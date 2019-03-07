Комната для паники: как Меган тратит деньги англичан

Меган Маркл собирается построить в новом доме «комнату для паники», то есть, по сути, хорошо охраняемое убежище. Как сообщает RadarOnline, такое «удовольствие» может обойтись в $50 тыс., которые герцоги Сассекские фактически возьмут из казны.

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Британцы негодуют: ремонт в королевском коттедже проводится за счет Суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками Великобритании. Теперь Меган Маркл собирается потратить целых $50 тыс. на комнату, о которой британцы даже ничего не узнают. Есть предположение, что это помещение — подарок от королевы, однако и в этом случае расходы будут покрыты средствами из Суверенного гранта.

«Понятно, что Меган хочет сделать все возможное, чтобы защитить свою семью.

Но требовать «комнату для паники» — это очередной пример того, как она думает о себе как о знаменитости, которая может получить все, что захочет, загребая средства из государственного кошелька!»

— возмутился собеседник RadarOnline.

Как сообщают источники, близкие к королевской семье, в «комнате для паники» будут стальные стены и самая современная система безопасности. Предполагается, что комната должна защитить семью от любых злоумышленников и террористов. План по созданию этой комнаты должен быть одобрен местными чиновниками, однако как сообщают власти, из соображений безопасности их не посвятили в это дело.

Британцы считают такую затею глупой, а саму комнату — совершенно бесполезной. Как минимум потому, что у всей королевской семьи и так достаточно охраны. «Они охраняются круглосуточно, что стоит целое состояние, — прокомментировал собеседник RadarOnline. — Маловероятно, что их телохранители в случае чрезвычайной ситуации посоветуют поддаться панике». Также источник предположил, что полезнее будет просто тщательнее проверять всех гостей замка, а не запирать семью в комнате в любой непонятной ситуации.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф рассказал IBT, сколько будет стоить обеспечение безопасности в коттедже Фрогмор. «Расходы на строительство и обеспечение безопасности могут дойти до £5 млн в первый год, — сказал Уорф. — Сейчас в Фрогморе нет усиленной охраны, поскольку там пока никто не живет».

На данный момент все расходы на обеспечение безопасности во Фрогморе — это выплаты двум или трем частным охранникам и нескольким полицейским, которые следят за состоянием имущества. Коттедж охраняется со всех сторон.

Также известно, что Меган Маркл собирается отвести одну комнату в коттедже под зал для йоги.

Герцогиня Сассекская практикует «виньяса йогу» и «горячую йогу», для занятиями которой нужны особые условия. Упражнения в «горячей йоге» выполняются в помещении, где воздух должен быть нагрет до 40 градусов.

Отдельное пространство понадобится и матери герцогини. Дория Рэгланд собирается поселиться в коттедже вместе с дочерью и будущим внуком или внучкой. Так она сможет принимать активное участие в воспитании ребенка Меган и Гарри. Известно, что Дории в коттедже будет выделено целое крыло.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри собираются переехать уже совсем скоро. Замок Фрогмор, который герцоги ремонтируют с начала апреля прошлого года, расположен неподалеку от Виндзорского замка и в 30 км от Кенсингтонского дворца.

Изначально планировалось, что Гарри и Меган просто переедут в Кенсингтонский дворец и займут апартаменты по соседству с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, однако супруги передумали. Ремонт коттеджа обойдется паре в несколько миллионов фунтов стерлингов. Состояние замка было довольно ветхим — его построили еще в 1684 году. В 80-е годы прошлого века этот коттедж уже реконструировали для герцогов Йоркских, однако они так и не пожили во Фрогморе. А Гарри и Меган твердо решили превратить коттедж в свою семейную резиденцию и планируют перебраться в Фрогмор уже в этом году, как только ремонтные работы полностью завершатся.