Розовый ад: кто привел «Оскар» в ужас

Reuters Эмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Наверняка после сегодняшней ночи звезде «Ла-Ла Ленда» захочется расторгнуть свой бесконечный контракт с Louis Vuitton — мастерство ее стилистов дало ощутимый сбой. По крайней мере, Стоун обеспечила этот «Оскар» мемами — и это не считая тех, что были адресованы пылающему огню творческого дуэта Леди Гаги и Брэдли Купера и сгорающей от ревности Ирине Шейк.

Рядом с фотографиями наряда актрисы в твиттере и инстаграме уже поселились тараканы, змеи, жареная вместе с чешуей рыба, стейки и все представители флоры и фауны, а также шедевры кулинарного искусства, что отличаются коричневой окраской и геометрическим узором. Лично мы, как поклонники таланта Эммы Стоун, остановимся на сравнении с королевской коброй.

Уже давно модные бренды не обращались к принтам из ромбов, потому что это влечет определенные последствия.

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Зато теперь, благодаря французскому дому Louis Vuitton, человечество наконец может представить себе, как мир видят мухи — именно, сегментами.

Mario Anzuoni/Reuters Сара Полсон на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Прошедшим вечером актриса не была названа ни в одной из представленных номинаций, но ее платье от Brendon Maxwell однозначно привлекало внимание. Удивительного в наряде от американского фотографа, ставшего модельером, действительно хватает.

Всего несколько взмахов волшебной иголкой, и вот привлекательная 44-летняя женщина уже превращается в комбинацию из сдутого воздушного шарика и артиста московского театра «Ромэн».

На отчасти оголенной талии затянули пару шнурков, необходимость которых должны объяснять либо их создатели, либо уже философы. Вариант с эстетической составляющей стоит отвергнуть сразу.

Из плюсов — в платье есть карманы, куда можно положить телефон, с которого легко заказать такси и уехать от всего, что связано с «Богемской рапсодией» навсегда.

Mario Anzuoni/Reuters Джемма Чан на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Образ актрисы, благодаря которой ожила одна из героинь «Безумно богатых азиатов», смотрелся приемлемо только на фотографии, которую Чан выложила в свой аккаунт в инстаграме за пару часов до приезда на церемонию. В этом, кстати, заключается большая проблема всех «зрелищных» платьев — рано или поздно придется стать на месте, потому что фотографы «Оскара» еще не научились делать «бумеранги».

Большие нежно-розовые куски хлопка, сшитые друг с другом на манер добротного стеганого одеяла трудолюбивыми мастерами дома Valentino Haute Couture, попросту «утопили» в себе хрупкую англичанку.

Судя по ее лицу на большинстве снимков, она осознала свою ошибку уже в начале мероприятия.

Mario Anzuoni/Reuters Майя Рудольф на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Актриса и комедиантка также не отказалась от возможности надеть что-нибудь розовое. Этим «чем-нибудь» оказалось летящее цветочное «платье-ночнушка» от Giambattista Valli. Можно было до последнего надеяться, что образ Рудольф был нужен для одной из шуток в начале ее выступления на самой церемонии. Или хотя бы был призывом обратить особое внимание на истоки культуры трансвеститов, потому что в 80-х выбор накрашенных мужчин в париках и платьях останавливался именно на этом фасоне.

Но этим надеждам не суждено было сбыться — 46-летняя американка действительно не осознавала всю комичность своего внешнего вида.

Reuters Линда Корделлини на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

«Зеленая книга» забрала золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм», а наш персональный «розовый ад» венчает исполнительница его главной женской роли Линда Корделлини. При смешении двух самых опасных трендов нескольких последних сезонов печальный исход был гарантирован —

бесконечные тюлевые оборки и укороченный спереди подол ярко-розового цвета придавал актрисе сходство с жертвой сексуального харассмента.

И вряд ли Корделлини хотела добиться именно этого эффекта.

К этой ядерной смеси от Schiaparelli добавилось глубокое декольте и светло-розовый бант в лучших традициях детских утренников, прямо на пупок. Стоит признать — объявленное старомодным правило оставлять открытыми либо ноги, либо грудь, в случае с Линдой еще имеет право на долгую и счастливую жизнь.