Это не Меланья: первой леди США нашли замену

Пользователи твиттера нашли очередное подтверждение уже успевшей состариться конспирологической теории, согласно которой у первой леди США Меланьи Трамп есть двойник. Публикации с хэштегами #FakeMelania и #FakeFLOTUS захватили сеть: их авторы убеждены в том, что 8 марта в Алабаму с целью почтить память 23 жертв торнадо ездила не супруга президента США, а ее двойник.

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В подтверждение тому в сети публикуются фотографии и видео, на которых нос и форма губ Меланьи Трамп слегка отличаются от тех, что мы привыкли видеть, к тому же, она кажется ниже ростом. Еще одним подтверждением того, что в Алабаму с Дональдом Трампом летала вовсе не его жена, пользователи твиттера считают тот факт, что женщина на фотографиях рядом с президентом США держит его за руку, в то время как его собственная супруга, как правило, отказывается это делать – и это не раз становилось поводом для обсуждения в соцсетях и прессе.

Подозрения публики усилились после того, как Дональд Трамп вместе с Меланьей покинули Алабаму, чтобы направиться во Флориду.

I'm sorry, but there's no way that's Melania. This woman is walking and waving without Melania's signature stiffness. #FakeMelania is REAL, people. https://t.co/fZUNauN0Ji — The Marvelous Ms. Mazor-Garfinkle (@msmarfinkle) 9 марта 2019 г.

В комментариях к видео, на котором первая пара США изображена на трапе самолета, люди продолжали писать, что женщина рядом с президентом – вовсе не его жена. «Простите, но нет никакой вероятности, что это Меланья, — написала одна из пользовательниц твиттера. – Эта женщина ходит и помахивает рукой без фирменной зажатости Меланьи». Многие комментаторы выражали уверенность в том, что роль первой леди США в этой поездке выполняла сотрудница охраны первой пары США.

Многие, впрочем, выступали и против этой теории, утверждая, что Меланья кажется ниже ростом лишь потому, что не надела каблуки. И, кстати, правильно сделала, поскольку в августе 2017 года уже обвинили в бесчувственности, когда она прилетела в туфлях на шпильке к жертвам урагана «Харви» в Техас.

Впервые слухи о том, что первую леди США время от времени подменяет ее двойник, появились в сети в октябре 2017 года – их запустил американский предприниматель Джо Варгас. Тогда он опубликовал в твиттере ролик, ставший впоследствии вирусным: на нем Дональд Трамп разговаривает с телерепортерами, а рядом с ним находится Меланья Трамп, на которой надеты солнцезащитные очки.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — The Don of CBD (@JoeVargas) 18 октября 2017 г.

«Это не Меланья, — написал Джо Варгас. – С ума сойти – они думают, что можно зайти так далеко и заставить нас думать, будто в телевизоре она. Интересно, что еще – такая же ложь».

Твит Джо Варгаса собрал 110 тысяч лайков и 65 тысяч комментариев – в них пользователи твиттера соглашались с тем, что женщина рядом с президентом не может быть настоящей Меланьей Трамп.

В 2017 году Белый дом решительно отреагировал на слухи о двойнике первой леди США. «И снова мы обнаруживаем, что нам скармливают смехотворное подобие истории, в то время как мы могли бы говорить о работе, которую первая леди делает ради детей, включая борьбу с опиоидным кризисом, который охватил нашу нацию», — заявила CNN директор по коммуникациям Меланьи Трамп Стефани Гришэм.

Американские СМИ всеми силами стараются опровергнуть конспирологическую теорию о двойнике Меланьи Трамп, объясняя, откуда она берется. Дело в том, что американцы уверены: Меланье Трамп не нравится выполнять роль первой леди США, а к своему мужу она испытывает плохо скрываемое отвращение, поэтому она отказывается выполнять свои обязанности и следовать за президентом в его поездках. И действительно, не раз пользователи твиттера отмечали мрачное выражение лица супруги Дональда Трампа, ее зажатость в движениях, дистанцию, с которой президент и его жена держатся на публике и неудачные попытки Трампа взять Меланью за руку.

Когда в прошлом года Меланья Трамп не появлялась на публике в течение 24 дней, интернет и вовсе запаниковал. Отсутствие первой леди США на публичных мероприятиях объяснялось тем, что она перенесла операцию на почках, однако пользователи твиттера до сих пор уверены в том, что она предпочитает жить своей жизнью, отправляя на мероприятия своего двойника.