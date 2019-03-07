Сдала пост: что королева публикует в соцсетях

Елизавета II опубликовала свой первый пост в инстаграме во время визита в лондонский Музей науки в четверг — об этом сообщает CNN.

Вместо того, чтобы опубликовать банальное селфи в качестве первого поста, она поделилась письмом, которое было отправлено знаменитым математиком XIX века Чарльзом Бэббиджем супругу королевы Виктории. Королева опубликовала пост, прикоснувшись к кнопке на экране планшета.

Простое действие, которое человечество осуществляет ежесекундно, станет историческим событием, как, например, первое электронное письмо, отправленное Елизаветой II 43 года назад.

«Сегодня, посещая Музей науки, мне было интересно найти письмо из Королевского архива, написанное в 1843 году моему прапрадедушке принцу Альберту», — написала она в официальном аккаунте королевской семьи, который насчитывает 4,6 млн подписчиков.

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«Я с удовольствием узнала о детских проектах по программированию, и мне кажется уместным опубликовать этот пост в Instagram в Музее науки, который долгое время освещал технологии, инновации и вдохновлял новые поколения изобретателей», — добавила королева, подписав пост «Элизабет Р». Буква «Р» в данном случае обозначает традиционно используемое латинское слово «Regina» («королева»).

Елизавета II посетила музей, чтобы анонсировать свою летнюю выставку и открыть новое пространство для единомышленников, которое будет называться Центром Смита.

«Для нас большая честь, что на открытии Центра Смита в Музее науки Ваше Величество впервые опубликовало пост в Instagram», — прокомментировал публикацию официальный аккаунт Музея науки.

Музей также добавил: «Мы очень рады, что в качестве первой фотографии вы выбрали снимок переписки из Королевского архива между Чарльзом Бэббиджем и прапрадедом Вашего Величества принцем Альбертом о «Механизме различий №1», выставленном в нашей галерее «Создание современного мира».

Из-за того, что царствование Елизаветы II пришлось на времена довольно активного технического прогресса, ее визит на различные мероприятия, так или иначе связанные с инновациями, обязательно включает в себя тестирование очередного изобретения. Именно поэтому в списках «интересных фактов о королеве Великобритании» можно найти пункты вроде «первый монарх, воспользовавшийся 3D-очками» или «единственный член королевской семьи, который записал подкаст».

Источники, знакомые с ситуацией в Букингемском дворце, рассказывали таблоидам еще в 2016 году, что Елизавета II любит оставаться в курсе любых новинок, несмотря на свой преклонный возраст. Те же инсайдеры сообщили, что королева предпочитает общаться с родственниками, с которыми она долго не виделась, по скайпу, хотя иногда она просит своих помощников объяснить ей особенности некоторых программ.

Имя королевы, которая установила мировой рекорд по продолжительности царствования, навсегда связано с новинками индустрии благодаря ее мужу, принцу Филиппу. В 1953 году будущий консорт впервые в истории вмешался в процесс приготовлений к торжественной коронации 27-летней наследницы британского престола и предложил пустить на церемонию телевизионщиков.

Это решение было непросто представить консервативному правительству, да и остальные члены королевской семьи едва ли были в восторге от подобной перспективы — продемонстрировать священный ритуал обывателям казалось дикостью. Тем не менее,

прямая телевизионная трансляция событий в Вестминстерском аббатстве стала символом связи между короной и народом в Великобритании.

Единственное, что строго запретили снимать операторам британского телеканала «Би-би-си» — момент, когда будущая королева принесла клятву служить своему народу и церкви, после чего архиепископ совершил обряд помазания елеем. Демонстрацию церковных таинств сочли бы богохульством.

После коронации журналисты мировых СМИ выпускали десятки статей о том, каким дальновидным оказалось решение «впустить» каждую британскую семью в место, где творилась история. С тех пор Елизавете II и ее родным стало понятно, что если они хотят сохранить статус короны, нужно практически ежедневно радовать глаз простых людей.