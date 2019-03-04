Нашли лазейку: Эмили Ратаковски не платит за жилье

Издание New York Post сообщает, что модель Эмили Ратаковски и ее супруг Себастьян Бир-Макклард обвиняются в уклонении от уплаты налогов — информация поступила в гражданский суд от арендодателя пары Энтони Гоша, которому задолжали около $120 тыс. за лофт на Манхэттене, который Ратаковски и Бир-Макклард официально не снимают с 2017 года.

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Жилье стоимостью $5 тыс. за месяц расположено в модном районе Нохо в нижнем Манхеттене. The Post рассказал, что супруги проживают в 100-метровых апартаментах на втором этаже здания, и для того, чтобы делать это бесплатно, они воспользовались устаревшим, но до сих пор не переписанным законом.

По словам экспертов, лазейка, о которой идет речь, относится к закону, созданному в 1982 году, и защищает арендаторов Нью-Йорка, которые нелегально проживают на территории коммерческих предприятий или заводских зданий. В 1970-х Нохо считался одним из оплотов художников, испытывающих материальные затруднения.

Если верить информации портала City Realty, тогда основным поводом для беспокойства считалось открытие многочисленных галерей в районе, которые бы повысили цены на недвижимость. Соответственно, художники, которые не смогли бы позволить себе жилье по новым ценам, остались на улице. Поэтому управление приняло решение выпустить закон, который бы регулировал действия арендодателя по отношению к малоимущим жильцам.

«Малоимущим жильцом» актер и режиссер Себастьян Бир-Макклард стал не так давно — он занимает лофт по адресу Бликер, дом 42, с 2013-го года и за четыре года никаких проблем с выплатами отмечено не было.

Различные порталы публикуют разные сведения относительно его состоятельности, и хотя «кинематографический» послужной список мужа известной инстаграм-модели нельзя назвать богатым (всего четыре фильма), большинство оценщиков сходятся на сумме в $11 млн. Состояние Ратаковски, которую за пределами постов в инстаграме можно увидеть разве что на показах Moschino и Versace, оценивается в $6 млн.

Кэролин Дейли, пресс-секретарь союза владельцев лофтовых зданий, в которую входит и жилье знаменитостей, поделилась своим мнением о сложившейся щекотливой ситуации. Она сказала: «Вот яркий пример элитной недвижимости в Нью-Йорке, где богатая супружеская пара и арендатор могут воспользоваться и даже эксплуатировать закон, который был разработан для нуждающихся деятелей искусства и семей с низким доходом».

СМИ сообщают, что апартаменты, о которых идет речь, изначально принадлежали художнице, которая рисовала маслом, Джоанн Корно (больше известная под псевдонимом «Корно»). Она прославилась именно во время работы в мансардном помещении на Бликер, 42, и покинула здание в 90-х годах прошлого столетия.

В 2010-м под действие «закона о лофтах» попали несколько сотен зданий в Нью-Йорке, однако владельцы были предупреждены о том, что документ допускает возможность лазеек, к которым могут прибегнуть некоторые жильцы. Однако едва ли кто-то предполагал, что опасаться нужно будет супружеской пары, которая путешествует из своего дома на Манхеттене на престижные премии вроде «Оскара».

Владелец дома не стал единственным, кто остался недовольным ситуацией. В комментариях к статье New York Post отозвались и другие жильцы, которые были возмущены создавшимся положением. Один из них заявил: «Это жалко.

Сама мысль о том, что богачи эксплуатируют систему, чтобы сберечь то, что для них равноценно карманным деньгам — пинок под зад людям, которые сделали Бликер-стрит тем, чем она является сейчас».

Еще одна художница, которая занимает один из этажей дома, назвала Бир-Маккларда «двойным оскорблением» для улицы и пожелала ему скорейшего выселения. «Он — человек с деньгами, который с легкостью может выплатить аренду, но просто решил, что не будет этим заниматься».

Атаке подверглась и Ратаковски — под ее фотографиями и постами в социальных сетях появились требования выплатить сумму за аренду.

Хотя звезды еще никак не прокомментировали действия своего жилтоварищества и судебный иск, официальный комментарий прессе дал адвокат Бир-Маккларда Майкл Козек. Юрист заявил, что его клиент будет бороться, чтобы «спасти» свой дом. Козек возразил: «Он художник. Родившийся и выросший в Нью-Йорке сын художников, которые сами боролись за сохранения своего жилья, в том числе и при «законе о лофтах».