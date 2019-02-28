«Все прошло очень тихо»: тайная свадьба Эда Ширана

Автор хита «Shape of You» и, по совместительству, один из самых успешных британских певцов современности Эд Ширан женился. Источники из окружения 28-летнего Ширана рассказали таблоидам, что исполнитель сыграл тихую свадьбу со своей подругой детства, 26-летней Черри Сиборн, в середине декабря 2018 года. Согласно информации в СМИ, Эд и Черри поженились в кругу 40 близких друзей и родственников в загородном доме Ширана в Саффолке, а церемонию провел священник.
Источник, близкий к паре, рассказал журналистам:
«Эд женился за пару дней до Рождества. Все прошло очень тихо — просто его старые друзья из школы, некоторые члены семьи и священник».
Ранее сообщалось, что певец собирался построить небольшую часовню на территории своего дома, но не смог получить на это разрешение.
Ни одного из многочисленных друзей Эда Ширана из мира шоу-бизнеса, вроде американской певицы Тейлор Свифт, на семейный праздник не приглашали, равно как и сотрудников его звукозаписывающей компании. «Он хотел, чтобы это было событием только для них двоих — просто крохотная зимняя свадьба», — прокомментировал источник. Он также добавил, что ни один из будущих супругов не собирался устраивать пышное торжество, а Черри просто хотела, чтобы все прошло «без проблем или вмешательства»: «Это потрясающе, что он (Ширан — «Газета.Ru»), популярная мировая поп-звезда, смог тихо отойти от всего и пожениться».
Чтобы окончательно отвести глаза наблюдателей от готовящейся церемонии, в декабре 2017 года Эд даже начал носить обручальное кольцо, которое Черри сделала для него из серебряной глины.
28-летний лауреат многочисленных премий «Грэмми» объявил о своей помолвке в январе 2018 года. Об этом поклонники узнали из инстаграма певца — он написал: «Обзавелся невестой прямо перед Новым годом». Влюбленные познакомились еще 16 лет назад, но начали отношения только в 2015-м. В интервью журналу People в марте 2017 года Эд Ширан рассказал, что он знал Черри с 11-ти лет, потому что они вместе ходили в старшую школу в Англии и были просто хорошими друзьями. После окончания школы их пути разошлись: Эд решил заняться развитием своей музыкальной карьеры, а Сиборн переехала в США.
В июле 2015 года в эфире радиопрограммы Capital London's Breakfast Show Ширан утверждал, что не состоит в отношениях — на тот момент прошло всего несколько месяцев с момента разрыва исполнителя с его предыдущей девушкой Атиной Андрелос. Тогда ему приписывали романы с венгерской супермоделью Барбарой Палвин, певицей Селеной Гомес и бывшей солисткой Pussicat Dolls Николь Шерзингер.
Певец, который пресекал любые попытки вторжения в его личную жизнь, даже успел объявить о помолвке с коллегой Джеймсом Блантом, но шутливый каминг-аут точно не внес ясность в ситуацию, особенно для фанатов обоих исполнителей.
Во время своего интервью Ширан решил быть максимально откровенным, чтобы спекуляции, наконец, остановились — на вопрос о наличии у него романтических отношений он отреагировал словами «на самом деле сейчас их не существует». Он продолжил: «Мои последние отношения закончились, после чего я поехал (в тур — «Газета.Ru») на Ближний Восток, в Азию и Южную Америку. Я уехал, и у моего мозга не было времени, чтобы разобраться со всем этим. Так что я просто работал, работал и снова работал».
В скором времени певец все-таки признался порталу People, что воссоединился со старой знакомой — Черри Сиборн. Как оказалось, в то время его давняя подруга работала на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, а у Эда как раз было запланировано шесть концертов в том же городе. После небольшого перерыва на новый тур Ширан вернулся в Нью-Йорк на празднование Дня Независимости 4 июля, чтобы посетить традиционную вечеринку в доме Тейлор Свифт.
«Мы переписывались (с Сиборн — «Газета.Ru»), и она сказала: «Я на Род-Айленде, на вечеринке в честь 4 июля», я ответил, что я тоже», — рассказал Ширан. После этого певец спросил у Свифт, которая в этот день ежегодно принимает в своем доме знаменитостей, не помешает ли его подруга, и, судя по тому, как события развивались дальше, певица ответила, что вовсе не помешает.
Их первые совместные фотографии в качестве пары появились в таблоидах только летом 2016 года, после чего смысла скрываться уже не было. Тейлор Свифт даже устроила им небольшую вечеринку в честь года отношений — фотографии с баннером Happy 1st Ed-iver-cherry вместо «Anniversary» («годовщина») впоследствии появились в социальных сетях.