«Сердце разбито на куски»: умер внук «короля Голливуда»

В Техасе в возрасте 30 лет скончался Кларк Гейбл III — внук кинозвезды Золотого века Голливуда Кларка Гейбла, более всего известного нашему зрителю по роли в картине «Унесенные ветром» 1939 года, где он сыграл Рэтта Батлера. Причина смерти потока актера в столь молодом возрасте пока неизвестна.

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Кларк Гейбл III — актер, модель и ведущий реалити-шоу «Изменники», в котором открываются неприятные факты неверности партнеров разных людей, — был найден без сознания в пятницу утром, его обнаружила его невеста. Как сообщила его сестра Кейли Гейбл в своем фейсбуке, он скончался в Техасском пресвитерианском госпитале в Далласе.

«Мой брат был найдет без сознания сегодня утром его невестой и не проснулся, — написала Кейли Гейбл на своей странице в фейсбуке. — Я люблю тебя, Кларки, мне жаль, что мы не смогли тебя спасти. Мое сердце разбито на куски. Покойся с миром».

Мать Кларка Гейбла III Трейси Ярро Шефф подтвердила печальную новость в своем инстаграме. «С необычайно тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком, — написала мать покойного актера. — Он ушел из жизни этим утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын. Мама».

Отец покойного Кларка Гейбла III — Джон Гейбл II, сын актрисы Кэй Уильямс и Кларка Гейбла, прославленного голливудского актера. Звезда «Унесенных ветром», Гейбл ушел из жизни в 1960 году — его жизнь оборвалась из-за артериального тромба, образовавшегося после сердечного приступа. Его внук, родившийся через 18 лет после кончины деда, весьма гордился родством и часто выкладывал фотографии знаменитого предка в своем инстаграме.

Впрочем, по его же собственным словам, знаменитое имя не позволяло ему раскрыться как уникальная личность, поскольку все думали только о его знаменитом деде. «Я мог получить в школе какую-нибудь премию, и когда на вручении говорили имя «Кларк Гейбл», все родители вставали. У меня отнимали мою идентичность, потому что люди не верили, что это настоящее имя», — признавался молодой человек.

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Кларк Гейбл III начинал свою карьеру как модель — уже в возрасте пяти лет он начал сниматься для рекламных кампаний таких разнообразных брендов, как Prada, Disney и Converse, в также сниматься в многочисленных видеоклипах. Актерское мастерство Гейбл изучал в Нью-Йоркской киноакадемии, а после стажировался в Италии, где снялся в своей первой большой роли в фильме «В поисках Клариссы».

С 2012 года он — ведущий реалити-шоу «Изменники», в котором под прицелом телекамер люди узнают неприятную правду об измене возлюбленных. В фильмографии внука знаменитого Кларка Гейбла есть также четыре актерских работы, однако две картины с его участием еще не вышли — это фильм Heckle (это название можно перевести как «Чесалка»), который находится в стадии постпродакшна, и картина «Закат на рассвете», производство которой еще только анонсировано.

Кларк Гейбл III был успешным предпринимателем — у него был бутик мужской одежды, а кроме того, он производил линию одежды и аксессуаров для серферов. Еще одним проектом Гейбла был онлайн-магазин электроники.

Из неприятных эпизодов биографии Гейбла — арест, которому он подвергся в 2011 году. Тогда молодого человека задержали за то, что он направлял лазерную указку на полицейский вертолет в Лос-Анджелесе. Его приговорили к тюремному заключению сроком на 10 дней, после чего он должен был три года находиться на испытательном сроке у правоохранительных органов.

Актер и телеведущий проживал в Малибу в Калифорнии. Все свободное время он отдавал спорту — серфингу, боксу и мотокроссу. В 2017 году у Кларка Гейбла III родилась дочь.

Сестра Кларка Гейбла III Кейли Гейбл родилась в 1986 году — она старше него на два года. Кейли Гейбл — тоже актриса, ее можно увидеть в картине 2008 года «Пэрис Хилтон: моя лучшая подруга». В 2015 году она родила сына, которого тоже назвала в честь своего знаменитого деда — Оушен Кларк Гейбл.