Минздрав предупреждает: секс до свадьбы очень опасен

Главный специалист по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что сегодня большинство россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет — об этом сообщает РИА «Новости».

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Аполихин предупреждает, что такая статистика, по его предположению, может сказаться на деторождении, поскольку чем раньше молодые люди начинают заниматься сексом, тем больше венерических заболеваний они успевают накопить.

Также для сравнения он рассказал, что средний возраст вступления в брак среди женщин составляет 24-26 лет, а среди мужчин — 26-29.

«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (бактерии) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла… все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения», — предупредил Аполихин.

Специалист добавил, что сегодня 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.

В 2015 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения с целью выяснить, как за последние 25 лет изменилось мнение наших сограждан о добрачных сексуальных отношениях.

Результаты опроса показали, что в наши дни сексуальные отношения до брака все чаще воспринимаются как нечто естественное, однако более 20% россиян все еще считают, что заниматься сексом, не заключив брачный союз, нельзя.

Если 30 лет назад недопустимым секс до брака для юношей считали 29%, а для девушек – 37% населения страны, то в 2014 году цифры снизились до 21% и 26%, соответственно. Пожилые люди в этом вопросе оказались более консервативны: неприемлемым секс до брака сочли 45% опрошенных старше 60 лет и только 12% 18-24-летних. 13% юношей и 9% девушек заявили, что сексуальные отношения до брака — это не только допустимо, но и необходимо.

Примечательно, что причиной такого широкого распространения добрачных связей 52% респондентов сочли упадок морали и нравственности, списывая это на подражание западному образу жизни и недостаточное половое воспитание молодежи.

В качестве других причин опрошенные также упоминали более раннее физическое созревание и изменение представлений о любви.

В 2014 году было проведено не менее показательное исследование, о котором рассказала газета «Известия». В монография Научного центра здоровья детей «Медико-социальные проблемы воспитания подростков» приводятся данные, по которым среди анкетированных по всей стране девушек выявлено более 40% тех, кто к 15 годам уже потерял девственность. При этом каждая пятая из них (то есть 8% от общего числа) лишилась невинности еще до 13 лет.

Замдиректора Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Людмила Сухарева отметила, что с момента аналогичного опроса российских школьниц, прошедшего в 1995 году, показатель вырос на треть. А в 1975 году доля девушек, начавших половую жизнь в 15 лет и ранее, официально составлял и вовсе 3,7%.

Людмила Сухарева отметила, что во многом стремительно растущий процент юных женщин обязан школьницам из Москвы и Подмосковья. Так, в 2014 году в результате опроса учащихся старшей школы и профучилищ Московской области оказалось, что к своим 17 годам все 100% из 650 респонденток уже имели сексуальный опыт.

Также эксперт ранее отмечала, что преждевременная сексуальная активность стала причиной роста показателей по гинекологической заболеваемости.

Согласно другому исследованию из монографии НЦЗД, с 2000 года доля 15-летних школьниц с менструальными расстройствами за 14 лет выросла почти в два раза, достигнув отметки в 40% от общего числа обследованных девушек против 24%, выявленных в 2000 году.

В первую очередь, на гинекологических патологиях сказывается ранняя сексуальная активность, однако существует и множество других факторов.

Людмила Сухарева считает, что другими факторами, влияющими на репродуктивное здоровье детей, могут быть чрезмерные учебные нагрузки в школе, низкая физическая активность дома и плохое питание. Также на здоровье школьников заметно сказывается курение и употребление алкоголя.

Ранняя сексуальная активность, помимо гинекологических патологий, может привести и к другим неприятным последствиям — таким, как нежелательная беременность. Согласно другому исследованию Центра, в 2014 году среди девушек 16–18 лет 45,3% не владели базовой информацией о контрацептивах, а 78,4% опрошенных не слышали о мерах экстренной контрацепции.