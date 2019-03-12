Хакер Ее величества: Елизавета II открыла вакансию

Королевская семья открыла новую вакансию во дворце. Как сообщает Daily Mail, впервые в истории родственникам королевы понадобился «охотник» за троллями в сети. Необходимость в специалисте в сфере IT возникла ввиду непрекращающейся атаки на герцогиню Кембриджскую и герцогиню Сассекскую в социальных сетях — в адрес Кэтрин и Меган уже долгое время сыпятся сексистские и расистские комментарии.

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Источники издания рассказали, что

в обязанности эксперта будет входить «нахождение, отслеживание и маркировка любой подозрительной активности».

В объявлении о свободной вакансии указывается: «Это означает, что вы присоединитесь к штату сотрудников, работающих на благо монархии. Именно этим Королевское домохозяйство выделяется среди других (работодателей – «Газета.Ru»)».

Остальной текст также нельзя назвать слишком конкретным, но можно с уверенностью сказать, что искомый профессионал будет иметь дело с самой разной информацией, касающейся дома Виндзоров. В объявлении продолжили:

«На этом посту вы будете ответственны за куда большее, чем просто обновление паролей. У вас будут исключительные возможности для развития собственных навыков. Мы не стоим на месте, а вам позволят оказать влияние в самом сердце этого всемирно известного учреждения».

Сотрудники, которые будут заниматься подбором персонала, рассказали изданию Sunday Express, что дворец старается укрепить свой «информационный щит», а это означает, что все сотрудники отдела информационной безопасности будут заниматься фильтрацией сообщений в интернете и помечать те, которые могут представлять какую-либо опасность. Инсайдеры добавили, что больше остальных родственников в успешном поиске компетентного «охотника» заинтересованы именно герцоги Сассекские: «Они проявляют большой интерес к результатам».

Королевская семья даже назвала сумму, которую готова заплатить за свое спокойствие — зарплата системного администратора составит £22 тыс. в год.

Работа будет непростой — на плечи «айтишника» лягут аккаунты Букингемского дворца, Клэренс-хауза и Кенсингтонского дворца в социальных сетях. «Непристойные, оскорбительные или угрожающие» комментарии будут удалены, чтобы, по словам представителей резиденций Виндзоров, создать «безопасную среду» для настоящих поклонников королевской семьи.

Работники аппарата королевы уже предупредили, что об оскорбительных комментариях в адрес родственников Елизаветы II будут докладывать в полицию. При этом рекомендации по поведению на просторах интернета, опубликованные во всех аккаунтах королевской семьи в начале марта, не содержали в себе специфических требований: «Мы просим всех, кто подписан на наши каналы, проявлять благородство, доброту и уважение ко всем членам нашей общины в социальных сетях».

Пользователей сети, впрочем, традиционно сложно убедить в том, что последствия их действий могут выйти за пределы виртуальных, поэтому призыв вести себя сдержаннее только раззадорил «троллей» и вдохновил их на создание мемов.

О том, что Кенсингтонский дворец с трудом справляется с отработкой негатива в своих аккаунтах в социальных сетях и тратит «по несколько часов» на то, чтобы только удалить «гнусные» комментарии, стало известно в начале 2019 года.

Чаще всего к оскорбительным высказываниям прибегают поклонники Кейт Миддлтон и Меган Маркл — слухи о напряженных отношениях двух герцогинь только подлили масла в огонь. При этом к Меган как к «новичку», да еще и американке, зачастую относятся по-настоящему жестоко из-за ее происхождения и прошлого.

В сообщении, выложенном на официальном сайт британской королевской семьи, подписчиков всех официальных страниц Виндзоров убедительно просят не «пропагандировать дискриминацию на основании расы, пола, вероисповедания, национальности, физических возможностей, сексуальной ориентации или возраста».

Есть надежда, что когда специалист будет найден, принц Гарри сможет немного расслабиться — 1 марта журналист Омид Скоби рассказал изданию The Sun, что у младшего сына принцессы Дианы есть собственный секретный аккаунт в твиттере. Там, по словам королевского обозревателя, герцог Сассекский читает все, что пишут о нем, но в большей степени о его беременной супруге, которую он хочет уберечь от нападок прессы.