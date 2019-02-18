Мимо нот, зато трогательно: Вивьен Вествуд запела

Вивьен Вествуд, принявшая участие в Неделе моды в Лондоне, решила удивить гостей своего показа. 77-летняя основательница одноименного бренда спела во время финального прохода моделей. Законодательница фэшн-панка в яркой рубашке в красно-синюю клетку и клетчатых серых брюках появилась на подиуме с микрофоном в руках. Распущенные седые волосы и очки в стиле Курта Кобейна добавили Вивьен еще больше эпатажности, когда она пела, подпрыгивая под задорную мелодию. Дизайнер не совсем попадала в ноты, однако это никого не волновало, поскольку перформанс Вествуд, безусловно, выглядел очень трогательно.

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Вивьен Вествуд отдалилась от традиций подиумного шоу и весь свой показ на лондонской Неделе моды осень-зима 2019 превратила в спектакль, наполненный духом активизма.

Пока модели ходили по подиуму, приглашенные спикеры поэтично рассказывали о экологических проблемах на планете.

Сама коллекция Вествуд в этот раз была похожа на одежду класса люкс для нищих моряков: укороченные штаны и оверсайз-пиджаки были выполнены из бархата и твида.

Тематика всего показа крутилась вокруг изменения климата. Длинные монологи спикеров и устрашающие факты были полны призывов задуматься о глобальном потеплении и предотвращении изменения климата. Одна из моделей рассказала зрителям о своем уникальном свитере в особенной обработке, а также о том, как он связан с актуальной темой.

В соответствии с классическими канонами бренда в коллекции было много андрогинных образов. Многие девушки демонстрировали угловатые и негабаритные костюмы, а один юноша вышел на подиум в чем-то, напоминающем платье-рубашку и килт, и ботинках на каблуках.

В качестве спикера на показ пришла Роуз МакГоуэн — давняя подруга Вивьен и поклонница бренда. Она рассказывала о глобальном потеплении и как бывшая модель поговорила о взаимосвязи демократии и модельного бизнеса. Другими приглашенными спикерами были Сара Стокбридж, муза Вивьен Вествуд 90-х, и глава «Гринписа» Джон Савен, который состоит в дружеских отношениях с брендом. Стокбридж и Савен рассказывали публике о прямой взаимосвязи между окружающей средой и экономикой.

Также к показу Вивьен Вествуд разработала специальную колоду игральных карт, иллюстрирующую спасение мира от изменения климата. О некоторых карточках спикеры рассказали отдельно, чтобы привлечь как можно больше внимания гостей. Кстати, некоторые картинки из колоды также были замечены на футболках из коллекции, которую продемонстрировали модели.

Самыми характерными элементами новой коллекции 2019 года оказались классические костюмы в разных вариациях, которые давно уже стали визитной карточкой бренда. Формы традиционного костюма были переосмыслены как для мужчин, так и для женщин: модели продемонстрировали нетипичные сочетания, такие как укороченные пиджаки-куртки с расклешенными брюками, юбочные костюмы и вариации с пальто.

Принт в виде клетки и полос во всех формах уже не первый год остается в тренде, получая с каждым разом новые цветовые решения. Кроме того, из новой коллекции Вествуд можно отметить футболки с различными провокационными лозунгами, которые выглядят так, будто их расписали обычным маркером. Эти лозунги также относятся к тематике всего шоу и призывают задуматься об изменении климата в мире.

Последние несколько сезонов Вивьен Вествуд предпочитала устраивать презентации вместо показов. По этой причине многие не ожидали, что демонстрация новой коллекции пройдет в форме показа. Сюрпризом оказался и сам факт пребывания дизайнера в Лондоне.

Предыдущие мероприятия для журналистов бывший стилист Sex Pistols организовывала в США.

Однако Вествуд решила снова запустить моделей на подиум и ярко обыграть классический показ. Многие догадывались, что борьба дизайнера за улучшение экологической обстановки не остановится на улицах и перейдет на образы моделей.