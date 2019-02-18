«Наконец я свободна»: умерла сестра Жаклин Кеннеди

Младшая сестра Жаклин Кеннеди Онассис и икона стиля Ли Радзивилл скончалась в возрасте 85 лет. Агентство Associated Press подтвердило эту информацию 17 февраля. Дочь Радзивилл рассказала порталу Times, что ее мать умерла от естественных причин.

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Как только о смерти легенды светского Манхеттена стало известно, модный дизайнер Тори Берч выразил свою скорбь в твиттере: «Мое сердце разбито, и я буду скучать по нашей дорогой подруге. Покойся с миром, Ли Радзивилл».

Фоторепортаж: Умерла сестра Жаклин Кеннеди __is_photorep_included12192499: 1

Каролина Ли Бувье родилась 3 марта 1933 года, и вместе с сестрой посещала престижную Школу мисс Портер в Коннектикуте и гуманитарный колледж Сары Лоуренс в Йонкерсе, Нью-Йорк. Каролина и Жаклин, которые очень походили друг на друга высокими скулами и широко поставленными темными глазами, всегда разделяли страсть к моде и путешествиям. Каролина увлекалась искусством, дизайном интерьеров (многие считают, что именно она помогала будущей первой леди декорировать Белый дом к президентскому сроку Джона Кеннеди) и работам различных писателей — позднее эти интересы позволили ей завоевать популярность в высшем обществе.

Сестры были невероятно близки, но они не могли не соревноваться друг с другом — с самого детства Ли считалась «симпатичной», а Джекки «умной».

В январе 2018 года автор книги «Джекки, Дженет и Ли» Рэнди Тараборрелли рассказал порталу People, что сражение за популярность и всеобщую любовь закончилось победой Жаклин, когда ее муж стал президентом. В интервью Тараборрелли приводил слова Каролины: «Как я могу соревноваться с таким?»

Изначально казалось, что жизнь Ли сложится куда удачнее — она вышла замуж за уважаемого сотрудника издательства Harper & Row Майкла Канфилда, пока Джекки была практически неизвестным молодым фотографом в Вашингтоне. Но счастливым билетом «умной» сестры стала, разумеется, должность ее супруга. Тогда конкуренция медленно, но верно сошла на нет, потому что делить после выборов было нечего.

Биограф рассказал таблоиду, что для Ли Канфилд битва за влияние в семье была чем-то вроде смысла жизни, а потом он оказался утраченным. Тогда «красивая» сестра впервые столкнулась с личностным кризисом и взялась за поиски себя. «Для нее это стало началом новой эры. Она осознала, что ей нужно было отделиться от первой леди, поэтому она и начала пробовать себя в разных ипостасях (театре и дизайне интерьеров), — отметил Рэнди Тараборрелли, — Но у нее никогда не получалось обзавестись профессией, которая могла бы сравниться с тем, что было у Джекки».

В 1959-ом Каролина вышла замуж за польского аристократа, принца Станислава Альбрехта Радзивилла, чью фамилию решила сохранить даже после развода в 1974 году и оставить ее двум общим детям.

В 1961-ом гардероб жены самого молодого и привлекательного американского президента для ее знаковой поездки в Париж был отобран именно Радзивилл, а глянцевые журналы всегда помещали ее в свои списки самых безукоризненно одетых знаменитостей.

Уже в 1996 году врожденное чувство стиля заработало ей место в международном зале славы Самых стильных по версии журнала Vanity Fair.

Скорее всего, из-за невозможности реализовать себя в профессиональном плане Ли всегда вращалась среди людей, добившихся успеха на своем поприще. Она дружила с Энди Уорхолом, писателем Труманом Капоте и танцором Рудольфом Нуриевым.

За все то время, пока миссис Кеннеди была первой леди государства, миссис Радзивилл была ее практически постоянной компаньонкой — их схожее чувство юмора помогало не скучать на торжественных мероприятиях. Они ездили в совместный отпуск и не пропускали ни одного семейного сборища, Кеннеди всегда были желанными гостями в доме у Радзивиллов в Лондоне, а в 1962-ом году Ли отправилась с Жаклин в путешествие по Италии, Индии и Пакистану.

Семейные узы укрепили с помощью детей — президентская чета назвала свою первую дочь Каролиной в честь Каролины Ли, которую вся родня звала ее вторым именем, а Джон Кеннеди стал крестным отцом ее дочери Анны Кристины.

Самым сложным, как и стоило предполагать, оказался период после убийства Джона Кеннеди в 1963 году. Многочисленные свидетели признавали, что во многом благодаря поддержке сестры Жаклин смогла пережить прощание и похороны мужа, а также переезд из Белого дома вместе с детьми.

Как только известие о гибели 35-ого президента США было получено, Ли срочно прилетела из Лондона, где жила уже несколько лет, в Вашингтон. Она позволила себе расплакаться только в тот момент, когда тело Джона погрузили на Борт номер один.

После этого Радзивилл помогла сестре осесть в Нью-Йорке и приобрести квартиру в районе Пятой авеню.

Временем разлада между сестрами принято считать момент, когда Жаклин познакомилась с очередным другом Ли. Это знакомство обернулось международным скандалом: друг семьи Радзивилл Аристотель Онассис часто звал супругу принца на свою легендарную яхту «Кристина», и однажды она решила пригласить старшую сестру присоединиться к ним. Любимица Америки Жаклин Кеннеди превратилась в Джекки О.

Ли Радзивилл осталась иконой для элит США и Великобритании на протяжении десятилетий. В интервью Vanity Fair в 2016 году Ли призналась: «Было так много вещей, которые я не могла делать пока муж моей сестры был президентом. Наконец-то я свободна».