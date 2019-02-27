Увела у Шейк? Что произошло между Гагой и Купером

24 февраля в Лос-Анджелесе звезды нашумевшего фильма «Звзеда родилась» Леди Гага и Брэдли Купер исполнили композицию «Shallow», которая в тот вечер получила золотую статуэтку, настолько эмоционально, что аудитория закономерно предположила, что двух звезд связывают не только профессиональные отношения.

Пользователи твиттера не переставая публиковали отрывки выступления знаменитостей, и пока одни искренне сочувствовали официальной возлюбленной актера Ирине Шейк, другие рекомендовали ей просто «подвинуться» и не мешать развитию новой голливудской истории любви.

Oscars' steamiest moment: Newly-single Lady Gaga gazes into Bradley Cooper's eyes as they bring chemistry to performance of Shallow... as his girlfriend Irina Shayk watches from the audience. #Oscars #ChoqueNoOscar pic.twitter.com/CpoP1WNYMo — md shohag (@mdshoha73604243) 25 февраля 2019 г.

Дополнительным поводом для беспокойства стали известия о том, что Леди Гага расторгла свою помолвку с агентом по поиску талантов Кристианом Карино, с которым певица встречалась с начала 2017 года. После выступления Леди Гаги с Брэдли Купером ее фанаты решили, вопрос о причине разрыва был исчерпан.

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Однако сами участники этой истории считают, что говорить не о чем.

Ирина Шейк: гордится

Разумеется, главным объектом поднявшейся шумихи стала предполагаемая «третья лишняя» — мать дочери Брэдли Купера модель Ирина Шейк наблюдала за исполнением хита в первом ряду зала кинотеатра Dolby Digital, и, если бы слухи подтвердились, сгорала от ревности. Однако

источник, близкий к паре, сообщил порталу US Weekly, что девушка актера не была обеспокоена тем, что между ее возлюбленным и его партнершей по сцене пробежала очевидная искра.

Напротив, она искренне гордилась ими: «Ирина знает, что Брэдли и Гага — исполнители, — сказал источник. — Для нее (Шейк — «Газета.Ru) этой проблемы не существует. Они были в образе, когда занимались постановкой выступления для «Оскара».

Заключительные аккорды песни публика встретила с овациями уже стоя, и первой, кто поднялся со своего места, была именно Ирина Шейк. К тому же, модель крепко обняла Леди Гагу, которая сидела рядом с Брэдли и Ириной на протяжении всей церемонии и вернулась невероятно растроганной после получения своей награды. Перед началом официальной части мероприятия фотографы также успели запечатлеть дружеский поцелуй двух по-разному важных женщин в жизни Брэдли Купера.

Here's what standing ovation looked like inside Dolby for @ladygaga and Bradley Cooper after their "Shallow" #Oscars performance. Irina Shayk was first up out of her seat. Before Bradley walked up to perform, Jennifer Lopez patted him on back to encourage him. Super sweet pic.twitter.com/eF69IOYToY — Chris Gardner (@chrissgardner) 25 февраля 2019 г.

Едва ли Шейк будет делиться подробностями своей личной жизни — у 33-летней манекенщицы есть жесткая позиция относительно всех любовных переживаний, которую она недавно озвучила в интервью с британской версией журнала Glamour. «Из-за того, что моя работа требует нахождения в центре внимания, я просто решила, что моя частная жизнь будет тихой, — рассказала россиянка. — Поэтому она и называется «личной», это что-то для тебя и твоей семьи, и меня это полностью устраивает».

Дженнифер Эспозито: смеется

Бывшая супруга режиссера Дженнифер Эспозито подверглась критике в социальных сетях за свой комментарий в адрес Брэдли Купера и Леди Гаги. Многие пользователи обвинили ее в насмешке над творческим дуэтом после того, как 45-летняя актриса сериала «Морская полиция: спецотдел» прокомментировала пост комика Дэвида Спейда в инстаграме.

Как и большинство пользователей сети, Спейд смотрел трансляцию по телевизору, а впоследствии выложил снимок экрана в свой аккаунт и задал своим подписчикам животрепещущий вопрос: «Есть ли хоть какая-то вероятность, что эти двое не спят друг с другом?».

В ответ Эспозито написала: «Ха», чем, как оказалось, расстроила поклонников «пары».

В ответ на претензии актриса выпустила трехминутное видео в инстаграме, в котором она заявила, что никоим образом не собиралась сеять негатив. «Это было направлено на очень громкое высказывание Дэвида Спейда о моем бывшем, и я в буквальном смысле посмеялась над ним, потому что он был так откровенен в том, что он говорит».

Она справедливо заметила: «Я подумала, что это смешно, и я имею право считать что-то забавным». Актриса продолжила свою попытку помириться с пользователями интернета: «Я не смотрела «Оскар», я не знаю что происходило, и мне все равно. Узнать, что люди начали осуждать меня или их (Леди Гагу и Брэдли Купера — «Газета.Ru»), было полным бредом».

Мэл Би: возмущается

Слухи и спекуляции о возможном тайном романе на глазах у всего мира дошли и до Великобритании, где другим знаменитостям тоже было что сказать. В прошедший понедельник, 25 февраля, гостьей шоу «Доброе утро, Британия» стала участница восстановленной без участия Виктории Бэкхем группы Spice Girls Мэл Би. Известная своими громкими высказываниями певица прокомментировала произошедшее в разговоре с ведущим Пирсом Морганом: «Понимаете, я чувствовала себя очень неловко за подружку Брэдли, боже мой».

bradley cooper's wife irina shayk hugging lady gaga after the shallow performance now can we all just calm down with the divorce and sleeping on the coach jokes pic.twitter.com/91FxehUhaV — v (@KRYSTALPALETTE) 25 февраля 2019 г.

Морган подлил масла в огонь вопросом о том, не кажется ли Мэл, что Гага посмотрела на Купера взглядом, полным любви, на что исполнительница ответила:

«Это действительно так, и из-за этого пошли слухи. В этом все и дело».

Хотя ее заявление прозвучало достаточно категорично, Scary Spice поспешила добавить: «Я бы хотела думать, что это было просто частью представления, потому что существует женский кодекс, и я надеюсь, что это только профессионально».

Леди Гага: объясняется

Ситуацию прояснила главная виновница скандала — певица опубликовала пост в своем инстаграме на следующий день после выступления. В публикации она выразила благодарность своему коллеге и персональному тренеру по актерскому мастерству Брэдли Куперу, назвав его просто другом.

Леди Гага призналась: «Нет ничего важнее, чем возможность разделить этот момент на «Оскаре» вместе с настоящим другом и гениальным артистом».

По сюжету картины, начинающую певицу (ее роль исполняет Леди Гага) замечает уже состоявшийся музыкант (Брэдли Купер) и берет ее под свое крыло. Главные герои влюбляются друг в друга, поэтому исполнение песню было решено в образе героев фильма, который других наград в тот вечер так и не получил. Как оказалось позже, актерская игра Брэдли Купера и начинающей актрисы Леди Гаги оказалась настолько убедительной, что спровоцировала целую дискуссию в интернете.