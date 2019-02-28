Ангел без пупка: как Каролина Куркова стала супермоделью

Каролина Куркова родилась 28 февраля 1984 года в бывшей Чехословакии в небольшом городке Дечин, расположенном неподалеку от Праги. По словам самой модели, она оказалась в модельном мире в 14 лет благодаря подруге, которая хотела стать фотографом и уговорила девочку позировать для нее. После того как снимки были сделаны, приятельница Каролины отправила несколько из них в модельное агентство в Праге — через несколько дней ее пригласили на собеседование.

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Каролине пришлось отказаться от привычки грызть ногти, чтобы убедить сотрудников агентства в своей профпригодности, хотя она и вспоминает, что изначально хотела просто убить свою подругу. В возрасте 15 лет она с родителями поехала в Милан с целью попрактиковаться в английском и пройти пару кастингов. Каролине удалось понравиться кастинг-директору Prada, который познакомил ее с Миуччей Прадой.

Дизайнеру настолько понравились внешность и пропорции совсем юной девушки, что она не только порекомендовала Курковой не переставать репетировать свою походку на подиуме, но и отшила по ее меркам целую коллекцию.

В начале следующего сезона 15-летняя школьница из Дечина открывала показ культовой итальянской марки, и тогда ее по-настоящему заметили.

В августе 2018 года чешская модель дала интервью австралийскому утреннему шоу, в котором она рассказала, что в детстве, как и большинство сегодняшних супермоделей, она не была довольна своей фигурой. «Интересно, что вещи, которых я однажды стеснялась, стали моей визитной карточкой», — призналась Куркова, имея в воду свои ноги и улыбку.

Тогда же она рассказала, что не любила позировать перед камерой в подростковом возрасте: «Я никогда не чувствовала себя красивой, я очень отличалась от остальных, у меня были длинные ноги и руки, а я родилась в маленьком городе, где я очень выделялась, что не всегда было хорошо».

Как и многие высокие и от природы стройные девушки, Каролина чувствовала себя не такой как все и ощущала дискомфорт, находясь в собственном теле. «Прийти в модную индустрию было потрясающе… Ты начинаешь чувствовать, что выделяться — это прекрасно, и это помогло мне ценить то, что у меня есть, и то, кем я являюсь».

История Курковой может показаться довольно типичной для любой девушки с модельными параметрами — буллинг в школе, ровесники, которые не представляли, каково ей приходится, и чувство полной отчужденности из-за того, что ты не такая, как все. Модель даже рассказывала, что она старалась не носить юбки из-за длинных ног и не улыбаться в полный рот — слишком большие губы и зубы.

Отличало Каролину Куркову от других еще кое-что: у модели не было пупка. Это легко можно было заметить на фотографиях с показов Victoria's Secret, «ангелом» которых модель стала в 2001 году.

Интернет до сих пор гадает, как такое может быть — в частности, высказываются предположения, что отсутствие такой маленькой, но значительной детали — результат неудачной работы ретушеров, замазывающих на фотографии точку на животе.

Но у Курковой действительно нет пупка. Об этой особенности сама модель никогда не распространялась, но в 2008 году издание «Би-би-си» все же высказало свои предположения. Дело в том, что у взрослого человека может не быть пупка по двум причинам, связанным с врожденными проблемами. Первая — это пупочная грыжа, а вторая — это гастрошизис, дефект, при котором у новорожденных обнаруживается расщелина в брюшной полости. С чем из этого родилась супермодель, доподлинно не известно, однако совершенно понятно, по крайней мере, что она не инопланетянка.

В том же 2001 году, когда Каролине исполнилось 17, человек с самой развитой интуицией в современной фэшн-индустрии, Анна Винтур, назвала ее «следующей супермоделью».

Успеху на подиуме способствовали когда-то ненавистные ноги — рост в 180 см, натуральный блонд и примечательная внешность сделали ее идеальной кандидатурой для участия в шоу именитых мировых домов моды вроде Gucci и Versace.

С тех пор Куркова появилась более чем на 42-х обложках Vogue по всему миру и стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц. В 2018 году ее состояние оценивалось в $58 млн, а ежегодный доход составил $3,5 млн.

Впрочем, своей славой Куркова обязана все же не высокой моде, а многолетнему контракту с Victoria's Secret. Более девяти лет подряд чешка носила фирменные крылья бренда и дважды удостаивалась чести представить на очередном показе так называемый Fantasy bra — по сути, главный бюстгальтер всего шоу.

В 2002-м Каролине Курковой доверили лифчик стоимостью $10 млн, инкрустированный бриллиантами, розовыми рубинами и изумрудами, а через четыре года она дефилировала в модели за $6,5 млн с россыпью небольших бриллиантов и центральным камнем весом 10 карат.

Супермодель вышла замуж за малоизвестного актера Арчи Друри в 2010-м году. В тот же год Куркова родила их первенца Тобина Джека, а в 2015-м у пары появился второй сын Ноа. За все 9 лет брака Куркова и Друри они ни разу не привлекали внимание прессы, а так как о личной жизни модель предпочитает не распространяться, можно лишь предположить, что в их общих домах в Майами и Нью-Йорке царит гармония.

Чаще всего 35-летнюю именинницу спрашивают, как ей удается сохранять свою кожу в идеальном и как будто не тронутом временем состоянии, но ответ тривиален — Куркова не ест переработанную пищу, глютен, не употребляет продукты с содержанием лактозы и старается придерживаться растительной диеты. Однако кое-что необычное в ее ритуалах красоты все же можно найти. В январе 2019 года топ-модель рассказала о креме, который для нее — и из нее — изготавливает звездный косметолог Барбара Стурм. В состав чудодейственного средства входит протеин, полученный из ее крови.