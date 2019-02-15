Бунтующие дочери: кого вернут модному Лондону

Организацией лондонской Недели моды занимается британский Совет моды, который ставит своей целью поддерживать в первую очередь молодых дизайнеров из Великобритании. Поэтому коммерческого потенциала у приближающейся Недели не так много — можно по пальцам одной руки пересчитать крупные бренды, которые презентуют коллекции в Лондоне.

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Тем не менее, ожидается появление представителя королевской семьи — в прошлом году королева учредила собственную ежегодную премию за достижения в области дизайна. Лауреатом 2018 года стал модельер Ричард Куинн, приглянувшийся британскому Совету моды. Молодой человек все еще презентует свои коллекции в рамках «домашней» Недели, а звезды даже начинают появляться на красных ковровых дорожках в нарядах его одноименного бренда.

Казалось бы, место Елизаветы II на модном мероприятии должна была бы занять обласканная дизайнерами Меган Маркл или большая поклонница британских кутюрье Кейт Миддлтон, но обязанности распределили иначе.

Вместо молодых герцогинь награду будет вручать не столь популярная среди молодежи супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуэлльская Камилла.

Счастливой обладательницей приза станет Бетани Уильямс — Совет моды опубликовал заявление, где объяснялся выбор победителя: она заслужила премию благодаря «демонстрации собственной ценности для сообщества». В предыдущие сезоны дизайнер становилась партнером общественных движений за права женщин, благотворительных инициатив в поддержку бездомных и многих других.

Victoria Beckham

В этом сезоне основательница марки, которая недавно объявила о запуске собственной косметической линейки, решила прийти к корням и показать коллекцию «Осень-зима 2019» за пределами Нью-Йорка. В 2018 году марка жены Дэвида Бекхэма празднует свое 10-летие, а это значит, что мы можем ожидать либо нотки ностальгии, либо яркое шоу, а это явление дизайнерам Лондона было бы в новинку. Все поклонники делового, но женственного стиля смогут посмотреть прямую трансляцию показа уже 17 февраля.

Vivienne Westwood

Последние несколько сезонов дизайнер предпочитала устраивать вместо показов презентации, которые бы не предполагали проход моделей по подиуму и пребывание Вивьен Вествуд в Лондоне.

Предыдущие мероприятия для журналистов бывший стилист Sex Pistols организовывала в США.

Однако в этот раз Вествуд, как и Бэкхем, решила вернуться домой с помпой анонсом классического показа — возможно, ее борьба за улучшение экологической обстановки не остановилась на улицах и перешла на образы моделей. К тому же, экспрессивный модельер попробует присоединиться к общей тенденции проведения совместных показов, когда модели женского и мужского пола участвуют в одном шоу.

Burberry

В прошлом году новый креативный директор марки Рикардо Тиши сделал свою первую коллекцию коллаборацией с Вивьен Вествуд, но в этот раз спрятаться за легендой британской моды у бывшего дизайнера Givenchy не получится. Когда новость о назначении итальянца на пост главы одного из старейших модных домов Англии только появилась, у многих возник вопрос — что может создать Тиши, который за все время работы в Givenchy превратил французский бренд в апофеоз мрачной романтики?

В коллекции предыдущего сезона дизайнер сосредоточил внимание на плащах как на культовом элементе гардероба, а между делом сменил логотип марки.

Вряд ли руководство трех брендов сговорилось между собой прежде чем устроить свои показы в один и тот же день, но факт остается фактом — 17 февраля будет днем настоящих испытаний для работников модной индустрии.

Shrimps

Молодой бренд, причудливо названный в честь морепродуктов (по-английски shrimps — креветки), уже давно привлекает внимание блогеров и модных редакторов при помощи разноцветных предметов верхней одежды из искусственного меха. Теперь Shrimps, детище лондонского дизайнера Ханны Вейланд, наконец, «дорос» до собственного подиума.

Нас ждет знакомство с коллекциями еще одного бренда, который будет настойчиво пытаться не вредить природе и при этом продолжать выпуск маленьких сумок, инкрустированных искусственным жемчугом.

Показ новой коллекции пройдет 19 февраля.