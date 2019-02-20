«С нее хватит»: бойфренд Кардашьян изменил в последний раз

Младшая сестра Ким Кардашьян-Уэст 34-летняя Хлои рассталась с отцом своего ребенка — баскетболистом Cleveland Cavaliers Тристаном Томпсоном. Причиной для расставания, как сообщает портал TMZ, стала измена Томпсона — по словам источника, Кардашьян узнала о связи ее возлюбленного с лучшей подругой своей младшей сестры Кайли Дженнер.

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Источники сообщили таблоиду, что Тристан прилетел в Лос-Анджелес из Кливленда, Огайо, чтобы провести День святого Валентина вместе с Хлои и их десятимесячной дочерью Тру. Однако на вечеринке вечером воскресенья, 17 февраля, Томпсон якобы уединился Джордан Вудс, многолетней подругой Кайли Дженнер.

Очевидцы сообщили, что видели, как Тристан и Джордан целовались, а Хлои незамедлительно узнала об этом и в тот же вечер бросила игрока НБА.

В интервью с TMZ инсайдер подчеркнул, что «с нее было достаточно». Пара уже вряд ли сойдется, потому что простить спортсмена во второй раз у звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», скорее всего, не получится.

Даже поклонники пары уже встали на сторону Хлои — пытаться продолжать отношения с неверным мужчиной исключительно ради маленькой дочери нездорово даже по мнению людей, доверяющим чаям и корсетам для похудения, которые рекламируют сестры знаменитого клана в инстаграме.

Впервые о ветреном характере Тристана стало известно еще в октябре 2017 года, когда его видели в одной из кальянных в Вашингтоне, где баскетболист целовался с одной женщиной и хватал другую.

Фрагмент видеосъемки, сделанной в заведении, был выложен в сеть всего за несколько дней до того, как Хлои родила их дочь в одном из госпиталей Кливленда.

Меньше чем за неделю до родов анонимные источники опубликовали еще одно доказательство измены Томпсона — на видео было отчетливо видно, как знаменитый игрок НБА заходил в один из отелей в Нью-Йорке с другой женщиной.

В последнее время Хлои проводила не так много времени в Кливленде, предпочитая родной Лос-Анджелес и свой дом в Калабасасе, хотя, если верить кадрам реалити, еще в начале своей беременности 34-летняя предпринимательница собиралась переехать в Огайо навсегда.

Сейчас пользователи социальных сетей гадают, как к ситуации отнесется сама Кайли Дженнер — если слухи подтвердятся, миллиардерше придется провести довольно серьезный разговор с лучшей подругой.

Можно было бы предположить, что теперь Хлои точно не будет питать нежных чувств к Джордан, которую она знает еще с тех времен, как девушки ходили в школу. Однако в инстаграме самой Вудс, который модель в последний раз обновляла два дня назад, под ее фотографией стоит «лайк» и ласковый комментарий «малышка» от Хлои.

Сестры Кардашьян, как правило, не считают нужным давать какие-либо комментарии относительно эксклюзивов в порталах о жизни звезд, поэтому чаще всего приходится искать ответ на их платформах и ждать нового сезона «Жизни семейства Кардашьян». Если пытаться каким-либо образом узнать о реакции Хлои из инстаграма, то, чисто технически, может подойти философский текст, который бизнесвуман выложила в свои сториз. Она написала:

«Я всегда предпочту любовь, привязанность и эмоциональную поддержку куче подарков. Все, чего я хочу — это чтобы моя энергия возвращалась ко мне».

Хлои Кардашьян родила свою дочь раньше срока, 12 апреля — таблоиды сразу же заключили, что будущая мать перенервничала из-за скандалов с Томпсоном — в одной из больниц в пригороде Кливленда. В родильной палате, по традиции семьи Крис Дженнер, присутствовали Кортни, Ким, Крис и лучшая подруга Хлои Малика. На родах присутствовал и Тристан, на которого в этот момент ополчились представители прессы, но мать его ребенка хотела, чтобы он был вместе с ней, несмотря на случившееся.

На тот момент девочке еще не придумали имя, поэтому молодым родителям понадобилось время после родов, чтобы выбрать подходящий вариант. Финальный вариант («True», то есть «Правда») вполне мог стать отсылкой к сложившейся ситуации.