Надоели дети: Кардашьян влюбилась в панка

Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink 182 Трэвис Баркер вскоре перестанут считаться просто друзьями — это подозревает портал Radar Online. Источник, близкий к старшей сестре Ким Кардашьян, сообщает, что музыкант и звезда реалити-шоу сблизились за последние несколько месяцев: «С тех пор как Корт осталась одна, они стали все ближе друг к другу до такой степени, что теперь он тайно остается у нее ночевать». Отношения двух друзей уже не кажутся дружескими, но пока они смогли не попасться на глаза фотографам и уж точно не собираются делать официальных заявлений.

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Инсайдер рассказал таблоиду: «Их дружба однозначно приобретает черты романтических отношений, что стало сюрпризом для нее самой». Собеседник Radar также выразил предположение, что Кортни всегда нравилась Трэвису, но он всегда оставался на втором плане, пока 39-летняя звезда шоу «Жизнь семейства Кардашьян» «воплощала свои фантазии с юными мальчиками».

Сейчас вполне возможно, что 43-летний барабанщик был вознагражден за терпение — источник признался: «Она действительно начинает влюбляться в него».

43-летнего Баркера сложно сравнить с предыдущими ухажерами Кардашьян — среди них были модели, звезды спорта, предприниматели. Среди них был и бывший муж и отец детей Кортни Скотт Дисик — как и все остальные возлюбленные телезвезды, он был младше нее, но ненамного — всего на четыре года.

Кортни Кардашьян и Скотт Дисик расстались еще в 2015 году, но, если верить кадрам из «Жизни семейства Кардашьян», бизнесмен еще долго пытался добиться расположения телезвезды. Хотя отношения бывших гражданских супругов сложно назвать простыми, теперь 35-летний Дисик официально встречается с 20-летней моделью Софией Ричи.

Совсем недавно в сети появилась информация, что у Кортни завязался роман с бывшим игроком в американский футбол и моделью Дэвидом Ди Дюроном, которого российские СМИ настойчиво называли простым бухгалтером. Как и когда это произошло, неизвестно, но сейчас это не важно: пара довольно скоро распалась из-за того, что Дюрон живет в Майами, а Кортни не может надолго покинуть родной Калабасас в Калифорнии.

В декабре прошлого года портал US Weekly заявил, что старшую дочь Крис Дженнер видели на вечеринке, где она флиртовала с певцом Джоном Мейером, но к роману события одного вечера не привели. В список «неподтвержденных» молодых людей Кортни Кардашьян вошли бывший участник группы One Direction Лиам Пейн и исполнитель Лука Саббат, с которым мать троих детей несколько раз появлялась на публике в 2018 году.

После расставания со Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян дольше всего встречалась с моделью французского модного дома Balmain, 26-летним Юнисом Бенджмой. Они познакомились в 2016 году на Неделе моды в Париже, а встречались уже в Лос-Анджелесе. Отношения распались в августе 2018-го по довольно нетривиальной причине: как рассказали знакомые звезды таблоиду TMZ, в 2017 году Юнис признался Кортни в любви, но она отнеслась к этому легкомысленно — как оказалось, старшая из сестер Кардашьян не воспринимала серьезно роман с манекенщиком.

Источники сообщали, что признание было сделано во время совместного отпуска пары в Каннах, но для предпринимательницы это не стало приятным сюрпризом.

«Ей нравился секс, но она не могла дать ему того, о чем он просил», — объяснил инсайдер.

К тому же ее смущали 13-летняя разница в возрасте и ревность молодого человека. Летом 2018 года Бенджма написал комментарий к фотографии, которую Кардашьян опубликовала в инстаграме — на снимке, сделанном ее восьмилетним сыном Мэйсоном, героиня реалити-шоу сидела на траве в купальнике. Бенджма возмутился выбранным ракурсом (женщина была запечатлена сзади): «Вот что тебе нужно показать, чтобы заработать лайки?».

Впоследствии источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Кортни была в ярости от того, что ее молодой человек вмешивается в ее работу, и после непродолжительного разговора Юнис извинился и удалил свое высказывание из социальной сети.