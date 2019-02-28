«Все прошло очень тихо»: тайная свадьба Эда Ширана

Автор хита «Shape of You» и, по совместительству, один из самых успешных британских певцов современности Эд Ширан женился. Источники из окружения 28-летнего Ширана рассказали таблоидам, что исполнитель сыграл тихую свадьбу со своей подругой детства, 26-летней Черри Сиборн, в середине декабря 2018 года. Согласно информации в СМИ, Эд и Черри поженились в кругу 40 близких друзей и родственников в загородном доме Ширана в Саффолке, а церемонию провел священник.

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Источник, близкий к паре, рассказал журналистам:

«Эд женился за пару дней до Рождества. Все прошло очень тихо — просто его старые друзья из школы, некоторые члены семьи и священник».

Ранее сообщалось, что певец собирался построить небольшую часовню на территории своего дома, но не смог получить на это разрешение.

Ни одного из многочисленных друзей Эда Ширана из мира шоу-бизнеса, вроде американской певицы Тейлор Свифт, на семейный праздник не приглашали, равно как и сотрудников его звукозаписывающей компании. «Он хотел, чтобы это было событием только для них двоих — просто крохотная зимняя свадьба», — прокомментировал источник. Он также добавил, что ни один из будущих супругов не собирался устраивать пышное торжество, а Черри просто хотела, чтобы все прошло «без проблем или вмешательства»: «Это потрясающе, что он (Ширан — «Газета.Ru»), популярная мировая поп-звезда, смог тихо отойти от всего и пожениться».

Чтобы окончательно отвести глаза наблюдателей от готовящейся церемонии, в декабре 2017 года Эд даже начал носить обручальное кольцо, которое Черри сделала для него из серебряной глины.

28-летний лауреат многочисленных премий «Грэмми» объявил о своей помолвке в январе 2018 года. Об этом поклонники узнали из инстаграма певца — он написал: «Обзавелся невестой прямо перед Новым годом». Влюбленные познакомились еще 16 лет назад, но начали отношения только в 2015-м. В интервью журналу People в марте 2017 года Эд Ширан рассказал, что он знал Черри с 11-ти лет, потому что они вместе ходили в старшую школу в Англии и были просто хорошими друзьями. После окончания школы их пути разошлись: Эд решил заняться развитием своей музыкальной карьеры, а Сиборн переехала в США.

В июле 2015 года в эфире радиопрограммы Capital London's Breakfast Show Ширан утверждал, что не состоит в отношениях — на тот момент прошло всего несколько месяцев с момента разрыва исполнителя с его предыдущей девушкой Атиной Андрелос. Тогда ему приписывали романы с венгерской супермоделью Барбарой Палвин, певицей Селеной Гомес и бывшей солисткой Pussicat Dolls Николь Шерзингер.

Певец, который пресекал любые попытки вторжения в его личную жизнь, даже успел объявить о помолвке с коллегой Джеймсом Блантом, но шутливый каминг-аут точно не внес ясность в ситуацию, особенно для фанатов обоих исполнителей.

Во время своего интервью Ширан решил быть максимально откровенным, чтобы спекуляции, наконец, остановились — на вопрос о наличии у него романтических отношений он отреагировал словами «на самом деле сейчас их не существует». Он продолжил: «Мои последние отношения закончились, после чего я поехал (в тур — «Газета.Ru») на Ближний Восток, в Азию и Южную Америку. Я уехал, и у моего мозга не было времени, чтобы разобраться со всем этим. Так что я просто работал, работал и снова работал».

В скором времени певец все-таки признался порталу People, что воссоединился со старой знакомой — Черри Сиборн. Как оказалось, в то время его давняя подруга работала на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, а у Эда как раз было запланировано шесть концертов в том же городе. После небольшого перерыва на новый тур Ширан вернулся в Нью-Йорк на празднование Дня Независимости 4 июля, чтобы посетить традиционную вечеринку в доме Тейлор Свифт.

«Мы переписывались (с Сиборн — «Газета.Ru»), и она сказала: «Я на Род-Айленде, на вечеринке в честь 4 июля», я ответил, что я тоже», — рассказал Ширан. После этого певец спросил у Свифт, которая в этот день ежегодно принимает в своем доме знаменитостей, не помешает ли его подруга, и, судя по тому, как события развивались дальше, певица ответила, что вовсе не помешает.

Taylor Swift threw Ed Sheeran an anniversary party during her July 4th weekend! pic.twitter.com/rQwv57Lyfl — Bбrbαrα Rosαs (@B_Arck) 7 июля 2016 г.

Их первые совместные фотографии в качестве пары появились в таблоидах только летом 2016 года, после чего смысла скрываться уже не было. Тейлор Свифт даже устроила им небольшую вечеринку в честь года отношений — фотографии с баннером Happy 1st Ed-iver-cherry вместо «Anniversary» («годовщина») впоследствии появились в социальных сетях.