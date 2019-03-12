«Это стало адом»: парижане выгоняют инстаграм-блогеров

Жители Рю Кремье, одной из самых фотографируемых улиц Парижа, устали от туристов, которых ходят у их дверей днем и ночью. В городе, где большинство зданий, построенных в середине ХIХ века и позднее, подчиняются определенным архитектурным правилам, улица славится своей нетипичной для Парижа красочностью. Здания, возвышающиеся над мощеной булыжником мостовой, окрашены в пастельные тона и украшены фотогеничными гирляндами. Нежно-розовые, персиковые, и сиреневые стены привлекают толпы блогеров и инфлюенсеров, которые гонятся за удачными снимками.

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На этой неделе представители ассоциации жителей улицы попросили администрацию Парижа закрывать Рю Кремье для посторонних по вечерам и на выходных.

Местные жители жалуются, что уже четыре года борются с назойливыми туристами и блогерами из США, Китая, Канады и, разумеется, России. Количество постов в инстаграме с тегом «Rue Crémieux» уже превышает 30 тыс.: кто-то растягивается в шпагате в прямо в дверях чужих домов, демонстрируя свою гибкость, а кто-то позирует в цветах и на фоне клумб. Кроме того, представитель ассоциации жителей заявил, что из-за живописности улицы жителям приходится иметь дело с громкой музыкой за окнами, когда знаменитости приезжают снимать музыкальные клипы. Также в нижней части улицы регулярно проходят танцевальные флешмобы.

«Это стало адом», — признался изданию Franceinfo вице-президент ассоциации Рю Кремье Антуан.

«На неделе все не так уж плохо, потому что приезжают просто туристы, и они не очень назойливы. Но в выходные дни за нашими окнами толпятся около двухсот человек. Мы едим за своими столами, а люди фотографируют снаружи и фотографируют», — пожаловался Антуан.

Еще один житель улицы взялся за перепись тех, кто регулярно с какой-то целью посещает улицу, записывая их в члены клуба «Кремье».

Жители улицы надеются, что администрация города установит ворота с обеих сторон их маленькой улицы, чтобы не пускать посторонних по вечерам и в выходные дни. Так туристы и блогеры все равно смогут посетить очаровательную улицу и сфотографироваться на фоне пастельных фасадов среди недели, а местные жители будут спокойно отдыхать в выходные.

Подобная проблема преследует и жителей Ноттинг-Хилла — одного из самых престижных и живописных районов Лондона. Его улицы также выделяются среди прочих в Лондоне разноцветными фасадами в викторианском стиле.

Жители района жалуются, что улицы превращаются в персональные фотостудии для инста-туристов, которые осаждают район круглосуточно.

21-летняя жительница Ноттинг-Хилла Дафна Ламирель рассказала изданию Insider, что количество блогеров и туристов резко возросло за последние полгода. «Сначала это было забавно, но потом становилось все безумнее. Стены домов довольно тонкие, поэтому легко можно услышать, как кто-то смеется и направляет объектив на нашу гостиную».

Девушка пожаловалась, что на выходных у ее фасада выстраивается очередь — по меньшей мере четверо групп ждут момента, чтобы сделать несколько снимков.

Оливия Лэм, проживающая в этом живописном районе также пожаловалась: «Они просто часами сидят у вашего порога с сумками разной одежды. И даже не пытаются подвинуться, когда люди входят или выходят из своих домов», — рассказала местная жительница, добавив, что неоднократно попадала в чужой инстаграм вместе со своим порогом.

Блогеры и инстаграм-модели приезжают в Ноттинг-Хилл вместе с профессиональными фотографами, визажистами и несколькими сменами нарядов. Дизайнеры снимают свои лукбуки, владельцы интернет-магазинов используют фасады домов в качестве фонов для каталогов. Ноттинг-Хилл есть в каждом гиде по лучшим инстаграм-местам Лондона, и судя по всему, обитатели района еще не скоро избавятся от назойливых блогеров.

Однако больше всего от всякого рода туристов страдает Венеция, поэтому в городе с недавних пор ввели жесткие ограничения и штрафы за нарушение местных правил. Например, администрация города запретила слишком долго стоять на мостах, прикреплять к ним «замки любви», ездить на велосипедах, стоять или лежать на скамейках, заниматься спортом или рисовать в общественных местах без разрешения, а также переодеваться на публике и кормить птиц. За какое-либо из вышеперечисленных действий туристу грозит штраф в размере от 50 до 500 евро.