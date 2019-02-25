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Розовый ад: кто привел «Оскар» в ужас

Позор на ковре: худшие наряды церемонии «Оскар-2019»

В здании культового кинотеатра Dolby Digital в Голливуде завершилась церемония вручения «Оскара» и она была невыносимо скучной. Расцветили ее только несколько странных нарядов: «Газета.Ru» вспоминает самые опрометчивые выходы знаменитостей на прошедшем торжестве.

Эмма Стоун

Эмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе... Reuters
Эмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Наверняка после сегодняшней ночи звезде «Ла-Ла Ленда» захочется расторгнуть свой бесконечный контракт с Louis Vuitton — мастерство ее стилистов дало ощутимый сбой. По крайней мере, Стоун обеспечила этот «Оскар» мемами — и это не считая тех, что были адресованы пылающему огню творческого дуэта Леди Гаги и Брэдли Купера и сгорающей от ревности Ирине Шейк.

Рядом с фотографиями наряда актрисы в твиттере и инстаграме уже поселились тараканы, змеи, жареная вместе с чешуей рыба, стейки и все представители флоры и фауны, а также шедевры кулинарного искусства, что отличаются коричневой окраской и геометрическим узором. Лично мы, как поклонники таланта Эммы Стоун, остановимся на сравнении с королевской коброй.

Уже давно модные бренды не обращались к принтам из ромбов, потому что это влечет определенные последствия.

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Зато теперь, благодаря французскому дому Louis Vuitton, человечество наконец может представить себе, как мир видят мухи — именно, сегментами.

Сара Полсон

Сара Полсон на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе... Mario Anzuoni/Reuters
Сара Полсон на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Прошедшим вечером актриса не была названа ни в одной из представленных номинаций, но ее платье от Brendon Maxwell однозначно привлекало внимание. Удивительного в наряде от американского фотографа, ставшего модельером, действительно хватает.

Всего несколько взмахов волшебной иголкой, и вот привлекательная 44-летняя женщина уже превращается в комбинацию из сдутого воздушного шарика и артиста московского театра «Ромэн».

На отчасти оголенной талии затянули пару шнурков, необходимость которых должны объяснять либо их создатели, либо уже философы. Вариант с эстетической составляющей стоит отвергнуть сразу.

Из плюсов — в платье есть карманы, куда можно положить телефон, с которого легко заказать такси и уехать от всего, что связано с «Богемской рапсодией» навсегда.

Джемма Чан

Джемма Чан на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе... Mario Anzuoni/Reuters
Джемма Чан на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Образ актрисы, благодаря которой ожила одна из героинь «Безумно богатых азиатов», смотрелся приемлемо только на фотографии, которую Чан выложила в свой аккаунт в инстаграме за пару часов до приезда на церемонию. В этом, кстати, заключается большая проблема всех «зрелищных» платьев — рано или поздно придется стать на месте, потому что фотографы «Оскара» еще не научились делать «бумеранги».

Большие нежно-розовые куски хлопка, сшитые друг с другом на манер добротного стеганого одеяла трудолюбивыми мастерами дома Valentino Haute Couture, попросту «утопили» в себе хрупкую англичанку.

Судя по ее лицу на большинстве снимков, она осознала свою ошибку уже в начале мероприятия.

Майя Рудольф

Майя Рудольф на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе... Mario Anzuoni/Reuters
Майя Рудольф на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Актриса и комедиантка также не отказалась от возможности надеть что-нибудь розовое. Этим «чем-нибудь» оказалось летящее цветочное «платье-ночнушка» от Giambattista Valli. Можно было до последнего надеяться, что образ Рудольф был нужен для одной из шуток в начале ее выступления на самой церемонии. Или хотя бы был призывом обратить особое внимание на истоки культуры трансвеститов, потому что в 80-х выбор накрашенных мужчин в париках и платьях останавливался именно на этом фасоне.

Но этим надеждам не суждено было сбыться — 46-летняя американка действительно не осознавала всю комичность своего внешнего вида.

Линда Карделлини

Линда Корделлини на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в... Reuters
Линда Корделлини на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

«Зеленая книга» забрала золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм», а наш персональный «розовый ад» венчает исполнительница его главной женской роли Линда Корделлини. При смешении двух самых опасных трендов нескольких последних сезонов печальный исход был гарантирован —

бесконечные тюлевые оборки и укороченный спереди подол ярко-розового цвета придавал актрисе сходство с жертвой сексуального харассмента.

И вряд ли Корделлини хотела добиться именно этого эффекта.

К этой ядерной смеси от Schiaparelli добавилось глубокое декольте и светло-розовый бант в лучших традициях детских утренников, прямо на пупок. Стоит признать — объявленное старомодным правило оставлять открытыми либо ноги, либо грудь, в случае с Линдой еще имеет право на долгую и счастливую жизнь.