Замуж никто не берет: Леди Гага рассталась с бойфрендом

Американская певица Леди Гага в ближайшее время не станет замужней женщиной: как сообщило издание People, звезда разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино.

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О том, что певица и ее агент расстаются, рассказал официальный представитель певицы: «У них просто ничего не вышло. Иногда отношения просто заканчиваются. Здесь нет никаких длинных и печальных историй», — прокомментировал слухи представитель певицы. Сама Леди Гага пока что не делала никаких заявлений по этому поводу.

Фанаты певицы начали подозревать неладное еще на церемонии вручения премии «Грэмми», когда заметили отсутствие на руке певицы огромного обручального кольца, которое ей подарил Кристиан.

Волнение усилилось, когда в своей речи на вручении наград Гага не назвала своего жениха в числе тех, кому она благодарна за любовь и поддержку.

Еще одним тревожным звонком стал пост Леди Гаги в инстаграме в День святого Валентина — в нем она не упомянула свою вторую половинку, как это принято у звезд. Вместо любовного послания певица опубликовала фотографию своей татуировке на спине «La Vie En Rose» (это знаменитая французская песня, которую она поет в кинофильме «Звезда родилась») и ненавязчиво поздравила своих поклонников с праздником. Поскольку почти каждая пара использует День святого Валентина как предлог для того, чтобы лишний раз упомянуть своего партнера или партнершу в социальных сетях, тот факт, что Леди Гага не написала ни слова о Карино, стал очень показательным.

Теперь представитель певицы официально подтвердил, что Леди Гага и Кристиан Карино решили расторгнуть помолвку.

Не так давно, после съемок фильма «Звезда родилась», начали распространяться слухи о тайном романе Леди Гаги и актера Брэдли Купера, сыгравших в картине главные роли. Несмотря на то что оба артиста уже состояли в довольно серьезных отношениях (Брэдли Купер с 2015 года встречается с моделью Ириной Шейк), эти сплетни распространялись все активнее, пока в октябре прошлого года Гага не объявила о своей помолвке с Карино, успокоив фанатов.

Кристиан Карино — агент певицы. Помимо самой Леди Гаги, он работал с такими звездами, как Джастин Бибер, Джонни Депп, Кристина Агилера, Бритни Спирс, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун и Бруно Марс. Продолжит ли он работать с Леди Гагой после разрыва отношений, пока неизвестно.

Отношения певицы с Карино начались в феврале 2017 года, спустя полгода после ее разрыва с актером Тейлором Кинни. К слову, с ним у Гаги тоже были серьезные отношения, которые дошли до помолвки, однако это ни к чему не привело.

О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера стало известно не сразу, поскольку пара долго держала свои отношения в секрете. Папарацци сначала заметили влюбленных в кафе, а потом застали за поцелуем накануне Супербоула. В январе 2018-го Леди Гага и Кристиан Карино впервые официально подтвердили свои отношения.

Тогда певица дала трогательное интервью New York Post, рассказав о заботливом отношении Кристиана к ней. «Самое лучшее в любви к кому-то — это знать, что тебя поймают, если ты упадешь», — сказала Леди Гага о Кристиане.

В последний раз вместе они выходили в свет в январе — тогда они появились на церемонии вручения премии SAG Awards, и никто не мог предугадать их расставание. Очевидно, что и на «Оскар», который состоится уже в это воскресенье, Леди Гага придет в одиночестве.

Как уже говорилось, до Кристиана Карино Леди Гага встречалась с актером Тейлором Кинни. Их роман начался в 2011, а в День святого Валентина 2015 года состоялась их помолвка. К сожалению, спустя несколько месяцев они расстались, однако до сих пор остаются хорошими друзьями. Чего не скажешь о ее другом, предыдущем бойфренде, продюсере Робе Фусари — считается, что именно он положил начало карьере певицы. После расставания в 2010 году он подал в суд на свою бывшую возлюбленную. Разбирательства закончились лишь пять лет спустя.

Самые длинные отношения у певицы были с Люком Карлом, который был барменом — это было еще до того, как она стала знаменитой. Они встречались более шести лет, и после расставания Леди Гага посвятила ему одну из своих песен.