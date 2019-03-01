Тайная жизнь дворца: принц Гарри угрожает журналисту

У принца Гарри есть секретный аккаунт в твиттере, через который он отслеживает публикации прессы и читает, что пишут о его жене герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

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По информации издания, подробности скрытой социальной жизни принца стали известны от обозревателя Омида Скоби, к которому Гарри лично подошел во время королевского тура в Марокко и сделал предупреждение. Скоби рассказал, что принц использует поддельное имя для своего аккаунта и подписывается с него на многих корреспондентов, освещающих жизнь королевской семьи.

«Он подошел ко мне во время королевского тура и сказал: «Я видел, что ты написал вчера, и я слежу за вами». Это было очень весело, но я думаю, что Гарри уделяет пристальное внимание тому, что пишут о нем и, конечно, о его жене», — рассказал Омид Скоби.

Ранее принц Гарри уже заводил секретный аккаунт в фейсбуке, который ему пришлось удалить в феврале 2018 года, сообщает издание Daily Star. Принц на протяжении четырех лет вел активную социальную жизнь: зарегистрировавшись как Спайк Уэллс, он делился мыслями со своими подписчиками и рассказывал о событиях своей жизни. Кроме того, он довольно часто выкладывал фотографии со своей бывшей девушкой.

Погорел принц на том, что выложил снимки из гостиничного номера в Лас-Вегасе, на котором он с друзьями играет в покер на раздевание. После этого аккаунт был удален практически сразу, во избежание скандалов в прессе.

Не исключено, что возобновить социальную активность, а заодно и мониторить новости о жене Гарри начал с подачи самой Маркл, которая удалила все свои социальные сети еще в начале 2018 года, официально став невестой члена королевской семьи. Это произошло после того, как Меган и принц совершили свой первый королевский выход на публику в Брикстоне, где они посетили радиостанцию.

«Мисс Маркл благодарна всем, кто был подписан на ее страницы в социальных сетях в течение нескольких лет, однако поскольку она не пользовалась ими некоторое время, она приняла решение их закрыть», — прокомментировал тогда исчезновение Меган Маркл из соцсетей Кенсингтонский дворец.

Позже свой уход из соцсетей прокомментировала и сама герцогиня Сассекская, назвав его «освобождением». Во время встречи с персоналом и волонтерами молодежной онлайн-программы в Новой Зеландии в октябре прошлого года она также подчеркнула, что инстаграм опасен для молодежи. По мнению Маркл, самооценка пользователей перестает соответствовать действительности, если зависит только от «лайков». К тому же отметка «нравится» не всегда показывает реальное отношение людей, да и сами фотографии зачастую настолько обработаны, что не всегда можно понять, правда ли человек так выглядит, считает герцогиня.

Но долго жить без инстаграма Маркл не смогла. В конце января 2019 года появилась информация о том, что Меган поймали за ведением тайной страницы, при помощи которой она общалась с близкими и следила за новостями друзей. Остаться в тени ей не удалось — аккаунт нашли недоброжелатели, которые стали забрасывать Маркл негативными комментариями. Чтобы прекратить этот поток, герцогине пришлось удалить страницу, окончательно покинув инстаграм.

Ранее в Сети уже появлялась неподтвержденная информация о том, что некоторые члены королевской семьи имеют секретные аккаунты в социальных сетях. Среди них сама королева Елизавета II, а также Кейт Миддлтон, которые официально не могут иметь персональных страниц.

Объясняется это тем, что члены королевской семьи выполняют определенные должностные обязанности. В связи с этим им необходим специальный фильтр — служба Кенсингтонского дворца, которая занимается публикацией информации на официальных страницах Кенсингтона и Букингема.

Исключение из правил составляют только две особы королевской крови — это принцессы Беатрис и Евгения Йоркские, которые занимают восьмое и девятое места в очереди на престол соответственно. Девушки могут самостоятельно вести свои аккаунты в социальных сетях, так как считаются «не работающими» членами королевского семьи. Проще говоря, на них не лежит ответственность за исполнение официальных королевских обязанностей или представление семьи на официальных приемах. На последних они присутствуют исключительно в роли гостей.

Изоляция от социальных сетей помогает не провоцировать прессу на то, чтобы раздувать все новые скандалы вокруг королевской семьи, которых и так достаточно. Это стало понятно после того, как издание The Daily Mail частично опубликовало откровенное письмо герцогини Сассекской к отцу, отправленное после свадьбы с принцем Гарри. Маркл написала своему отцу послание на пяти страницах — в нем она рассказала, что ее сердце было «разбито на миллион кусочков» после того, как он дал интервью, придумывая истории и обвиняя ее мужа.

«Если ты любишь меня, как ты заверяешь в прессе, пожалуйста, прекрати. Пожалуйста, позволь нам спокойно жить своей жизнью», — написала девушка.

Узнав о публикации письма, Маркл пригрозила иском изданию, которое она собирается засудить за нарушение авторского права. При этом текст письма все еще размещен на сайте Daily Mail, а само издание никак не комментирует эту информацию.