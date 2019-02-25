Галлон икры и тапочки: как звезды развлекаются после «Оскара»

Основная масса голливудских звезд сразу после вручения премии Американской киноакадемии переместилась в Центр искусств им. Уоллиса Анненберга, где прошла традиционная афтепати журнала Vanity Fair. Эта вечеринка не такая закрытая, как может казаться: на нее может попасть любой желающий, однако за билет придется отдать около $80 тыс. (почти 7 млн. рублей) за двоих.

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Для звезд, прогулявшихся по красной дорожке перед вручением кинопремии, афтепати — отличный шанс исправить модные ошибки, без которых не обошлось и в этом году. Например, снять розовую мочалку или платье-вафлю, смыть кривые стрелки и избавиться от прочих бьюти-провалов. Главное — не наделать новых: самым обсуждаемым нарядом афтепати 91-й церемонии «Оскар» стало откровенное платье Кендалл Дженнер, которое подчеркнуло не только все достоинства фигуры модели, но и отсутствие на ней нижнего белья.

Концентрация сияющих черных платьев в этот вечер, определенно, зашкаливала: Майли Сайрус выбрала модель платья поскромнее, чем Кендалл Дженнер, однако вырезом на груди звезды вполне могут посоревноваться.

Черный цвет для афтепати выбрали и многие другие звезды: Приянка Чопра, Джессика Альба, Шейлин Вудли, Натали Портман, Эшли Симпсон, Хлоя Грейс Морец, Рита Ора, Хлоя Севиньи.

Зои Кравиц в противовес каждому открытому миллиметру ног Кендалл Дженнер надела черную юбку в пол и нечто похожее на верх от очень миниатюрного золотистого купальника.

Джеймс МакЭвой, покинувший церемонию вручения кинопремии с пустыми руками, прогуливался между звезд с бокалом в руках в белой рубашке с многочисленными автографами, оставленными его коллегами красной ручкой.

Никому не показалось, что на вечеринку Vanity Fair после церемонии дошло мало звезд, однако некоторые гости кинопремии выбрали присоединиться к торжеству в отеле Chateau Marmont вместе с Джей Зи и Бейонсе.

Такая вечеринка была впервые проведена в прошлом году: ее особенность состоит в полной конфиденциальности, однако кое-что мы все-таки знаем.

Сообщается, что в прошлом году Джей Зи и Бейонсе просили гостей обращаться к ним только как «хозяин и хозяйка». Все знаменитости растворялись в прихожей за плотными темными портьерами, за пределами которых был наложен полный запрет на использование социальных сетей и фотокамер.

«Бейонсе и Джей Зи приняли ряд жестких мер, чтобы никто из их гостей не загружал какие-либо неловкие снимки с вечеринки. Они хотели сохранить все это в тайне, а также приказали знаменитостям оставить свою охрану дома, чтобы было больше места для всех остальных», — рассказал источник Capital FM.

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Другой анонимный источник сообщил Page Six, что в прошлом году вечеринка «позволила многим звездам смешаться с толпой и распустить прически, потому что они знали, что не попадут под микроскоп любопытных глаз», что довольно редко для голливудских звезд, с которых не сводят камеры смартфонов.

На прошлогодней вечеринке звезды могли сменить неудобные туфли и высокие каблуки на теплые носки и тапочки — все по-домашнему.

Известно, что в этом году афтепати от Бейонсе под кодовым названием «Золотая вечеринка» прошла в гараже Chateau Marmont, одного из самых эксклюзивных тусовок Голливуда. Согласно ES Insider, за еду на вечеринку снова позвали отвечать шеф-повара известного ресторана Eleven Madison Park Дэниела Хамма. В прошлом году помимо галлона черной игры Хамм приготовил для афтепати трюфельные кесадильи и вафли с курицей.

В прошлом году Бейонсе и Джей Зи рассказывали, что на их приватной вечеринке присутствовало от 150 до 200 гостей. Среди них были Леонардо Ди Каприо, Майкл Джордан, Дрейк, Коби Брайант, Джордан Пил, Минди Калинг, Анджела Бассетт, Рианна и Джейми Фокс. В отличие от других вечеринок, следующих за церемонией награждения кинопремией, на этой афтепати нет никаких выступлений: здесь все звезды отдыхают, а не работают.

В преддверии вечеринки близкий друг Джея Зи рассказал Page Six, что список приглашенных настолько конфиденциален, что даже он не в курсе, кто будет отдыхать в Chateau Marmont после «Оскара» в этом году.

Неудивительно, что и после вечеринки никто ничего не рассказывает: тайну частной жизни звездная пара охраняет на редкость рьяно.