Места для поцелуев: Кейт Бекинсейл больше не прячет бойфренда

Британская актриса Кейт Бекинсейл подтвердила свой роман с комиком Питом Дэвидсоном. Официальных заявлений от пары поклонники так и не дождались, однако горячие поцелуи на публике говорят сами за себя. 45-летняя актриса и 25-летний комик провели эти выходные вместе, не скрываясь от фотографов. Влюбленные посетили афтепати Saturday Night Live и хоккейный матч, прошедший в одном из ледовых дворцов Нью-Йорка.

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Кейт в сдержанном черном пальто и элегантных сапогах на шпильке прогуливалась с Питом, на которым были рваные джинсы и черная кепка.

Влюбленные держались за руки и обнимались, а на хоккейном матче целовались прямо во время игры.

Ранее знаменитостей видели вместе 2 февраля, когда они покинули один из баров Лос-Анджелеса. После этого папарацци заметили Бекинсейл, направляющуюся в гостиницу Дэвидсона после его стендапа.

Слухи об их романе появились еще в начале этого года. 6 января британка и американец вместе ушли с вечеринки журнала InStyle, которая прошла в честь церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

Очевидцы, наблюдавшие в тот вечер за Питом и Кейт, рассказали порталу US Weekly, как актриса «повсюду ходила за ним» и ждала, пока комик поговорит со своими знакомыми, чтобы продолжить беседу. Как сообщают инсайдеры, актриса «не хотела говорить ни с кем, кроме него», и игнорировала тех, кто к ней подходил в эти моменты.

Под ее свежим снимком в инстаграме начали появляться комментарии с вопросами о новом романе. Один из ее подписчиков прокомментировал трогательный снимок ее матери и написал: «Боже, Кейт. Только не Пит Дэвидсон». Тогда она решила отшутиться словами: «Нет, это моя мать. Легко ошибиться».

Все это время Кейт загадочно молчит о своей личной жизни и переводит все разговоры на эту тему в шутку. На вопрос о том, каких мужчин она предпочитает, Бекинсейл ответила: «Мне нравятся смешные». Учитывая ее выбор нового спутника жизни, с таким утверждением не поспоришь.

Пит Дэвидсон тоже никак не комментировал слухи о романе с 45-летней актрисой. Однако во время одного из его стендап-концертов 12 января кто-то выкрикнул из зала имя актрисы. По словам очевидцев, комик «застенчиво улыбнулся» и просто сказал «да», но не стал развивать эту тему.

А источники из окружения Кейт Бекинсейл без стеснения говорят о том, что в 25-летнем комике привлекло 45-летнюю звезду киносаги «Другой мир». Инсайдеры, знакомые с новой голливудской парой, уже давно подтвердили их отношения и уверяют, что разница в возрасте никак не мешает им с удовольствием проводить время в компании друг друга.

«Он ее тип. Ей нравятся молодые ребята, которые заставляют ее смеяться», — подчеркнул один из источников.

Таблоиды предположили, что так Дэвидсон пытается пережить тяжелый разрыв с исполнительницей Арианой Гранде, которая посвятила бывшему возлюбленному песню из своего нового альбома.

Певица и комик расстались всего полгода назад. Их роман развивался очень стремительно, дело даже дошло до помолвки. Знаменитости начали встречаться в мае прошлого года, а уже в середине лета заявили о своем желании узаконить отношения и вместе приобрели квартиру за $16 млн.

Однако в сентябре предыдущий бойфренд Арианы рэпер Мак Миллер умер от передозировки. Певица решила, что не может выйти замуж за Пита так быстро после смерти экс-возлюбленного. Как заявили в СМИ, Гранде было «невероятно трудно продолжать жить дальше, как будто ничего не произошло», поэтому она приняла решение разорвать помолвку.

Бекинсейл тоже переживала не самый приятный период в жизни. Недавно стало известно о том, что у нее произошел разрыв кисты в яичнике. Кейт сообщила об этом, выложив селфи из больницы с кислородной трубкой в носу и размазанной тушью, подписав снимок: «Оказывается, разрыв кисты яичника очень болезненный, а морфин заставляет меня плакать. Очень благодарна всем, кто присматривал за мной». Впрочем, актриса быстро поправилась, и уже скоро ее стали замечать в компании Дэвидсона, который наверняка все это время навещал ее в больнице.