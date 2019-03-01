«Их дружбе конец»: Приянка Чопра отомстила Меган Маркл

Дружба Приянки Чопры и Меган Маркл находится в опасности. Индийская актриса держит обиду на герцогиню Сассекскую за то, что та не приехала на ее свадьбу с Ником Джонасом, с размахом отмечавшуюся в Индии. По всей видимости, именно по этой причине Приянка Чопра пропустила бейби-шауэр герцогини, прошедший чуть больше недели назад в Нью-Йорке.

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Как сообщает Page Six, у Чопры были какие-то неотложные дела в день вечеринки Меган Маркл, однако актриса не слишком переживала по этому поводу. Дело в том, что истинная причина отсутствия Приянки на бейби-шауэре — обида из-за отсутствия герцогини Сассексской на ее свадьбе с Джонасом, что глубоко ранило чувства актрисы.

Как сообщалось ранее, герцогиня сослалась на плохое самочувствие из-за беременности и отказалась ехать в Индию. Однако Приянка продолжает обижаться на Меган Маркл, потому что смогла приехать на ее свадьбу с принцем Гарри, а герцогиня на свадьбу Приянки — нет.

О дальнейшем развитии отношений Приянки Чопры и Меган Маркл порассуждал их близкий знакомый: «Их дружбе конец, если Меган не извинится. Приянка — это звезда международного уровня, за которой следят мировые социальные медиа. Вероятно, она более известна во всем мире, чем Меган. И она чувствует, что Меган не уважает ее и их дружбу», — рассказал инсайдер изданию Page Six.

Представители индийской актрисы решили не комментировать эту ситуацию, однако другой источник сообщил, что их ссора — это лишь слухи и с дружбой Меган и Приянки все в порядке. «Между этими девушками нет никаких проблем. Они подруги, и все, что вам говорят, как минимум искажено и не соответствует действительности», — сообщила знакомая Приянки.

Бейби-шауэр герцогини Сассекской прошел в Нью-Йорке 20 февраля. Вечеринку ей помогли организовать близкие подруги — Серена Уильямс и Амаль Клуни. Также поздравить Меган Маркл приехали Эбигейл Спенсер и Гейл Кинг. Для вечеринки Серена Уильямс сняла роскошный двухэтажный пентхаус в отеле The Mark с панорамным видом на Центральный парк. Апартаменты украсили голубыми и розовыми гортензиями, а гостей угощали сахарным печеньем и сладкой ватой. Также на празднике выступила знаменитая арфистка Эрин Хилл.

Герцогиня вернулась домой с кучей подарков, и по словам источников, близких к королевской семье, не переставала улыбаться еще несколько дней.

За день до бейби-шауэра Чопра опубликовала селфи с геолокацией в Беверли-Хиллз, но все были уверенны, что актриса все же прилетит в Нью-Йорк, чтобы поздравить близкую подругу. Источники, близкие к Чопре, рассказали TMZ о том, что Чопра застряла в Лос-Анджелесе, потому что погрязла во встречах и делах, связанных с книгой, которую актриса собирается в скором времени выпустить.

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Приянка уже приезжала навестить подругу вместе с Ником Джонасом, находившимся еще в статусе ее жениха. Это было в июле прошлого года — пара гостила в загородном доме Меган и Гарри в Оксфордшире. Влюбленные приехали провести время вместе с друзьями и сообщить о помолвке — герцогиня была очень рада за обоих, однако на свадьбу все же не приехала.

Победительнице конкурса красоты «Мисс мира-2000» Приянке Чопры и музыканту Нику Джонасу пришлось устроить сразу две свадьбы. Дело в том, что супруги принадлежат разным культурам, и чтобы проявить уважение к обеим, они сначала обвенчались в европейских традициях, а на следующий день провели священный для жителей Индии ритуал.

Церемония бракосочетания по христианским обрядам прошла в королевском дворце Индии 1 декабря, а священный индуистский обряд 2 декабря в доме матери Приянки — специально для него близкие и друзья пары облачились в традиционные наряды. Молодожены попросили своих гостей не пользоваться телефонами во время церемонии, потому что не хотели делать самый важный день в их жизни достоянием общественности. По этой причине о том, как прошла свадьба, известно мало. Однако как сообщают очевидцы, поздравить молодых приехали такие звезды, как Дуэйн «Скала» Джонсон, Люпита Нионго, Арми Хаммер и Келли Рипа. Гостям было непросто отмечать торжество несколько дней подряд, однако если верить инсайдерам, все остались довольны.