюс начала сравнивать позицию авторов программы с поведением завистливых школьниц: «Когда ты учишься в колледже или старшей школе,

всегда есть симпатичная милая девушка, и ты подходишь к ее шкафчику с маркером, чтобы испортить его, а потом начинаешь сплетничать и обзываться».

Телеведущая объяснила, что именно этим и занимались «эти взрослые женщины»: «Это напоминает нам об их ревности, зависти и тому факту, что им больше ничего не остается, кроме как полыхать от злости. Это единственный ответ». При поддержке своих коллег Брюс даже пыталась пристыдить телеведущих словами о том, что они не могли оставить свое мнение при себе и не транслировать «глупости» на телевидении.

Соведущая Брюс на Fox & Friends Айнсли Эрхардт обвинила «The View» в том, что они ведут себя «лицемерно», раз уж «они пропагандируют толерантность, но сами же нетерпимо относятся к людям, которые не поддерживают их точку зрения». Телеведущий Брайан Килмид присоединился к обсуждению, заявив, что жанр телешоу отжил свое в наше время, «когда люди все лучше понимают, как относиться к женщинам в нашем обществе».

Тэмми Брюс закрыла обсуждение сравнением теории о фальшивой Меланье с недавним скандалом, который разгорелся из-за ведущего канала Fox News Такера Карлсона. Корреспондента уличили в сексистских и расистских комментариях, некоторые из которых оказались записанными на диктофон. Ведущая сравнила этот инцидент с обсуждением «двойника первой леди» — оба случая, по ее мнению, говорят «о том, как люди занимаются буллингом в попытке заглушить тех, кто либо не подчиняются, либо думают немного иначе».

Ранее официальный представитель Меланья Трамп назвала действия ведущих ток-шоу The View «позорными».

Родоначальником теории о наличии у супруги Дональда Трампа двойника стал бизнесмен Джо Варгас — два года назад он заявил, что отказывается верить, что на одном из роликов с первой леди, где она стоит в солнцезащитных очках, действительно супруга президента США. «Это не Меланья, — написал Джо Варгас. – С ума сойти – они думают, что можно зайти так далеко и заставить нас думать, будто в телевизоре она. Интересно, что еще – такая же ложь».