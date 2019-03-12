Врачи не заметили: почему умерла принцесса Диана

В СМИ появились новые подробности смерти принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Многие годы никто не знал, что любимая всеми бывшая супруга принца Чарльза, разбившаяся на въезде в парижский тоннель в автомобиле, спасаясь от папарацци, сразу после аварии была еще жива и находилась в сознании, поскольку разговаривала с прибывшими на место происшествия врачами и полицейскими.

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Доктора не сразу заметили смертельную опасность, унесшую жизнь принцессы Дианы уже в машине скорой помощи. Не знали бы о ней и мы, если бы не свидетельство судмедэксперта Ричарда Шепарда, который принимал участие в расследовании истинных причин кончины матери принцев Уильяма и Чарльза.

Как рассказал Шеперд в своей книге «Неестественные причины», жизнь принцессы Дианы, которая на первый взгляд показалась медикам вне опасности, унес разрыв в вене одного из легких. Эта вена глубоко скрыта в центральной полости грудной клетки. «Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему достаточно сложно, а в случае ее обнаружения устранить ее еще сложнее», — объясняет он. Именно поэтому, по мнению судмедэксперта,

врачи скорой помощи не заметили смертельную травму, а когда принцесса начала терять сознание из-за того, что кровь из вены медленно заполняла грудную полость, спасти ее было уже невозможно.

Как считает эксперт, леди Диана могла бы выжить, будь она пристегнута – но в день аварии ремнем безопасности не воспользовались ни она, ни ее возлюбленный, Доди аль-Файед, сидевший рядом с ней на заднем сиденье рядом с позади водителя, ни сам водитель — Генри Пол. Лишь охранник Доди Аль-Файеда, сидевший в переднем кресле лимузина — Тревор Рис-Джонс – пристегнулся, по всей видимости, в последний момент. Это его спасло, хотя он получил очень серьезные травмы. Возлюбленный Дианы и его водитель погибли на месте.

Гибель принцессы Дианы многие годы интересует ее поклонников по всему миру: существует несколько конспирологических теорий, авторы которых возлагают вину на тех или иных участников событий.

Многие годы в смерти принцессы Дианы обвиняли папарацци – считалось, что Генри Пол превысил скорость и не справился с управлением, пытаясь уйти от назойливого преследования уличных фотографов. Не зря оба сына Дианы – Уильям и Гарри – до сих пор ненавидят папарацци. Однако через несколько лет после трагедии было проведено полицейское расследование, которое показало: уровень алкоголя в крови водителя Генри Пола превышало норму в три раза, и после этого, по крайней мере, официально вина с фотографов была снята.

В гибели Дианы многие винили и королевскую семью: сторонники этой конспирологической теории утверждали, будто Виндзоры опасались, что Диана выйдет замуж за мусульманина Доди Аль-Файеда, который станет отчимом принцам – и поэтому решили ее «убрать».

Некоторые также уверяли, что Диана была беременна. Это, конечно, неправда – и если о намерениях Виндзоров могут говорить только сами Виндзоры, то наличие и отсутствие беременности определяется экспертизой, а она показала, что Диана не ждала ребенка. В 2007 году об этом категорически заявил Роберт Чапман, патологоанатом, проводивший вскрытие Дианы: он рассказал журналистам, что никаких признаков беременности не обнаружил.

Появилась после смерти Дианы и еще одна теория – будто бы аварию подстроили не Виндзоры, но некие загадочные враги Доди Аль-Файеда, а точнее, его отца Мохаммеда. Принцесса Диана, по мнению сторонников этой версии, оказалась случайно жертвой злодеев, которые хотели принести боль Мохаммеду Аль-Файеду. Разумеется, что это за враги, никто сказать не мог, но подразумевалось, что у влиятельного египетского миллиардера просто не могло быть врагов.

В этом хит-параде странных конспирологических версий первое место можно отдать последней, согласно которой автокатастрофу устроила сама принцесса Диана. Якобы она при помощи влиятельных друзей и родственников Доди Аль-Файеда подстроила происшествие и инсценировала свою смерть – а после вместе с возлюбленным начала новую жизнь под чужим именем. К сожалению для поклонников леди Ди, эта теория опровергается свидетельствами судмедэкспертов, которые ничуть не сомневаются, что проводили вскрытие тела принцессы Дианы, а не кого-либо другого.