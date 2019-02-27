Увела у Шейк? Что произошло между Гагой и Купером

24 февраля в Лос-Анджелесе звезды нашумевшего фильма «Звзеда родилась» Леди Гага и Брэдли Купер исполнили композицию «Shallow», которая в тот вечер получила золотую статуэтку, настолько эмоционально, что аудитория закономерно предположила, что двух звезд связывают не только профессиональные отношения.
Пользователи твиттера не переставая публиковали отрывки выступления знаменитостей, и пока одни искренне сочувствовали официальной возлюбленной актера Ирине Шейк, другие рекомендовали ей просто «подвинуться» и не мешать развитию новой голливудской истории любви.
Дополнительным поводом для беспокойства стали известия о том, что Леди Гага расторгла свою помолвку с агентом по поиску талантов Кристианом Карино, с которым певица встречалась с начала 2017 года. После выступления Леди Гаги с Брэдли Купером ее фанаты решили, вопрос о причине разрыва был исчерпан.
Однако сами участники этой истории считают, что говорить не о чем.
Ирина Шейк: гордится
Разумеется, главным объектом поднявшейся шумихи стала предполагаемая «третья лишняя» — мать дочери Брэдли Купера модель Ирина Шейк наблюдала за исполнением хита в первом ряду зала кинотеатра Dolby Digital, и, если бы слухи подтвердились, сгорала от ревности. Однако
источник, близкий к паре, сообщил порталу US Weekly, что девушка актера не была обеспокоена тем, что между ее возлюбленным и его партнершей по сцене пробежала очевидная искра.
Напротив, она искренне гордилась ими: «Ирина знает, что Брэдли и Гага — исполнители, — сказал источник. — Для нее (Шейк — «Газета.Ru) этой проблемы не существует. Они были в образе, когда занимались постановкой выступления для «Оскара».
Заключительные аккорды песни публика встретила с овациями уже стоя, и первой, кто поднялся со своего места, была именно Ирина Шейк. К тому же, модель крепко обняла Леди Гагу, которая сидела рядом с Брэдли и Ириной на протяжении всей церемонии и вернулась невероятно растроганной после получения своей награды. Перед началом официальной части мероприятия фотографы также успели запечатлеть дружеский поцелуй двух по-разному важных женщин в жизни Брэдли Купера.
Едва ли Шейк будет делиться подробностями своей личной жизни — у 33-летней манекенщицы есть жесткая позиция относительно всех любовных переживаний, которую она недавно озвучила в интервью с британской версией журнала Glamour. «Из-за того, что моя работа требует нахождения в центре внимания, я просто решила, что моя частная жизнь будет тихой, — рассказала россиянка. — Поэтому она и называется «личной», это что-то для тебя и твоей семьи, и меня это полностью устраивает».
Дженнифер Эспозито: смеется
Бывшая супруга режиссера Дженнифер Эспозито подверглась критике в социальных сетях за свой комментарий в адрес Брэдли Купера и Леди Гаги. Многие пользователи обвинили ее в насмешке над творческим дуэтом после того, как 45-летняя актриса сериала «Морская полиция: спецотдел» прокомментировала пост комика Дэвида Спейда в инстаграме.
Как и большинство пользователей сети, Спейд смотрел трансляцию по телевизору, а впоследствии выложил снимок экрана в свой аккаунт и задал своим подписчикам животрепещущий вопрос: «Есть ли хоть какая-то вероятность, что эти двое не спят друг с другом?».
В ответ Эспозито написала: «Ха», чем, как оказалось, расстроила поклонников «пары».
В ответ на претензии актриса выпустила трехминутное видео в инстаграме, в котором она заявила, что никоим образом не собиралась сеять негатив. «Это было направлено на очень громкое высказывание Дэвида Спейда о моем бывшем, и я в буквальном смысле посмеялась над ним, потому что он был так откровенен в том, что он говорит».
Она справедливо заметила: «Я подумала, что это смешно, и я имею право считать что-то забавным». Актриса продолжила свою попытку помириться с пользователями интернета: «Я не смотрела «Оскар», я не знаю что происходило, и мне все равно. Узнать, что люди начали осуждать меня или их (Леди Гагу и Брэдли Купера — «Газета.Ru»), было полным бредом».
Мэл Би: возмущается
Слухи и спекуляции о возможном тайном романе на глазах у всего мира дошли и до Великобритании, где другим знаменитостям тоже было что сказать. В прошедший понедельник, 25 февраля, гостьей шоу «Доброе утро, Британия» стала участница восстановленной без участия Виктории Бэкхем группы Spice Girls Мэл Би. Известная своими громкими высказываниями певица прокомментировала произошедшее в разговоре с ведущим Пирсом Морганом: «Понимаете, я чувствовала себя очень неловко за подружку Брэдли, боже мой».
Морган подлил масла в огонь вопросом о том, не кажется ли Мэл, что Гага посмотрела на Купера взглядом, полным любви, на что исполнительница ответила:
«Это действительно так, и из-за этого пошли слухи. В этом все и дело».
Хотя ее заявление прозвучало достаточно категорично, Scary Spice поспешила добавить: «Я бы хотела думать, что это было просто частью представления, потому что существует женский кодекс, и я надеюсь, что это только профессионально».
Леди Гага: объясняется
Ситуацию прояснила главная виновница скандала — певица опубликовала пост в своем инстаграме на следующий день после выступления. В публикации она выразила благодарность своему коллеге и персональному тренеру по актерскому мастерству Брэдли Куперу, назвав его просто другом.
Леди Гага призналась: «Нет ничего важнее, чем возможность разделить этот момент на «Оскаре» вместе с настоящим другом и гениальным артистом».
По сюжету картины, начинающую певицу (ее роль исполняет Леди Гага) замечает уже состоявшийся музыкант (Брэдли Купер) и берет ее под свое крыло. Главные герои влюбляются друг в друга, поэтому исполнение песню было решено в образе героев фильма, который других наград в тот вечер так и не получил. Как оказалось позже, актерская игра Брэдли Купера и начинающей актрисы Леди Гаги оказалась настолько убедительной, что спровоцировала целую дискуссию в интернете.