Все испортил и ушел: Calvin Klein покидает подиум

Портал New York Post сообщает, что Нью-Йоркская Неделя моды лишится своего постоянного участника — американский бренд Calvin Klein больше не будет выпускать регулярные коллекции ready-to-wear. СМИ пишет, что модный дом принял решение отказаться от пошива «подиумных» предметов гардероба и устранить свою Calvin Klein Collection. Немногочисленным поклонникам ребрендинга, который дизайнер Раф Симонс провел в первые недели на своем посту, эта линейка больше знакома под трудно перевариваемым названием «Calvin Klein 205W39NYC».

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В связи с этим руководство компании уволит из штата примерно сотню сотрудников, работавших над созданием коллекций — 50 человек в Нью-Йорке и столько же на производстве в Милане. За два года, пока бельгиец руководил делами марки, произошел заметный спад продаж — креативное мышление бывшего дизайнера Dior явно не совпадало с потребностями аудитории. К тому же

за последнее время в рецензиях на его показы на Неделе моды все чаще проскальзывала фраза «Раф устал».

При таком раскладе остается только догадываться о степени разочарованности хозяев легендарного американского модного дома прошедшей парой сезонов, когда творческим процессом руководил во всех смыслах затратный бельгийский дизайнер.

Подиумная коллекция сезона весна-лето 2019 произвела даже не смешанные чувства — она откровенно не понравилась даже тем, кто раньше восхищался влиянием Симонса на дом. Шоу, вдохновленное двумя знаменитыми голливудскими фильмами «Челюсти» и «Выпускник», по своей сути ограничилось демонстрацией кадра с вылезающей из воды пастью механической акулы и нескольких костюмов из гардероба миссис Робинсон.

В начале декабря 2018 года Симонс ушел с поста креативного директора марки, но неожиданностью для индустрии это не стало — помимо нижнего белья, за последнее время Calvin Klein успешно продавал только свои архивные коллекции. Инсайдеры рассказали, что начальство модельера из холдинга PVH не скрывало свое недовольство ходом дел, поэтому надежд на продление контракта оставалось немного.

В итоге Раф Симонс покинул Calvin Klein за восемь месяцев до истечения договора — критики утверждали, что художник с тонкой душевной организацией больше не мог придумывать отговорки на вопрос, когда же его творения начнут приносить деньги. Как выразились бы адвокаты по бракоразводным делам, в графе «причина» указали «непримиримые разногласия».

О том, что дизайнера уже вряд ли что-то спасет, стало понятно из официального заявления генерального директора PVH Эмануэля Кирико в 2018 году:

«Мы разочарованы недостаточной окупаемостью наших инвестиций в Calvin Klein 205W39NYC». PVH приобрели контрольный пакет акций марки в 2002 году, и до прихода Рафа они практически каждый год выполняли свою годовую норму.

По сравнению с 2017 годом, когда Уолл-стрит был взволнован приходом именитого европейского модельера, а выручка составила $142 млн, в 2018-м доходы Calvin Klein сократились на ощутимый $21 млн. За это время акции компании упали на восемь процентов.

За прошедшие два года Симонс упорно не хотел отходить от классической американской стилистики, что довольно быстро приелось, поскольку эта удобная ниша была уже занята. «Американскую мечту» нам стабильно и красиво показывает Ральф Лорен, потому Раф Симонс решил сосредоточиться на дениме и простоте — но проиграл.

Если бельгиец сделал своей целью насолить модному гиганту, которого он практически сломал преобразованиями, то момент был угадан просто превосходно — в январе в Голливуде стартовал «сезон наград», а марка успела заключить договор только с номинантками Люпитой Ньонго и Эми Адамс. Актрисы «выгуляли» наряды из кутюрной линии Calvin Klein By Appointment только на «Золотом глобусе» в начале января 2019-го, а звезду прошлогодней церемонии вручения «Оскара» Сиршу Ронан уже успели переманить в Gucci.

В марте 2018 платье актрисы, сыгравшей в главной роли фильма «Леди Берд», произвело большое впечатление — перспективная девушка и нежно-розовое творение с большим бантом сзади задали моду на этот элемент на последующих красных ковровых дорожках.

Теперь складывается впечатление, что американские инвесторы, всего два года назад желавшие конкурировать с лаврами Gucci и Versace при помощи бельгийского модельера, не хотят снова ошибиться с выбором курса — прошло уже четыре месяца, а личность нового дизайнера все еще остается загадкой. Ясно одно — в следующий раз руководство Calvin Klein усвоит урок и не будет звать творческого дизайнера на роль человека, которого должны интересовать исключительно популярность и доход.