Бегут от позора: актрис-взяточниц атакуют ненавистники

Звезду «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман, арестованную в связи с коррупционным скандалом, освободили из-под ареста во вторник вечером: за нее внесли залог в размере $250 тыс.. Как сообщает Associated Press, мировой судья Лос-Анджелеса заявил, что актрису можно освободить, если она останется в Соединенных Штатах. Он лично распорядился, чтобы Хаффман не покидала пределов США в ближайшее время.

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Как рассказала газета Los Angeles Times, рано утром к Хаффман постучались агенты ФБР. Она провела несколько часов под арестом, прежде чем предстать перед судьей, чтобы выслушать обвинения: актрисе вменили в вину несколько эпизодов мошенничества и коррупции. Пресс-секретарь ФБР Лора Эймиллер также рассказала изданию, что агентам не понадобилось привлекать целую команду служащих для ареста актрисы, но они были вооружены и могли в любой момент использовать оружие в случае необходимости. Впрочем, прибегать к подобным мерам не пришлось.

Опозорившаяся Хаффман вскоре удалила один из постов в инстаграме на тему материнства и закрыла комментарии к публикациям.

«Для всех любая мама — супергерой, и каждая из нас достаточно хороша. Не позволяйте никому говорить о вас по-другому. Побалуйте себя сегодня», — подписала актриса снимок блокнота и кофейной чашки с надписью «Хорошая мама».

Актриса Лори Лафлин, также замешанная в скандале, сразу после появления новостей о раскрытии мошеннической схемы и вовсе удалила несколько своих аккаунтов в соцсетях. Лафлин закрыла страницы в твиттере и инстаграме после того, как на ее страницы начали сыпаться многочисленные гневные комментарии. Учетная запись актрисы в фейсбуке пока остается активной.

Во вторник издание Daily Mail сообщило о масштабном коррупционном скандале, в котором оказались замешаны сразу несколько голливудских звезд. Актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман попали в список из полсотни родителей, которые обвиняются во взяточничестве в попытках обеспечить своим детям места в элитных колледжах и университетах.

Прокуратура Бостона и ФБР раскрыла мошенническую схему: родители платили взятки в размере до $6 млн, чтобы их дети без проблем поступили в элитные учебные заведения, сред которых Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Джорджтаун, Университет Сан-Диего, Йельский университет, Университет Техаса и другие.

Как правило, их дети даже не знали, что ради того, чтобы они поступили в университеты и колледжи, их родители нарушили закон.

Актриса Фелисити Хаффман и ее супруг актер Уильям Мэйси, родители 18-летней Софии и 16-летней Джорджии, потратили круглую сумму рали того, чтобы устроить в университет старшую дочь. Следователи обнаружили, что Хаффман заплатила «благотворительный взнос» в размере $15 тыс. от имени своей Софии, что должно было облегчить ей поступление в престижный Джорджтаунский университет.

«Позже Хаффман договорилась о том, чтобы снова провернуть подобную схему для своей младшей дочери вместо того, чтобы принять решение не делать этого», — говорится в отчетных документах.

Выяснилось, что София Хаффман сдавала экзамен дважды, причем во второй раз девушка набрала 1420 баллов — это на 400 баллов выше ее первого результата. Это значит, что проректор университета, проводивший экзамен, либо подсказывал Софии, либо исправил ответы абитуриентки на верные. Его причастность к улучшению результатов экзамена Софии доказана записью телефонного звонка между ним и Фелисити Хаффман, которая говорила с проректором о поступлении дочери в Джорджтаун.

Схожие обвинения предъявлены актрисе Лори Лафлин и ее мужу, дизайнеру Моссимо Джаннулли, который также упомянут в документах дела. Лори и Моссимо тоже решили не совсем честным способом похлопотать за своих дочерей: 20-летнюю Изабеллу и 19-летнюю Оливию.

Лафлин и Джаннулли «согласились выплатить взятки на общую сумму $500 тыс. в обмен на то, чтобы обе их дочери были зачислены в Университет Южной Калифорнии, несмотря на то, что они не участвовали во вступительных испытаниях, тем самым облегчая их поступление в университет», — говорится в документах.