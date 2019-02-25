«Не хватает уважения»: Меган напомнили, что она не звезда

Принц Гарри и Меган Маркл завершают свой официальный визит в Марокко на фоне скандала, разразившегося из-за роскошной вечеринки по случаю будущего рождения ребенка, которую на прошлой неделе закатила Меган Маркл в Нью-Йорке. Встречи с молодыми предпринимательницами и девочками из сельской местности, получают среднее образования благодаря усилиям благотворительной организации, казалось бы, должны были несколько сгладить неприятное впечатление, которая произвела на британцев откровенная демонстрация герцогиней своего богатства. Однако и в Марокко Меган не удержалась от того, чтобы выбирать для публичных выходов роскошные дизайнерские наряды.

Реклама

В субботу вечером герцогиня Сассекская появилась на публике в роскошном алом платье-кейпе Valentino, а в воскресенье прибыла на встречу с молодыми женщинами-предпринимателями в резиденцию посла Великобритании Томаса Рейли в кремовом платье-кафтане в пол, созданном Dior специально для нее.

Фоторепортаж: Другое королевство: Меган Маркл и принц Гарри в Марокко __is_photorep_included12206581: 1

Единственной попыткой как-то приблизиться к народу был наряд Меган, который она выбрала для встречи с сельскими девочками в городе Асни в Атласских горах: вместо дизайнерских нарядов герцогиня Сассекская выбрала предметы гардероба, цену которых составляет не четырехзначная, а трехзначная или двухзначная сумма – блейзер Alice + Olivia стоимостью 394 фунта стерлингов, балетки Birdies (90 фунтов), шарф Wilfred (67 фунтов).

Любовь Меган Маркл к шикарной жизни вообще и к дизайнерским нарядам в частности все больше обсуждается в британском обществе, находящемся сейчас в несколько встревоженном состоянии из-за выхода Великобритании из ЕС. Меган все чаще стараются напомнить, что он не кинозвезда, а член королевской семьи, которой приличествует совсем не тот роскошный образ жизни, который она демонстрирует сейчас.

Так, в минувшие выходные издание Sun рассказало о том, что, по мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не одобрят роскошный бейби-шауэр, на который на прошлой неделе Меган Маркл летала в Нью-Йорк. В общей сложности, поездка обошлась герцогине Сассекской в 384 тыс. фунтов стерлингов ($501 тыс.): несмотря на то, что эти расходы возместили подруги Меган, и из королевской казны не было взято ни фунта, сумма потрясла британцев.

«Я думаю, что принц Уильям будет возмущен расточительностью Меган на этой неделе, а также тем фактом, что вечеринка в честь скорого рождения ее ребенка была больше «звездной», чем «королевской», — сказал Пол Баррел изданию The Sun. Он добавил, что герцогиня Сассекская ведет себя, как суперзвезда, чем напоминает ему Ким Кардашьян.

Королевский биограф Анджела Левин также считает, что роскошная вечеринка в Нью-Йорке была «широко воспринята как демонстрация расточительности в период испытаний для наций».

И действительно, после той вечеринки твиттер-аккаунт Кенсингтонского дворца получил множество негативных комментариев в адрес Меган Маркл от пользователей соцсети.

Как считает Анджела Левин, Меган Маркл обращается со своей репутацией крайне небрежно. Между тем, по ее словам, принц Гарри ранее уверял ее, что не стремится стать знаменитостью и хочет, чтобы его вклад в жизнь общества воспринимался серьезно.

Как отметила королевский биограф в своей колонке для издания Mail on Sunday, об этом говорит тот факт, что герцог Сассекский предпочел остаться дома, пока его жена развлекалась за океаном, и принять участие в благотворительной акции по раздаче еды нуждающимся детям.

По мнению Анджелы Левин, благотворительная работа самой Меган – под вопросом. Сейчас под ее патронажем находится благотворительный фонд Smart Works, предоставляющий малоимущим и безработным женщинам деловую одежду, в которой можно ходить на собеседования и искать работу – однако сама Меган проявляет не слишком много сочувствия к подопечным фонда, по крайней мере, не выражает это. Дело в том, что на встречу с безработными нуждающимися женщинами Меган Маркл явилась в наряде, общая стоимость которого составила 5600 фунтов стерлингов.

«Такое ощущение, что ей не хватает уважения к тому стилю поведения, которого придерживались предыдущие поколения, — считает Анджела Левин. – Бывает, что она как будто не хочет прислушиваться к советам, предпочитая продвигать свое видение, сформировавшееся дома. У членов королевской семьи совсем не такие обязанности и обязательства, как у звезд Голливуда. И я не уверена, что она признает это, в отличие от ее мужа».