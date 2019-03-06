Деньги дороже: муж Кайли Дженнер стер следы измен

Многочисленные фанаты Тревиса Скотта в ужасе: рэпер удалил свой аккаунт в инстаграме. По сообщениям DailyMail, это связано с тем, что его возлюбленная Кайли Дженнер заподозрила рэпера в измене, подглядев переписку в директе инстаграма. Миллиардерша обнаружила «подозрительные» сообщения, которые неизвестные девушки присылают ее мужу и отцу их годовалой дочери Сторми. По словам модели, она была очень «взволнована», когда обнаружила в телефоне Тревиса «излишне дружелюбные» сообщения, которыми ее муж перекидывался с другими девушками.

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Как рассказали инсайдеры TMZ, Кайли даже нашла в этих сообщениях доказательства измены, однако Трэвис настаивает на том, что это не что иное, как невинный флирт.

Чтобы доказать свою верность супруге, Тревис Скотт принял неожиданное решение — он удалил свой инстаграм.

Известно, что прошлую среду и четверг супруги проводили время вместе — вероятно, выясняя отношения. В среду, 27 февраля, рэпер прилетел в Лос-Анджелес, чтобы сделать сюрприз Кайли и их дочери Сторми, однако не смог вернуться обратно в Баффало, где у него был запланирован концерт, поскольку ему пришлось решать семейные проблемы. Концерт был отменен: представители рэпера заявили, что это связано с его плохим самочувствием, но публика и таблоиды уверены в том, что дело в семейных неурядицах.

«Тревис Скотт категорически отрицает, что изменял Кайли, — заявил представитель Тревиса Скотта изданию Entertainment Weekly. — Это неправда, он не изменял. Он отменил единственный концерт из-за плохого самочувствия».

Концерт в Баффало, который пришлось перенести на 10 марта, должен был пройти в рамках тура в поддержку третьего альбома Трэвиса Скотта Astroworld, который вышел летом 2018 года. Во многом этот альбом стал свидетельством крепкой связи между рэпером и его семьей: имена Кайли и Сторми упоминаются в нескольких композициях, а сам Трэвис Скотт закончил не один концерт признаниями в любви супруге и дочери.

Кайли Дженнер очень поддерживала выход альбома — многие критики считают, что Astroworld смог пробиться на первые строчки хит-парадов отчасти потому, что его активно продвигала младшая из сестер Кардашьян.

В этом нет ничего удивительного, ведь 128 млн подписчиков в инстаграме Кайли Дженнер принесут популярность кому и чему угодно. 5 марта Forbes опубликовал список самых молодых миллиардеров, который возглавила Кайли благодаря своей косметической империи: капитал 21-летней модели оценивается в $1 млрд. В рейтинге она помечена как «self-made», что можно перевести как «добилась всего сама». Эта пометка очень насмешила многих пользователей интернета, за что они принялись критиковать Forbes, Кайли и ее косметику.

Канадская певица Линди Ортега высказалась, что говорить о том, что Кайли добилась всего сама — это все равно что утверждать, будто принц Уильям сам добился того, чтобы стать принцем.

«Она извлекла выгоду из своей славы, потому что была частью богатой светской известной семьи. Эта слава катапультировала ее успех», — заявила Ортега.

«Дженнер могла бы стать миллиардершей, сделавшей себя самостоятельно, только если бы она родилась в нормальной семье, которая каждый день должна работать, как я и как ты», — пишут пользователи в твиттере примерно одинаковые выводы.

Однако нашлись и те, кто поддержал молодую бизнес-вумен: один фанат заявил, что «создать бренд на миллиард долларов нельзя так просто только потому, что у вас есть для него платформа».

«По вашей логике каждая знаменитость должна быть миллиардером», — написал поклонник Кайли.

В прошлом месяце Кайли Дженнер дала интервью изданию Paper, в котором призналась: когда ей исполнилось 15 лет, родители сказали ей, что пришло время научиться зарабатывать, экономить и тратить собственные деньги. «Я пытаюсь объяснить, что да, у меня была платформа, но мои деньги не были унаследованы», — возразила модель.

Кайли Дженнер основала свою компанию Kylie Cosmetics в 2015 году, и сейчас она приносит младшей сестре Кардашьян 90% от всех ее доходов. «Я не ожидала такого. Я не могла предвидеть этот успех», — рассказала Дженнер Forbes. Также модель признается, что успех ей принесли многочисленные подписчикам в социальных сетях, которые обеспечили ей клиентскую базу еще до того, как она выпустила свой первый продукт.

«Это сила социальных сетей. У меня был огромный охват прежде, чем я начинала что-либо», — заявила Дженнер.