«Королеве это не понравится»: кто оплатил банкет Меган

Вчера, 21 февраля, Меган Маркл вернулась в Лондон после своего роскошной вечеринки, которая прошла в Нью-Йорке в честь будущего рождения ее первенца. Как сообщает Daily Mail, стоимость путешествия герцогини Сассекской в Америку составила около $500 тыс.

Реклама

Внушительная часть бюджета была потрачена на дорогу: прямой шестичасовой перелет из Гэмпшира в Нью-Йорк на частном реактивном самолете Gulfstream G450, который выбрала Меган Маркл, стоит $125 тыс. в один конец. Согласно Vanity Fair, этот самолет не принадлежит королевской семье: его герцогине одолжила одна близкая подруга из Торонто.

Меган приземлилась в аэропорту Фарнборо в Гэмпшире, который эксплуатируется исключительно частными самолетами. Чтобы довезти герцогиню и ее подарки из аэропорта домой, пришлось задействовать два джипа.

Бросающаяся в глаза роскошь путешествия Меган в Нью-Йорк вызвала много вопросов в Великобритании. И это несмотря на то, что Кенсингтонский дворец официально заявил о «частном финансировании» поездки. Как сообщают источники, близкие к королевской семье, с организацией бэйби-шауэра герцогине помогли ее подруги: Амаль Клуни оплатила перелет, а Серена Уильямс покрыла расходы на проживание.

Также стало известно, что Кейт Миддлтон не присутствовала на вечеринке своей родственницы. Вместо этого она выбрала активный отдых в кругу семьи: герцоги Кембриджские решили покататься на лыжах. Этот факт ставит под удар информацию о примирении враждовавших герцогинь.

Аренда пентхауса, в котором Меган праздновала бэйби-шауэр со своими звездными подругами, стоит $75 тыс. в сутки — эти апартаменты считаются самыми дорогими в Нью-Йорке. Они принадлежат отелю The Mark и состоят из двух этажей, пяти спален, четырех каминов, шести ванных комнат. Из окон пентхауса открывается панорамный вид на Центральный парк. Пока Меган проводила время в эксклюзивных апартаментах, у здания отела пришлось усилить меры безопасности.

Как сообщают очевидцы, в день вечеринки в отель доставили огромную тележку с голубыми и розовыми гортензиями и машины для сладкой ваты. Развлекать герцогиню и ее подруг, по всей видимости, приехала арфистка Эрин Хилл, которую заметили в отеле со своим музыкальным инструментом.

Если верить инстаграм-отчетам гостей вечеринки, на бэйби-шауэре было множество сахарного печенья с глазулью в виде аистов, погремушек и нагрудников.

По данным Entertainment Tonight, за еду на празднике герцогини отвечал француз Жан-Жорж Вонгерихтен, известный как шеф-повар отеля The Mark. Подробности меню на бэйби-шауэре остаются в тайне, однако известно, что фирменные блюда Вонгерихтена — это таящий шоколадный торт и имбирный жареный рис.

По приблизительным подсчетам, на всю поездку, включая перелет, проживание, охрану, еду, украшения и подарки, могло быть потрачено более полумиллиона долларов. Кенсингтонский дворец в своем заявлении о том, что путешествие не имеет отношения к государственной казне, не уточнял, какие конкретно «частные источники» помогли оплатить поездку. Если Амаль Клуни заплатила за перелет, а Серена Уильямс помогла с арендой пентхауса, то, откуда взялись средства на остальные расходы, остается загадкой.

Ведущий шоу «Доброе утро, Великобритания» Пирс Морган предположил, что королева Елизавета может думать по поводу поездки герцогини. Морган ожидает, что она «немного обеспокоена» путешествием Меган Маркл. Телеведущий объяснил, что в Великобритании не принято устраивать вечеринки в честь еще не родившихся детей и это «не то, что хотела бы видеть королева».

Также Пирс Морган уточнил, что не имеет значения, платила ли герцогиня за что-либо, или же все это было подарком от подруг.

«Все дело в восприятии», — сказал Морган и добавил, что пользователям соцсетей, просматривающим роскошные снимки с вечеринки, однозначно не нравится, как герцогиня «тычет им в носы» своим роскошным образом жизни.

«Главное в королевской семье — быть недооцененным. Мы все об этом знаем, знаем, что они очень богаты. Но правило номер один — не тычьте в носы британцев свое богатство. Им нравится, когда члены королевской семьи ведут себя скромно», — резюмировал Морган.