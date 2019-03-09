Тоска по бывшей: жену Бибера преследует экс-бойфренд

Джастин Бибер поспешил успокоить взволнованных фанатов, которые опасаются за брак артиста с Хейли Болдуин. Поводом для переживаний стал лайк на фото Хейли от ее предполагаемого бывшего бойфренда Шона Мендеса. Об этом сообщает Fox News.

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Отмечается, что фотографии Хейли Болдуин выложил сам Бибер еще в среду.

Один из снимков приглянулся Мендесу,

и он решил поставить ему лайк. Пользователи сети, подписанные на обоих артистов, обратили на это внимание, и вскоре скриншот записи появился в фанатской группе Джастина и Хелли. Поклонники расценили такой жест Мендеса как флирт с замужней моделью, что вызвало у многих негодование. Бибер заметил, как фанаты беспокоятся за его отношения с супругой, и решил отреагировать на пост про лайк Мендеса в группе. Певец прокомментировал публикацию: «Они друзья, успокойтесь».

Официально Шон Мендес и Хейли Болдуин никогда не подтверждали свои отношения. Слухи о том, что звезды вместе, появились в прошлом году после бала института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Шон и Хейли пришли на вечер вместе, держась за руки, на что было невозможно не обратить внимание. Однако знаменитости никак не прокомментировали этот жест на балу.

В ноябре прошлого года Мендес рассказал о своей личной жизни журналу Rolling Stone. На вопрос об отношениях с Хейли певец ответил: «Я даже не хочу как-то это называть. Я думаю, что это была скорее зона неопределенности».

Примерно месяц спустя после бала Met Gala Джастин Бибер и Хейли Болдуин объявили о своей помолвке: певец сделал предложение модели, когда они отдыхали на Багамах в начале июля. Шон Мендес сообщил изданию, что был искренне рад этой новости, и поспешил поздравить друзей.

«Я написал Хейли «Поздравляю», и я действительно рад за них. Она по-прежнему остается одной из самых крутых людей для меня — Хейли не просто красивый человек внешне, у нее одно из самых прекрасных сердец из тех, что я когда-либо встречал», — заявил Шон Мендес.

Сама Болдуин на вопросы о личной жизни в многочисленных интервью также уверяла, что они с Шоном просто хорошо общаются и их объединяют теплые, но исключительно дружеские чувства.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин состоялась прошлым летом. Церемония бракосочетания звезд долгое время оставалась под вопросом, поскольку вскоре после появления новостей о свадьбе Хейли опровергла все слухи. Болдуин заявила, что их с Бибером союз не был заключен перед Богом, а это значит, что они не считают себя действительно супругами.

«Я понимаю, откуда берутся слухи, но я еще не замужем», — написала модель в твиттере 15 сентября в ответ на сообщения о свадьбе.

Даже источники, знакомые с семьей певца, подтверждали, что брак официально не заключен и молодые планируют позже провести настоящую торжественную церемонию в церкви.

Однако оказалось, что Хейли все же обманула подписчиков: молодожены не только получили разрешение на брак, но и не пренебрегли религиозной частью церемонии. Они получили свидетельство о регистрации в нью-йоркском муниципалитете, а в этот момент вместе с молодыми находился священник Джеффри Куинн частного христианского академического сообщества. Свидетелем со стороны Джастина на свадьбе выступил его друг Джош Мел, член религиозной общины Churchome в Лос-Анджелесе.

Джастин и Хейли — весьма религиозная семья, и изначально они даже не хотели заключать брачный контракт, объясняя это тем, что планируют быть вместо до смерти.

В том, что религия занимает особое место в жизни певца, сомневаться не приходится. Ранее Джастин Бибер поделился откровением, что в течение года до свадьбы с Хейли не занимался сексом. Согласно информации TMZ, певец подтвердил, что решил отказаться от секса на 365 дней, чтобы быть ближе к богу. Он отметил, что такой необычный опыт улучшил его эмоциональное состояние и в конце концов привел его к Хейли.