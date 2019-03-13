Увела и хвастается? Принцесса Беатрис показала бойфренда

Принцесса Беатрис и ее бойфренд Эдоардо Мопелли Моцци впервые появились вместе на официальном мероприятии. Вечером 12 марта дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон посетила Национальную портретную галерею Лондона где проходил ежегодный праздник-бал, в компании со своим возлюбленным, которого она долго старалась скрыть от прессы.

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Роль распорядителя бала в Национальной портретной галерее уже который год выполняет Кейт Миддлтон, а это значит, что без ее поддержки влюбленные бы не смогли присутствовать. Помимо герцогини Кембриджской галерею в тот вечер в галерее появились и ставшие постоянными гостями королевских свадеб Дэвид и Виктория Бэкхем.

30-летняя Беатрис и 34-летний Эдоардо начали встречаться в октябре 2018 года, а в последний раз пару видели месяц назад в Лондоне, когда молодые люди покидали Chiltern Firehouse — ресторан, совмещенный с гостиницей, — около трех часов ночи. До этого очевидцы сообщили порталу Mail On Sunday, что в начале года пара отдыхала на кенийском острове Ламу, где семья Мопелли Моцци владеет солидным процентом недвижимости.

Журналисты предположили, что Эдоардо ждал Беатрис на острове, пока она уделяла необходимое время своим родственникам в честь традиционного Рождества в Сандрингеме, загородной резиденции королевы.

Сам миллиардер, сделавший состояние на строительстве, в это время уже выкладывал в своем инстаграме фотографии с побережья Индийского океана, так что предложение руки и сердца от миллионера еще явно не поступало — потенциального жениха Беатрис была бы обязана познакомить с бабушкой.

О мнении родителей потенциальной невесты на этот счет волноваться не стоит — Эндрю и Ферджи (так принято называть его бывшую жену Сару) прекрасно знакомы с избранником дочери., поскольку родители влюбленных уже много лет дружат семьями. К тому же, покойный отчим Эдоардо Кристофер Шейл был близким другом экс-премьера Великобритании Джеймса Кэмерона, а консервативные политики часто становятся друзьями членов королевской семьи.

Когда в конце прошлого года в прессе поползли первые слухи о том, что принцессу Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци могут связывать романтические отношения, издание Daily Mail пообщалось с источником, знакомым с обеими семьями. «Как мило, что две семьи, которые годами общаются друг с другом, теперь могут надеяться, что из этой связи получится что-то постоянное», — сказал инсайдер.

Однако переход в другой статус стал непростым — всего четыре года назад Эдоардо Мопелли Моцци обручился американкой китайского происхожения Дарой Хуан. В 2017-м году у пары родился сын Кристофер Вульф, и на протяжении всего этого времени продолжалась подготовка к грандиозной церемонии их бракосочетания.

Однако свадьба не состоялась — и косвенно виновата в этом другая церемония бракосочетания. Дело в том, что Эдо вместе со своей матерью был приглашен на свадьбу принцессы Евгении Йоркской и предпринимателя Джека Бруксбенка. Таблоиды сходятся во мнении, что

именно в тот день его помолвка продолжительностью в 3,5 года оказалась обречена: по словам источников Mail On Sunday, отношения Эдоардо и Беатрис завязались именно в тот день, но мультимиллионер продолжал жить со своей невестой и ребенком в их общем доме еще несколько недель.

Другие порталы пообщались с близкими Дары, которые рассказали, что сама девушка, которая владеет собственным архитектурным бюро, узнала о происходящем из газет в ноябре, когда приехала в США из Лондона на День благодарения. Один из ее друзей отметил, что несмотря на сильнейшее потрясение, Хуан бы не стала поливать другую женщину грязью ни при каких обстоятельствах. «Она никогда не будет говорить об этом, но она намерена остаться с Эдо друзьями ради их сына», — заключил инсайдер.

В конце ноября источники из окружения Беатрис признались СМИ, что принцесса бы никогда не позволила себе разрушить семью. Сотрудник ее администрации, который утверждал, что знает 30-летнюю внучку Елизаветы II всю ее жизнь подтвердил, что она бы «не позволила себе мешать счастью другой пары, особенно если в деле есть маленький ребенок».