Элита против «быдла»: кого актриса не пускает в ресторан

Пользователи сети резко раскритиковали слова бывшей жены депутата Госдумы, миллионера Виталия Южилина — Илону Столье — за ее предложение запретить «нищебродам» и «быдлу» заходить в дорогие рестораны.

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В частности, в интернете Столье посоветовали самой не вести себя как «быдло», а также предложили выделить актрисе в ресторане отдельное помещение. Кроме того, пользователи напомнили Столье, что жизнь непредсказуема, и она сама может оказаться на месте тех, кого критикует.

В исходном посте в инстаграме Столье заявила, что необходимо ограничивать доступ «нищебродов» в «некоторые рестораны», потому что им там не место. По мнению девушки, в элитные места люди приходят, чтобы «спокойно отдохнуть за свои деньги», а «не лицезреть быдло».

«Я считаю, что вход в рестораны должен быть строго ограничен... в элитных заведениях нищебродам не место», — добавила Столье.

Спустя некоторое время пост был удален.

В декабре прошлого года российский актер Андрей Гайдулян резко отреагировал на публику, которая шумела во время спектакля, назвав ее «быдлом», а поведение — «свинством». Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском.

В сети неоднозначно отреагировали на поведение актера. Так, некоторые из пользователей раскритиковали участие Гайдуляна в сериале «Универ», передает ФАН.

«Универ» дает знать о себе», «Предоставлю судить о зрителях актеру, но хочу спросить, — как можно назвать актера, снимающегося в подобных сериалах», «Какие артисты и спектакли — такие и зрители. Чего хотели то?» — гласят комментарии.

Вместе с тем, коллеги вступились за Гайдуляна. «Вы знаете, если в зале быдло, то

корректно многое, в том числе назвать это самое быдло — быдлом»,

— отметил актер Борис Смолкин, игравший вместе с Гайдуляном в сериале «Моя прекрасная няня».

В свою очередь, коллега по «Универу» и друг актера Виталий Гогунский рассказал журналистам, что «Гайдулян — честный и искренний человек, который никогда никому не хамил без причины».

«В произошедшем виноват алкоголь, который, по некоторым данным, употребляли зрители перед спектаклем», — прокомментировал случившееся художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.

Константин Хабенский указал на то, что «у артистов не железные нервы», особенно у тех, кто любит и уважает свою работу.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей, передает НСН.

«Сложная ситуация, я там не присутствовал. Но что бы ни случилось, ни в коем случае нельзя переходить на личности и никого оскорблять. Это элементарно понятие этики актерства. Настоящий актер уйдет за кулисы, выскажется, пошлет все внутри себя, но публично, я считаю, делать это нельзя. Ты не должен опускаться на уровень тех невоспитанных людей, которые приходят в зал», — указал продюсер.

По его словам, творческий деятель только личным примером должен воспитывать зрителя и уровень культуры.

«Любой поступок, совершенный публично, это уже педагогика. Опускаться так низко, даже если произошло что-то страшное и задело артиста, мне кажется, нельзя. Это не красит актера», — отметил Грымов.

В конце 2017 года депутат Государственной думы

Наталья Поклонская припомнила телеведущей Ксении Собчак ее высказывание о России как о «стране генетического отребья».

Так парламентарий отреагировала на критику со стороны телеведущей.

Ранее Собчак назвала Россию «идеальным полигоном для наблюдения за лохожителями», аргументировав свою позицию тем, что из-за событий 1917-го и 1937 годов Россия «стала страной генетического отребья».

«Народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину», — указала член нижней палаты парламента.

В том же году актер театра и кино Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслужили «дешевые и бездарные сериалы», а также «лабуду и туфту». Об этом Дюжев заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV.

По словам Дюжева, он «ради развлечения и досуга рискует своей жизнью», после чего оказывается среди зрителей и его место «в последнем вагоне».

«Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите», – считает Дюжев.

«Это дурное воспитание или малая образованность», — заявил тогдашний художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.