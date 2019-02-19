Пугающие объемы: что увидели гости Лондона

JW Anderson

Модели на показе коллекции Джонатана Андерсона 18 февраля утопали в толстом белоснежном ковре — дизайнер хотел наглядно продемонстрировать, как он видит своих клиенток. В интервью после показа модельер рассказал, что он посвятил эту коллекцию, скорее, фантазии и вдохновению в моде, а в качестве целевой аудитории представлял себе «женщину, парящую в облаках».

Возвысить потенциальных покупательниц над заботами суетного мира британец решил с помощью элегантных и воздушных силуэтов, которые, несмотря на свою графичность, не выглядели строгими.

К тому же, в отличие от многих других дизайнерских решений на лондонской Неделе, образы авторства JW Anderson действительно можно носить в реальном мире и привлекать заинтересованные, а не шокированные взгляды.

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Большая заслуга Андерсона в этом сезоне состоит в том, что он играет с экстравагантными силуэтами, но при этом одежда не выглядит как карнавальный костюм. Было кое-что и для любителей мемов, а не серьезных «взрослых» коллекций — на головах девушек на подиуме красовались как будто половинки мячей для американского футбола.

Burberry

Креативный директор дома Риккардо Тиши назвал свою вторую коллекцию для культовой британской марки «Бурей». Согласно пресс-релизу, это относится к «контрастам в британской культуре и погоде». Неудивительно, что политический климат в Великобритании отозвался в сознании дизайнера, но задача Burberry как глобального бренда заключается в том, чтобы транслировать позитивную картинку на рынке.

Когда показ закончился, итальянский дизайнер рассказал, что он пытался создать вещи, которые бы призывали «объединяться, а не разобщаться».

В этот раз Тиши продемонстрировал свою любовь к уличной одежде, к которой его поклонники привыкли за то время, пока он был креативным директором в Givenchy. Взгляд итальянца на британскую моду сформировало его обучение в престижном университете дизайна Central Saint Martins в 90-х. Теперь Лондон, по мнению Риккардо, сильно изменился и представляет собой «куда менее свободное» место.

Хотя большинство моделей выглядели так, будто их только что достали из шкафа подростка из 90-х годов прошлого столетия, модные критики обсуждали нехватку фантазии у модельера в аспекте причесок. Уложенные гелем завитки волос на лице мы видели у самого Риккардо Тиши во времена его работы на Givenchy в 2015 году.

Christopher Kane

Среди британских дизайнеров за «новой сексуальностью» в эпоху после громких секс-скандалов принято обращаться к дому Christopher Kane. За кулисами шоу Кейн рассказал журналистам о подходе его команды к этому щекотливому в наше время вопросу: «Мы всегда обращаемся к сексуальности не так, как другие люди. Не явно, но подтекст всегда будет присутствовать».

И здесь дело, скорее, не в окологолливудской концепции «секс продает», а в том, что секс нельзя просто исключить из повестки, потому что это все же неотъемлемая часть нашей природы. По мнению Кристофера Кейна, и это заметно в его работах, довольно простая истина не заслуживает простого силуэта с открытой грудью или ногами, потому что путать сексапильность и пошлость индустрия моды давно не позволяет.

Коллекция, продемонстрированная публике 18 февраля, была вдохновлена исследованиями необычных объектов сексуального влечения.

В числе прочего дизайнер переосмысливал увлечения резиной, воздушными шариками, едой и жидкостями. Эта тема могла бы отвратить многих поклонников высокой моды, если бы не умелое использование довольно сложного для работы латекса, хрустальных цепочек, создающих линии декольте, и различных конфигураций кружева. Дизайнер из Лондона никогда не пытался работать «на всех», но его индивидуальность становится все ярче с каждым сезоном.

Erdem

На прошедшей неделе в Лондоне было особенно заметно, что все дизайнеры, имеющие склонность к игре с объемами вещей, наслаждаются сегодняшними тенденциями. Канадский дизайнер Эрдем Моралиоглу еще в прошлом сезоне решил попробовать свои силы в чем-то, буквально, большем, чем оверсайз.

Эту коллекцию можно назвать данью уважения итальянской принцепессе Ориетте Погсон Дории Памфилж, родившейся в одной из самых богатых аристократических семей Италии.

Если быть точнее, его больше вдохновили гобелены и картины в ее родовых поместьях, большинство из которых теперь принадлежат муниципалитету итальянского Генуя.

Моралиоглу даже рассказал небольшую историю о том, как Ориетте приходилось носить ее драгоценности на внутренней стороне пиджаков, а также повторил ее свадебное платье, которое экспрессивная аристократка потребовала расшить узором из черных роз в знак памяти ее убитому на войне отцу.