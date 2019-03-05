Тайная встреча? Зачем Меган и Гарри ездили в США

Ни за одной беременной герцогиней мировые таблоиды не следят так тщательно, как за Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Как сообщило на днях британское издание The Sun, герцогиня посещала свою мать Дорию Рэгланд в Лос-Анджелесе вместе с мужем – предположительно, это произошло еще осенью, однако соседи матери бывшей телезвезды рассказали об этом таблоиду только сейчас.

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О том, что герцогов видели у скромного дома Дории Рэгланд, находящегося в районе Лос-Анджелеса, который, по удачному совпадению, называется Виндзор-Хилл, таблоиду The Sun рассказали люди, проживающие в округе – они якобы видели герцогиню и ее супруга через несколько месяцев после свадьбы. «Меган мамина дочка — особенная связь между матерью и дочерью не исчезла из-за того, что она переехала в Англию, — рассказала корреспонденту издания соседка Дории Рэгланд, проживающая в двух домах от нее ниже по улице. — Меган всегда будет возвращаться к Дории, здесь всегда будет ее дом».

Как добавила внимательная жительница Лос-Анджелеса, с тех пор, как стало известно о романе Меган и Гарри, звезда телесериала «Форс-мажоры» не раз приезжала к матери. В том числе и вместе с принцем: «Я даже видела его тут один раз, но ничего больше говорить не буду», — поведала соседка Дории Рэгланд.

Когда именно герцоги Сассекские навещали Дорию Рэгланд, доподлинно не известно (впрочем, равно как и то, что они вообще у нее были), однако эксперты по жизни королевской семьи, на которых ссылается The Sun, полагают, что они могли заехать в США на обратном пути из тура по Австралии, Океании и Новой Зеландии прошлой осенью.

Как сообщает таблоид, звездная королевская пара и раньше посещала Дорию Рэгланд — еще до свадьбы, состоявшейся 19 мая 2018 года. Тогда принц Гарри и Меган Маркл якобы останавливались на вилле Дэвида и Виктории Бекхэм в Беверли-Хиллз.

Слухи относительно планов Дории Рэгланд, связанных с ее дочерью, не перестают утихать с тех пор, как Гарри и Меган официально стали женихом и невестой. Доподлинно известно, что мать герцогини Сассекской дважды приезжала в Великобританию — 19 мая 2018-го, когда она присутствовала на королевской свадьбе, и в сентябре 2018-го, когда она неожиданно появилась в Лондоне на презентации книги Меган Маркл «Вместе: наша кулинарная книга», прошедшей в Кенсингтонском дворце.

В августе 2018-го издание Daily Mail сообщило, что Дория Рэгланд намерена перебраться на постоянное место жительства в Великобританию, чтобы быть поближе к дочери – сообщалось, что она планирует сделать уже в сентябре после своего 62-го дня рождения. Тогда, в конце лета, когда о беременности герцогини ходили хоть и упорные, но слухи, публика расценила сообщение о переезде матери Меган Маркл как еще одно доказательство того, что герцогиня Сассекская ждет ребенка.

Однако слух не подтвердился: Дория Рэгланд побывала на презентации кулинарной книги, ставшей первым благотворительным проектом Меган, помогла на мастер-классе приготовить индийский хлеб чапати, несколько раз перевернула кюфту на гриле, попозировала папарацци и улетела обратно в Лос-Анджелес.

Сама Меган, между тем, побывала в США в середине февраля – в Нью-Йорке для нее была устроена роскошная вечеринка по поводу рождения будущего ребенка. Однако Дории Рэгланд на празднике не было — в тот же день папарацци сфотографировали ее гуляющей с собакой в Лос-Анджелесе.

В Калифорнии Дория Рэгланд проживает в Лос-Анджелесе в скромном доме на две спальни, который приобрела еще 25 лет назад, с палисадником, заросшим кактусами. Как поведали изданию The Sun ее соседи, от финансовой помощи своей знаменитой дочери она отказалась. «Дория могла бы жить на Голливудских холмах за огромным забором, если бы она хотела, — рассказал изданию The Sun источник из ее окружения. — Но она не хочет. Она решила остаться на улице, на которой прожила 25 лет жизни и где живут все ее друзья, где ее община. Здесь она невероятно популярна, и все вокруг преданно заботятся о ней». Источник также добавил, что Дория — скромная дама, которая предпочитает простую жизнь.