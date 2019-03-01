Еще одна измена: Кайли Дженнер в ярости

В клане Кардашьян — новый скандал: еще одна из героинь реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» миллиардерша Кайли Дженнер уличила в измене возлюбленного. Как сообщило издание TMZ, младшая из сестер Кардашьян обвинила в измене своего бойфренда, рэпера Тревиса Скотта, и косвенное тому подтверждение – отмена его концерта в Баффало, штат Нью-Йорк, который должен был состояться в четверг.

Как полагают репортеры TMZ, рэпер, который прилетел в среду в Лос-Анджелес, чтобы сделать сюрприз Кайли и их общей дочери Сторми, не вернулся в Баффало и остался в Лос-Анджелесе, чтобы разобраться с проблемой.

Сам Тревис Скотт объясняет отмену концерта не размолвкой с возлюбленной, а плохим самочувствием. «Тревис Скотт категорически отрицает, что изменял Кайли, — заявил его представитель изданию Entertainment Weekly. – Это неправда. Он не изменял. Он отменил единственный концерт из-за плохого самочувствия».

Реклама

Концерт в Баффало должен был пройти в рамках тура в поддержку третьего альбома Тревиса Скотта – Astroworld, вышедшего летом 2018 года. Этот альбом стал во многом свидетельством крепкой связи между рэпером и основательницей косметической империи: имена Кайли и Сторми звучат в нескольких композициях, а сама Кайли Дженнер горячо поддерживала выход альбома — по мнению критиков, пробиться на первые строчки хит-парадов Astroworld смог отчасти и потому, что его активно продвигала младшая из сестер Кардашьян.

Выступление в Баффало перенесено на 10 марта, а тем временем пресса продолжает обсуждать другой скандал в семье Кардашьян. Как стало известно 20 марта, одна из старших сестер Кайли Дженнер, 34-летняя Хлои Кардашьян, узнала о неверности своего бойфренда, баскетболиста Тристана Томпсона: он изменил ей с лучшей подругой Кайли, моделью Джордин Вудс.

Хлои Кардашьян разорвала отношения с возлюбленным и отцом своей дочери Тру, которого и раньше уличала в неверности. Вслед за этим и ее сестры объявили неверному спортсмену: игрока NBA отфрендили в соцсетях сначала Ким, а затем и другие сестры Кардашьян. То же произошло и с Джордин Вудс, которая из-за своей оплошности лишилась не только благосклонности своей влиятельной подруги, но и жилья, поскольку долгое время она жила в доме Кайли Дженнер. Кстати, когда в октябре 2017 года впервые стало известно, что Тристан Томпсон изменил Хлои, сестры Кардашьян так же выбросили его из списка друзей в соцсетях, как и сейчас. Однако после простили его, поскольку это сделала сама Хлои.

Еще одним актом мести Кайли теперь уже бывшей подруге было то, что она объявила 50%-ю скидку на набор косметики для губ своего бренда Kylie Cosmetics, названный в честь Джордин — Jordy. Таким образом она дала понять, что хочет как можно скорее избавиться от продукта, который напоминает ей о былой дружбе с предательницей.

Отец ребенка Кайли, Тревис Скотт, все это время воздерживался от участия в скандале, находясь в концертном туре по городам Америки.

Как сообщило издание TMZ ос ссылкой на источник, он был весьма доволен этим фактом, поскольку не любит конфликтных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в клане темпераментных сестер. Однако он, разумеется, полностью поддержал Кайли.

Сама Джордин Вудс поначалу оправдывалась тем, что была пьяна, когда внезапно и по чистой случайности вступила с Тристаном Томпсоном в неподобающие отношения. Однако в пятницу в США должно выйти ее интервью с Джадой Пинкетт-Смит для передачи Red Table Talk, в котором бывшая подруга Кайли Дженнер излагает уже другую версию событий.

Как сообщает издание TMZ, уже ознакомившееся с содержанием интервью, модель утверждает, что была абсолютно трезва во время злополучной вечеринки. Кроме того, Джордин Вудс говорит, что глубоко раскаивается в содеянном. Как выяснил американский таблоид, Джордин Вудс чувствует, что ее жизнь полностью разрушена из-за ее оплошности, и надеется, что покаянное интервью поможет ей хоть как-то умилостивить разгневанных сестер клана Кардашьян.