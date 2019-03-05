Поле брани: королевская семья ввела цензуру

Британской королевской семье надоели тонны негативных комментариев в соцсетях: теперь она вводит особые правила общения в своих аккаунтах. Подписчиков и комментаторов официально попросили не оскорблять членов ни Виндзоров, ни друг друга в специальном обращении Букингемского дворца.

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Новые правила относятся к страницам The Royal Family, Clarence House и Kensington Palace в соцсетях. Такие установки должны усмирить хейтеров, а также создать благоприятную обстановку для дискуссий, предложений и советов, надеются администраторы королевских соцсетей.

«Мы просим всех, кто подписан на наши каналы, проявлять благородство, доброту и уважение ко всем членам нашей общины в социальных сетях», — говорится в обращении королевской семьи.

Теперь желающие оставить комментарий в одном из королевских аккаунтов должны убедиться в том, что сообщение не содержит спам, клевету, обман, оскорбление и угрозу, не имеет никакого непристойного контекста, а также не пропагандирует материалы сексуального характера или насилие.

Кроме того, запрещены любые комментарии с намеком на дискриминацию по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста. Сообщения, не относящиеся к теме, тоже под запретом.

Любые комментарии, не соответствующие всем указанным правилам, модераторы будут удалять или отправлять правоохранительным органам, если это потребуется.

«Мы также оставляем за собой право отправлять любые комментарии правоохранительным органам для расследования, если сочтем это необходимым», — указывается в заявлении.

Кенсингтонский дворец уже давно обзавелся командой помощников, которая модерирует комментарии пользователей в соцсетях, однако она перестала справляться. Контролем комментариев занимался даже сам принц Гарри. Он завел секретный аккаунт в твиттере, с помощью которого следил за корреспондентами и читал, что пишут о его жене Меган Маркл.

О тайном аккаунте принца Гарри сообщил королевский обозреватель Омид Скоби, которому принц Гарри лично признался в том, что следит за пользователями твиттера под поддельным именем, чтобы знать, что замышляют журналисты.

«Он подошел ко мне во время королевского тура и сказал: «Я видел, что ты написал вчера, и я слежу за вами». Это было очень забавно, но я думаю, что Гарри действительно уделяет пристальное внимание тому, что пишут о нем и, конечно, о его жене», — добавил Омид Скоби.

Помощникам Кенсингтонского дворца ежедневно приходится тратить часы на то, чтобы остановить поток брани: в первую очередь, она адресована Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Как отмечает журнал Hello, некоторые комментаторы довольно «жестоко угрожают» герцогиням. Даже блокировка определенных слов не помогает избежать оскорблений в адрес членов королевской семьи, и пользователи продолжают находить не менее оскорбительные синонимы.

Сплетни о войне между Кейт Миддлтон и Меган Маркл значительно подогрели активность троллей в аккаунтах королевской семьи, поэтому большинство оскорбительных комментариев относятся к герцогиням и спорам, кто из них лучше. Противостояние между фанатами жен двух принцев перерастает в личные атаки пользователей друг на друга. В комментариях царит напряженная атмосфера, и каждого могут оскорбить даже за самое безобидно высказывание. За любой комплимент в адрес Меган вам могут наговорить гадостей яростные фанаты Кейт — или наоборот.

Однако, как правило, больше всего все-таки достается герцогиням: Меган называют «истеричкой» и «самовлюбленной», а Кейт критикуют за анорексию и говорят, что она скучная.

Кенсингтонский дворец уже обращался к Instagram и Twitter с вопросом, как лучше всего справляться с гневными комментариями, поступающими в таком огромном количестве. Соцсети откликнулись и пообещали что-нибудь предпринять, однако никакой конкретной информации не дали. У Instagram и Twitter есть своя политика и свои правила, согласно которым они тоже модерируют комментарии, однако справиться с такой армией ненавистников королевской семьи и их противостоянием фанатам компаниям оказалось слишком сложно.