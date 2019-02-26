Плакали, но держались: как прошла Неделя моды в Милане

Versace

На пресс-конференции перед показом Донателла Версаче постаралась убедить журналистов, что руководство модного дома умеет не только воссоздавать свои легендарные коллекции. В последнее время креативному директору приходится отражать нападки критиков из-за якобы изменившейся политики бренда (в сентябре 2018 года значительную часть акций Versace продали американскому холдингу Michael Kors).

Тогда же итальянка произнесла совершенно несвойственную ей фразу о красоте несовершенства — учитывая, что под ее началом марка в основном представляла идеально скроенные «чистые» модели, заявление звучало по меньшей мере необычно.

На создание коллекции Донателлу якобы вдохновили социальные сети, в которых люди стараются выкладывать исключительно отретушированные фотографии. По словам дизайнера, поэтому и было принято решение обратиться к стилистике гранжа.

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Однако Версаче легко заподозрить в некоторых уступках требованиям новой материнской компании, которая нацеливается на коммерческий успех, а 90-е — хотим мы того или нет — уже вернулись на крупнейшие подиумы и вызывают большой интерес у молодежи.

Привычные для марки бондажные кожаные ремни стилисты сочетали с кружевными колготками и чулками кислотных оттенков, а сверху на «бельевые» платья надели шубы из искусственного меха.

Moschino

В преддверии показа бренд опубликовал в инстаграме видео с игровым автоматом, делая намеки на то, что в коллекции обыграют тему Лас-Вегаса. Но все оказалось не так просто. Дизайнер Джереми Скотт назвал получившуюся коллекцию «чистым старомодным эскапизмом» — модели выходили на подиум с начесанными высокими париками и яркими стрелками на глазах в атмосфере, больше всего напоминающей карикатурный магазин на диване.

Мы даже увидели Беллу Хадид, которая сначала прошлась по подиуму, а потом призывно улыбалась сидя на красной Ferrari в компании других моделей.

Принты отсылали к популярным сегодня 90-м и еще вполне жизнеспособным 80-м — это тролли с разноцветными прическами и товары из ассортимента рекламных каталогов.

Любители искать скрытый смысл заявили, что на самом деле Скотт пытался поговорить на довольно избитую тему консьюмеризма и ложных ценностей, процветающих за счет телевидения и интернета. Опасения подкрепила не слишком гламурная версия «крыльев» Victoria's Secret в виде накидки с алюминиевым лотком, в который были заботливо уложены замороженное картофельное пюре, овощи и подливка.

Fendi

Презентация новой коллекции культового итальянского бренда была омрачена смертью его бессменного креативного директора Карла Лагерфельда, который скончался всего за два дня до показа. Последняя коллекция легендарного кутюрье, который сотрудничал с Fendi на протяжении рекордных 54 лет, привлекли немало внимания, да и оставшаяся у руля Сильвия Вентурини Фенди постоянно эмоционально говорила о Карле на бэкстейдже.

Сильвия познакомилась с дизайнером в 1965 году, когда ей только исполнилось 5 лет, так что она действительно прожила всю жизнь рядом с дизайнером.

Фенди рассказала: «Он называл меня «маленькой грустной девочкой».

Именно Сильвии Вентурини Фенди пришлось держать большую часть моделей показа в форме и не давать им расплакаться — даже, казалось бы, профессиональные супермодели Джиджи и Белла Хадид едва не прослезились во время дефиле.

Хотя вся коллекция была выполнена в практически фирменном «нюде» Fendi, рука кайзера была заметна практически в каждом из образов — от всевозможных воротников-стоек до шуб, внедренных им в ДНК бренда еще в 60-х. По словам тех, кто работал над коллекцией, Карл настаивал на большом банте на рубашке модели, открывшей показ, и, как обычно, оказался прав.

Закрывала шоу Джиджи Хадид, после чего непробиваемая модная публика поднялась на ноги с аплодисментами. И вовремя — на большом экране показали короткометражный фильм: гости показа увидели, как покойный кутюрье рисовал эскиз костюма, в котором он пришел на работу в свой первый день на посту креативного директора итальянского модного дома. В конце вышла Сильвия Вентурини и произнесла фразу, которую Лагерфельд говорил по завершении каждого показа: «А теперь следующий».

Gucci

Ключевым элементом шоу Gucci однозначно стали разнообразные маски — гостям показа прислали гипсовые слепки, на внутренней стороне которых были изложены детали мероприятия. Для своей осенне-зимней коллекции креативный директор Gucci Алессандро Микеле вдохновлялся своей любовью к андрогинности и античности, а аксессуары для лица должны были символизировать маскировку, которую каждый из нас зачастую использует, чтобы найти свою индивидуальность. Было что-то из реквизита фетишистов (кожа и длинные шипы), «Техасской резни бензопилой» (лаконичный белый) и явный намек на античность (золотая голова орла).

По мнению дизайнера, маска дает возможность тому, кто под ней скрывается, обрести свободу. На последовавшей за показом встрече с журналистами Микеле сказал: «Маска пустая, но в то же время полная».

Интересно и то, что моделям, которых решили оставить без «прикрытия», визажисты нарисовали слезы, а часть из них снабдили еще и своеобразными наушниками в виде золотых ушей.

Во всем, что касается одежды, Алессандро не привык идти на поводу у трендов — он создает их самостоятельно, — поэтому в этот раз его одежда, как обычно, была будто позаимствована из гардероба прадедушки. А типичный для 40-х годов прошлого столетия крой с заметными акцентами на плечах был в некоторых случаях дополнен нарочно торчащими из пиджаков и брюк нитками.

Микеле прокомментировал и инцидент со скандальной балаклавой, которую пришлось снять с продажи после обвинений марки в расизме из-за ассоциаций с блэкфейсом. Модельер предпочел вынести для себя ценный урок: «Это должно быть использовано для создания чего-то нового. Это поможет нам делать вещи по-другому».