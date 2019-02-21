«Хочу просто исчезнуть»: почему Лагерфельд боялся смерти

Пышных похорон модельера Карла Лагерфельда не будет, согласно его воле – об этом официально заявили представители его марки. «Его пожелания будут учтены», — приводит Le Figaro слова источника. А свои пожелания на случай смерти модельер, скончавшийся в возрасте 85 лет, высказывал не раз – не однажды он говорил, что предпочел бы. Чтобы его кремировали после кончины, поскольку «лучше умереть, чем быть погребенным под землей».

Церемония похорон всегда вызывала у кутюрье отвращение: проходить перед гробом покойного, лить слезы, одеваться в черное, — все это казалось Лагерфельду страшной безвкусицей, которой он старался избегать, но не стеснялся оценивать. Так, например, в интервью журналу Numero в 2017 году он довольно презрительно отозвался о торжественной и многолюдной церемонии прощания с рок-певцом Джонни Холлидеем: «Учитывая печальную истории семьи Холлидея, похороны в Мадлен выглядели сплошным фарсом». А в 2015 году в интервью журналисту Марку-Оливье Фогьелю в передаче «Le Divan» Лагерфельд, рассуждая о погребении после смерти, кутюрье говорил:

«Я нахожу это чудовищным. Я хочу просто исчезнуть, как животные – в диком лесу. Это ужасно – закапывать человеческие останки».

Одно из своих последних интервью Карл Лагерфельд дал журналу Paris Match в июле 2018 года. Когда журналистка спросила его, кого он видит своим преемником, кутюрье ответил: «Неуместный вопрос — я бессмертен». А когда корреспондент издания сказала, что не представляет себе мир без него, сказал: «Тем лучше! Это сохраняет во мне молодость и энергию, мне это очень нравится. Я делаю по двенадцать коллекций в год. Я не вижу, кто мог бы это делать вместо меня».

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Сама по себе идея смерти, как пишет Le Monde, была для Лагерфельда невыносима. Вплоть до самой его кончины в американском госпитале в Нейи его окружение не решалось обсуждать вероятность, что он умрет. И это они тоже делали по воле кутюрье – говорить только о жизни, о работе.

Карл Лагерфельд и сам не любил говорить о своей смерти: когда прошлым летом газета Le Monde договаривалась с ним об интервью, он первым делом поинтересовался: «Это же не для некролога?» Он ненавидел говорить о прошлом: «Прошлое меня не интересует, поскольку люди из прошлого уже умерли».

И все же был один человек, смерть которого Лагерфельду пришлось встретить буквально лицом к лицу – это его возлюбленный Жак де Башер, скончавшийся в 1989 году в возрасте 38 лет от СПИДа. Модельер, который никогда не ходил на похороны, организовал церемонию прощания для любимого человека и сам присутствовал на ней.

Теперь прах Лагерфельда, согласно его собственному пожеланию, смешают с прахом его матери и частью праха де Башера.

Об этом сам Лагерфельд предупреждал несколько лет журналистку Мари Оттави, работавшую над книгой «Жак де Башер: темный денди». Он рассказал автору биографии Жака де Башера, вышедшей в 2017 году, что его прах «хранится в секретном месте»: «Однажды его соединят с моим».

Отношения с Жаком де Башером связывали Лагерфельда в течение 18 лет. Любовь кутюрье была платонической: между партнерами не было физической связи, по признанию самого Лагерфельда. Сам Жак де Башер был довольно известной личностью – саркастичный, взбалмошный, бешено красивый, он был хорошо известен парижской богеме. «Я безгранично любил этого мальчика, но у меня не было физического контакта с ним, — признавался Лагерфельд Мари Оттави. – Конечно, меня искушала его внешняя привлекательность».

Де Башер, между тем, вел жизнь человека, не стесненного обязательствами, заводя многочисленные романы и устраивая вечеринки, которые, кстати, спонсировал его партнер. Одним из его возлюбленных недолгое время был модельер Ив Сен-Лоран – звезда Парижа 60-х и 70-х, победивший в 1954 году вместе с Лагерфельдом в конкурсе Woolmark Prize, который положил старт карьере обоих кутюрье. Лагерфельд знал об их связи, но не препятствовал, а вот партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже, по мнению самого Лагерфельда, был в ярости: по словам кутюрье, Пьер Берже даже обвинял Карла Лагерфельда в том, что он нарочно подстроил этот роман, чтобы модный дом Yves Saint Laurent пошел ко дну.

Еще одно живое существо, с прахом которого Лагерфельд был соединиться после смерти – его любимая кошка Шупетт. «Я потребовал, чтобы меня кремировали и чтобы мой прах развеяли вместе с прахом моей матери и Шупетт, если она умрет раньше меня», — признался Лагерфельд в интервью изданию Numero в 2018 году.